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Phát hiện bất ngờ tại "Vạn Lý Trường Thành Xanh" 66 tỷ cây của Trung Quốc

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Đến năm 2050, Trung Quốc dự định có thêm 34 tỷ cây xanh nữa cho "Vạn Lý Trường Thành Xanh".

Đến năm 2050, Trung Quốc dự định có thêm 34 tỷ cây xanh nữa cho "Vạn Lý Trường Thành Xanh".

Phát hiện bất ngờ tại "Vạn Lý Trường Thành Xanh" 66 tỷ cây của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo một nghiên cứu được công bố năm 2026 trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters, những cây được trồng trong khuôn khổ chương trình tái trồng rừng "Vạn Lý Trường Thành Xanh" khổng lồ của Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn đáng kể so với cây trong rừng tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tốc độ tăng trưởng nhanh hơn này của rừng trồng có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ carbon trong ngắn hạn, mặc dù rừng tự nhiên vẫn hiệu quả hơn trong việc lưu trữ carbon dài hạn.

Trung Quốc đã trồng khoảng 66 tỷ cây xanh kể từ khi khởi động dự án "Vạn Lý Trường Thành Xanh" cách đây 48 năm (vào năm 1978) nhằm làm chậm sự mở rộng của sa mạc Gobi và Taklamakan. Nước này dự định trồng thêm 34 tỷ cây nữa vào giữa thế kỷ này.

Phát hiện của các nhà khoa học là gì?

Các nhà nghiên cứu đã phân tích cách những khu rừng trồng phản ứng với sự gia tăng khí CO2 trong khí quyển so với các khu rừng mọc tự nhiên.

Sử dụng quan sát vệ tinh, nhóm nghiên cứu đã theo dõi chỉ số diện tích lá, một thước đo mật độ tán cây có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của cây và khả năng hấp thụ carbon.

Họ phát hiện ra rằng rừng trồng tăng diện tích lá nhanh hơn 66% so với rừng tự nhiên. Phần lớn lợi thế này là do rừng trồng trẻ hơn, vì cây non phát triển nhanh hơn một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi tính đến tuổi đời và điều kiện sinh trưởng, rừng trồng vẫn cho năng suất cao hơn rừng tự nhiên 4,6%, với mức tăng lớn nhất được thấy ở rừng thường xanh và rừng hỗn hợp.

Điều này là nhờ các biện pháp quản lý rừng, bao gồm việc sử dụng các loài cây sinh trưởng nhanh như bạch đàn và dương, cùng với việc bón phân và loại bỏ thảm thực vật cạnh tranh. Những biện pháp này cho phép cây cối tận dụng tốt hơn lượng khí CO2 đang gia tăng trong khí quyển.

Phát hiện bất ngờ tại "Vạn Lý Trường Thành Xanh" 66 tỷ cây của Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ trên cao Vạn Lý Trường Thành Xanh của Trung Quốc, một dự án khổng lồ được thiết kế để làm chậm sự tiến triển của sa mạc Gobi và Taklamakan. Ảnh: PEDRO PARDO/Getty Images)

Lợi thế về tăng trưởng mạnh nhất khi rừng trồng có tuổi đời từ 30 đến 40 năm, trước khi giảm dần sau khoảng 40 năm. Rừng tự nhiên, mặc dù phát triển chậm hơn, nhưng tiếp tục tích lũy sinh khối ổn định hơn theo thời gian và cuối cùng mang lại khả năng phục hồi lâu dài và lưu trữ carbon tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng diện tích lá không phải là yếu tố duy nhất phản ánh tổng lượng carbon được lưu trữ trong rừng, vì một lượng carbon đáng kể cũng được giữ trong gỗ, rễ, vỏ cây và đất. Các nghiên cứu trước đây thậm chí còn cho thấy rằng rừng tự nhiên có thể tích lũy nhiều carbon trên mặt đất hơn rừng trồng trong những năm đầu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình khí hậu cần phải tính đến sự khác biệt giữa rừng trồng và rừng tự nhiên, cũng như các yếu tố như tuổi cây, lựa chọn loài cây và quản lý dài hạn.

Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả này sẽ giúp chính phủ thiết kế các chiến lược trồng rừng hiệu quả hơn, tối đa hóa cả khả năng hấp thụ carbon và khả năng phục hồi của hệ sinh thái.

Tham khảo: W.E

Trang Ly

Theo Trang Ly

Đời sống pháp luật

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