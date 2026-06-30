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Nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét đường dây giao dịch 200 triệu/ngày của Võ Thị Huệ 47 tuổi

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Võ Thị Huệ là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi.

Sáng ngày 29/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đó là Võ Thị Huệ (47 tuổi) trú tại xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai; Nguyễn Quốc Thuật (57 tuổi), Đào Thị Kim Loan (50 tuổi), Hoàng Xuân Cường (39 tuổi), Lê Thị Lan (50 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Uyên (48 tuổi) cùng trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây.

6 đối tượng trong đường dây ghi số đề bị Công an khởi tố. Ảnh: CA Đắk Lắk

Gần đây qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Krông Pắk cấu kết với một đối tượng ở TP. Đồng Nai để hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn xã Krông Pắk. Đồng thời, cử 1 tổ công tác đến TP. Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Tại các địa điểm, Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Công an đã làm rõ, đường dây này hoạt động được gần 2 tháng nay. Hằng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi.

Để tránh bị Công an phát hiện, Huệ đã đi đến chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai thuê nhà ở để hoạt động. Ngoài ra các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, có chức năng tự xóa tin nhắn, hạn chế tối đa việc gặp nhau trực tiếp, sử dụng nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, Công an xác định, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

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