5 việc người EQ thấp làm hằng ngày mà không nhận ra

EQ không chỉ bộc lộ trong những quyết định lớn hay các tình huống căng thẳng, mà còn thể hiện trong những hành vi rất nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có những thói quen tưởng chừng vô hại, thậm chí nhiều người xem là bình thường, nhưng lại vô tình khiến các mối quan hệ trở nên xa cách, tạo cảm giác thiếu tinh tế trong giao tiếp.

Điều đáng nói là phần lớn người có EQ thấp không cố ý hành xử như vậy, họ chỉ chưa nhận ra những tác động mà thói quen của mình mang lại.

Luôn nghĩ cảm xúc của mình quan trọng hơn cảm xúc của người khác

Người có EQ thấp thường vô thức đặt cảm xúc của bản thân làm trung tâm. Khi bực bội, họ dễ trút sự khó chịu lên người xung quanh mà không để ý đối phương cũng có cảm xúc riêng.

Trong giao tiếp, họ thường chỉ tập trung nói về trải nghiệm của mình, ít khi đặt câu hỏi hay quan tâm người khác đang cảm thấy thế nào.

Theo thời gian, điều này khiến các mối quan hệ trở nên mất cân bằng vì một bên luôn phải lắng nghe, còn bên kia hiếm khi được thấu hiểu.

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Cắt ngang lời người khác vì nghĩ mình đã hiểu hết câu chuyện

Đây là một thói quen rất phổ biến nhưng lại phản ánh khả năng lắng nghe chưa tốt. Nhiều người chưa để đối phương nói hết câu đã vội chen vào để phản biện, góp ý hoặc kể câu chuyện của mình.

Họ cho rằng đó là cách cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng với người đối diện, việc liên tục bị ngắt lời dễ tạo cảm giác ý kiến của mình không được tôn trọng.

Người có EQ cao thường biết chờ đúng thời điểm để phản hồi, bởi họ hiểu lắng nghe cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng.

Hiếm khi nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi

Không hẳn do cố tình vô lễ, nhiều người chỉ đơn giản xem sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên. Một đồng nghiệp hỗ trợ hoàn thành công việc, một người thân chuẩn bị bữa cơm hay một người bạn dành thời gian lắng nghe... tất cả đều được xem là "chuyện bình thường".

Tương tự, khi mắc sai lầm, họ thường tìm cách giải thích hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì thẳng thắn nhận lỗi. Chính việc thiếu những lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc khiến người khác dần cảm thấy mình không được trân trọng.

Than phiền nhiều hơn tìm cách giải quyết

Ai cũng có lúc mệt mỏi và cần chia sẻ, nhưng nếu ngày nào cũng chỉ nói về những điều tiêu cực mà không tìm cách thay đổi, năng lượng xung quanh cũng sẽ trở nên nặng nề. Người có EQ thấp thường mắc kẹt trong việc phàn nàn về công việc, đồng nghiệp, gia đình hay cuộc sống mà ít khi tự hỏi mình có thể làm gì để cải thiện tình hình.

Dần dần, họ vô tình trở thành người lan truyền cảm xúc tiêu cực, khiến những người xung quanh cũng ngại tiếp xúc.

Luôn muốn mình đúng trong mọi cuộc trò chuyện

Đối với nhiều người có EQ thấp, việc bị phản đối đồng nghĩa với việc bị phủ nhận. Vì vậy, họ thường cố gắng bảo vệ quan điểm đến cùng, ngay cả khi cuộc tranh luận không còn ý nghĩa. Họ khó chấp nhận góc nhìn khác, ít khi nói "Có thể mình đã nhầm" hoặc "Ý kiến của bạn cũng có lý".

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng mục đích của giao tiếp không phải là phân thắng thua, mà là cùng nhau hiểu vấn đề rõ hơn. Đôi khi, chấp nhận một quan điểm khác không khiến bản thân yếu đi, mà lại cho thấy sự trưởng thành trong cách ứng xử.

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Không riêng một hành vi nào kể trên đủ để khẳng định một người có EQ thấp. Ai cũng có lúc nóng nảy, mất bình tĩnh hoặc cư xử thiếu tinh tế. Sự khác biệt nằm ở việc người có EQ cao thường nhận ra điều đó, sẵn sàng điều chỉnh và học hỏi từ trải nghiệm của mình.

Tuy nhiên, người có EQ thấp lặp đi lặp lại những thói quen ấy mỗi ngày mà không nhận thấy chúng đang âm thầm ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và chất lượng các mối quan hệ.

Rèn luyện trí tuệ cảm xúc là quá trình liên tục quan sát chính mình, hiểu cảm xúc của bản thân và học cách ứng xử sao cho vừa chân thành, vừa tôn trọng người khác. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ mỗi ngày cũng đủ để một người trở nên tinh tế và dễ tạo thiện cảm hơn rất nhiều.