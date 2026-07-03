Nhà sang – Ngân sách vững vàng: bí quyết chi tiền đúng chỗ khi làm nội thất

Vấn đề không hẳn nằm ở việc gia chủ chi quá ít hay quá nhiều, mà là: Tiền đã được tiêu, nhưng chưa chắc đã được tiêu đúng chỗ.

Nhà đẹp chưa đủ, phải phù hợp với cách gia đình sinh hoạt

Sai lầm phổ biến khi làm nội thất là bắt đầu bằng câu hỏi: "Phong cách nào đang đẹp?" Thay vì "Gia đình thực sự cần gì?".

Nhà có trẻ nhỏ sẽ khác với gia đình nhiều thế hệ. Người thường xuyên nấu ăn cần ưu tiên căn bếp, hệ lưu trữ và thiết bị; người làm việc tại nhà cần không gian yên tĩnh, ánh sáng tốt và hệ thống điện phù hợp.

Trước khi chọn màu sắc hay vật liệu, gia chủ nên xác định rõ: Ai sẽ sử dụng từng không gian; Hoạt động nào diễn ra thường xuyên nhất; Gia đình cần thêm diện tích lưu trữ ở đâu; Những bất tiện nào cần được giải quyết; Mức ngân sách tối đa là bao nhiêu?

Thiết kế tốt không chỉ tạo ra một ngôi nhà đẹp khi bàn giao, mà còn giúp gia đình sử dụng thuận tiện trong nhiều năm.

Ông Hoàng Thành Trung, giám đốc Flexfit, chia sẻ:

"Nhà không chỉ là nơi để ở, mà là nơi ta thuộc về. Một không gian sống tốt không cần đắt nhất, mà cần phù hợp nhất với nhu cầu, thói quen và ngân sách của mỗi gia đình."

Khó thay đổi làm trước, dễ thay đổi làm sau

Không phải hạng mục nào trong ngôi nhà cũng có giá trị như nhau. Một chiếc đèn trang trí có thể thay mới dễ dàng, nhưng mặt bằng công năng, điện nước, tủ bếp hay vật liệu nền nếu làm sai sẽ rất tốn kém để sửa chữa.

Ngân sách nội thất có thể chia thành ba nhóm:

Nhóm nền tảng – cần làm đúng ngay từ đầu: Bao gồm bố trí mặt bằng, điện nước, trần, sàn, hệ thống ánh sáng, điều hòa và các hạng mục âm tường. Đây là những phần khó thay đổi sau khi hoàn thiện.

Nhóm sử dụng hằng ngày – nên ưu tiên chất lượng: Bao gồm tủ bếp, tủ quần áo, giường, bàn làm việc, hệ lưu trữ, ray trượt, bản lề và những thiết bị được sử dụng thường xuyên. Gia chủ không cần chọn vật liệu đắt nhất, nhưng nên đầu tư vào các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và trải nghiệm sống.

Nhóm trang trí – có thể hoàn thiện dần: Tranh, đèn trang trí, đồ decor, bàn phụ hoặc một số thiết bị thông minh có thể bổ sung sau khi gia đình vào ở.

Ưu tiên ngân sách cho những thứ khó sửa trước; những thứ dễ thay đổi có thể hoàn thiện sau.

Với căn hộ khoảng 72 m² đã được bàn giao hoàn thiện cơ bản và có ngân sách gần 300 triệu đồng, gia chủ có thể tham khảo: 20–30% cho các hạng mục nền tảng và hoàn thiện; 50–60% cho nội thất sử dụng thường xuyên; Phần còn lại dành cho thiết bị, phụ kiện và trang trí. Tỷ lệ thực tế phụ thuộc vào hiện trạng căn hộ, nhu cầu sử dụng và mức vật liệu lựa chọn.

Giá thấp khi ký hợp đồng chưa chắc là chi phí thấp

Khi so sánh báo giá, nhiều gia chủ chỉ nhìn vào con số cuối cùng mà bỏ qua phạm vi công việc, vật liệu, phụ kiện và các tình huống phát sinh.

