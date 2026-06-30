Công an cảnh báo 6 loại hình ảnh người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi gửi qua Messenger, Zalo…

Việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin trực tuyến như Messenger, Zalo... để trao đổi thông tin, gửi hình ảnh đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, sự chủ quan khi chia sẻ những hình ảnh chứa thông tin cá nhân có thể vô tình tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập dữ liệu, giả mạo danh tính và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng hình ảnh giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, hóa đơn, màn hình giao dịch hoặc các giấy tờ cá nhân được gửi qua ứng dụng nhắn tin để đánh cắp thông tin. Bằng cách sử dụng công nghệ trích xuất dữ liệu, chỉnh sửa hoặc kết hợp với thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác, các đối tượng có thể phục vụ cho nhiều hình thức lừa đảo khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân đặc biệt cẩn trọng khi gửi hoặc đăng tải các hình ảnh chứa thông tin nhạy cảm như:

Căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác.

Thẻ ngân hàng, số tài khoản hoặc mã QR thanh toán.

Hình ảnh chứa mã OTP, mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin đăng nhập.

Vé máy bay, thẻ lên máy bay, mã đặt chỗ hoặc mã QR.

Giấy tờ liên quan đến hợp đồng, tài chính, hồ sơ cá nhân.

Ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng hoặc số dư tài khoản.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, người dân chỉ nên gửi hình ảnh giấy tờ cá nhân khi thực sự cần thiết và đúng đối tượng có thẩm quyền; kiểm tra kỹ người nhận trước khi chia sẻ thông tin quan trọng; che hoặc làm mờ các thông tin không cần thiết như số định danh cá nhân, mã QR, mã vạch hoặc số thẻ trước khi gửi.

Bên cạnh đó, không nên đăng công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính lên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kích hoạt xác thực hai lớp đối với các tài khoản mạng xã hội, email và ngân hàng điện tử.

Ngoài ra, người dân cũng nên thường xuyên rà soát, xóa các hình ảnh chứa thông tin nhạy cảm khỏi điện thoại hoặc các cuộc trò chuyện khi không còn nhu cầu sử dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc khai thác trái phép.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu﻿