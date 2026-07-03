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3 việc người EQ thấp thích làm nhất vào buổi sáng

| | Sống

Những phút đầu tiên sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày. Một số thói quen tưởng như vô hại lại dễ khiến cảm xúc trở nên tiêu cực hơn.

Buổi sáng được nhiều chuyên gia tâm lý xem là khoảng thời gian quan trọng để "đặt tông" cho một ngày mới. Khi não bộ vừa chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, những gì chúng ta nhìn thấy, suy nghĩ và làm đầu tiên có thể tác động đáng kể đến cảm xúc cũng như cách phản ứng với các tình huống trong ngày.

Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường cố gắng xây dựng những thói quen giúp bản thân bình tĩnh và chủ động hơn. Trong khi đó, người có khả năng quản lý cảm xúc kém lại dễ bị cuốn vào những hành vi khiến tâm trạng trở nên căng thẳng ngay từ sáng sớm.

Dưới đây là ba việc khá phổ biến mà người có EQ thấp thường dễ mắc phải.

1. Vừa mở mắt đã lao ngay vào mạng xã hội

Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi chuông báo thức vừa tắt. Chỉ vài phút sau, họ đã lướt hàng chục video ngắn, đọc bình luận, theo dõi drama hoặc so sánh cuộc sống của mình với người khác.

3 việc người EQ thấp thích làm nhất vào buổi sáng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc với quá nhiều thông tin ngay sau khi thức dậy có thể khiến não bộ nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải. Đặc biệt, nếu bảng tin chủ yếu là các nội dung gây tranh cãi hoặc tiêu cực, cảm xúc bực bội và lo lắng cũng dễ xuất hiện từ rất sớm. Người có EQ cao không nhất thiết tránh hoàn toàn mạng xã hội, nhưng họ thường không để nó trở thành thứ đầu tiên chiếm lấy sự chú ý mỗi ngày.

2. Bắt đầu ngày mới bằng việc than phiền

"Chưa gì đã mệt", "Lại phải đi làm", "Hôm nay chắc cũng chẳng khá hơn"... Những câu nói như vậy nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng nếu lặp lại mỗi sáng, chúng rất dễ trở thành một kiểu tư duy quen thuộc.

Các nghiên cứu về tâm lý học tích cực cho thấy cách con người diễn giải sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và hành vi. Khi ngày mới bắt đầu bằng những lời than vãn, não bộ cũng có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những điều tiêu cực trong suốt phần còn lại của ngày. Người có EQ cao vẫn có lúc mệt mỏi, nhưng họ thường cố gắng mô tả đúng cảm xúc của mình thay vì mặc định rằng cả ngày sẽ tồi tệ.

3. Mang cảm xúc từ hôm qua sang hôm nay

Có người vừa thức dậy đã nhớ lại cuộc cãi vã tối qua, một lời nói khiến mình tổn thương hay một thất bại chưa thể quên. Thay vì chuẩn bị cho ngày mới, họ tiếp tục sống trong cảm xúc của ngày cũ.

Khả năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc là một trong những yếu tố cốt lõi của trí tuệ cảm xúc. Người có EQ cao không quên ngay những chuyện buồn, nhưng họ hiểu rằng việc liên tục nhai đi nhai lại cảm xúc tiêu cực hiếm khi giúp vấn đề được giải quyết. Họ thường dành năng lượng cho những việc mình có thể thay đổi trong hiện tại thay vì để quá khứ quyết định tâm trạng của cả ngày.

3 việc người EQ thấp thích làm nhất vào buổi sáng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không ai có thể duy trì một buổi sáng hoàn hảo mỗi ngày. Ai cũng có lúc thức dậy với tâm trạng uể oải, cầm điện thoại quá lâu hay vô tình than phiền vì áp lực cuộc sống. Điều quan trọng không phải là bạn từng làm những điều đó hay chưa, mà là chúng có trở thành thói quen hay không.

EQ không được quyết định bởi một hành động duy nhất. Nó được hình thành từ những lựa chọn nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bắt đầu buổi sáng, chúng ta cũng đã tạo ra một khác biệt đáng kể cho cảm xúc của chính mình trong suốt cả ngày.

3 nơi người EQ thấp thích đến nhất

Theo Chiến My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
EQ thấp

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