Một báo giá thấp có thể chưa bao gồm đầy đủ vận chuyển, lắp đặt, thiết bị hoặc những hạng mục cần thiết trong quá trình thi công. Chi phí thực sự của nội thất không chỉ là số tiền ban đầu, mà còn bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế, thời gian chờ đợi và sự bất tiện khi sử dụng.

Thay vì chỉ quan tâm đến câu hỏi "Giá bao nhiêu?", gia chủ nên tìm hiểu kỹ những nội dung đi kèm trong báo giá. Cần làm rõ báo giá đã bao gồm những hạng mục nào, vật liệu và phụ kiện được quy định cụ thể ra sao, những trường hợp nào có thể phát sinh chi phí ngoài dự kiến, ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng và tiến độ thi công, cũng như chính sách bảo hành sau khi bàn giao công trình. Đây mới là những yếu tố giúp đánh giá chính xác giá trị của một đơn vị thi công, thay vì chỉ nhìn vào con số báo giá ban đầu.

Tổng thầu trọn gói và ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp hạn chế rủi ro

Khi thiết kế, sản xuất và thi công do nhiều đơn vị riêng biệt đảm nhiệm, gia chủ có thể gặp tình trạng bản vẽ khó sản xuất, kích thước không đồng nhất hoặc các bên đổ lỗi cho nhau khi xảy ra sai sót.

Mô hình tổng thầu nội thất và kiến trúc trọn gói giúp kết nối các khâu từ khảo sát nhu cầu, thiết kế, dự toán đến sản xuất, thi công và bảo hành trong một hệ thống thống nhất.

Tại Flexfit, mỗi phương án được đánh giá đồng thời về thẩm mỹ, công năng, chi phí, vật liệu, khả năng sản xuất và tiến độ. Công nghệ AI cũng được ứng dụng để hỗ trợ phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp không gian, kiểm soát thông tin và nâng cao độ chính xác trong quá trình triển khai.

Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn, quy trình đồng bộ và công nghệ giúp gia chủ hình dung tương đối đầy đủ bài toán chi phí ngay từ đầu, hạn chế sự chênh lệch giữa bản thiết kế và sản phẩm thực tế, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh ngoài kiểm soát trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, việc có một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt cũng giúp quá trình triển khai được đồng bộ, thuận tiện hơn trong công tác bảo hành và xử lý các sự cố sau khi bàn giao.

Công nghệ không thay thế con người, mà giúp những quyết định về không gian, chi phí và thi công trở nên nhanh hơn, chính xác hơn.

Một ngôi nhà tốt bắt đầu từ một bài toán đúng

Sau hơn 10 năm hoạt động và triển khai hơn 10.000 không gian sống, Flexfit nhận thấy phần lớn khoản phát sinh không bắt đầu tại công trường, mà bắt đầu từ những quyết định chưa đầy đủ ở giai đoạn đầu: chưa hiểu rõ nhu cầu, chưa xác định thứ tự ưu tiên và chưa có kế hoạch ngân sách tổng thể.

Trước khi bắt tay vào xây dựng hay cải tạo không gian sống, gia chủ cần xác định rõ nhu cầu thực sự của gia đình, đâu là những hạng mục bắt buộc phải đầu tư đúng ngay từ đầu và cách phân bổ ngân sách sao cho hợp lý. Khi mỗi khoản chi đều được tính toán kỹ lưỡng và hướng đến giá trị sử dụng lâu dài, việc đầu tư sẽ trở nên hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế những chi phí phát sinh hoặc phải sửa chữa về sau.

Một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải sử dụng những vật liệu đắt nhất, mà cần được đầu tư đúng vào những điều quan trọng nhất.

Gia chủ có thể gửi mặt bằng, số thành viên, nhu cầu sử dụng và mức đầu tư dự kiến để Flexfit hỗ trợ xây dựng miễn phí bảng phân bổ ngân sách sơ bộ theo ba nhóm: nền tảng, nội thất sử dụng hằng ngày và trang trí.

Qua đó, gia đình sẽ biết khoản nào cần ưu tiên ngay từ đầu và khoản nào có thể hoàn thiện dần trước khi bước vào quá trình thiết kế, sản xuất và thi công.

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