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Đừng bao giờ lưu 4 thứ này trong điện thoại

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Điều này vô tình tạo thêm cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.

Mật khẩu

Việc ghi chú hoặc lưu trực tiếp mật khẩu trên điện thoại mà không có lớp bảo vệ đi kèm có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu thiết bị bị thất lạc hoặc cho người khác mượn, thông tin đăng nhập rất dễ bị xem trộm và khai thác trái phép.

Hình ảnh chứa dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm

Không ít người có thói quen chụp lại thẻ tín dụng, căn cước công dân hay các giấy tờ quan trọng để “tiện dùng”. Tuy nhiên, điều này vô tình tạo thêm cơ hội cho kẻ xấu thu thập thông tin và thực hiện hành vi gian lận hoặc giả mạo danh tính. Tốt nhất, những dữ liệu này nên được lưu trong thư mục riêng có khóa bảo vệ hoặc các ứng dụng bảo mật chuyên dụng.

Ảnh và video cá nhân

Các nội dung riêng tư như ảnh và video cá nhân không nên lưu trữ toàn bộ trên điện thoại. Thay vào đó, người dùng nên chuyển sang lưu trên nền tảng đám mây hoặc máy tính, đồng thời thiết lập mật khẩu hoặc mã hóa để tăng cường an toàn.

Địa chỉ nhà

Việc lưu địa chỉ nhà trên ứng dụng bản đồ hoặc đặt xe mang lại sự tiện lợi trong di chuyển, nhưng cũng đi kèm nguy cơ. Nếu điện thoại rơi vào tay kẻ xấu, họ có thể dễ dàng biết được nơi ở, nơi làm việc, thậm chí theo dõi thói quen di chuyển của bạn. Từ đó, nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư hoặc mất an toàn tài sản cũng tăng lên đáng kể. 

Khuyến nghị để truy cập Internet an toàn hơn

Để giúp người dùng an tâm hơn khi truy cập internet, đặc biệt trong những dịp cao điểm như lễ Tết, Google từng đưa ra một số khuyến nghị thiết thực nhằm tăng cường an toàn trực tuyến.

Luôn cập nhật thiết bị và phần mềm

Việc bật chế độ cập nhật tự động cho hệ điều hành và trình duyệt là điều cần thiết. Các bản cập nhật không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn vá những lỗ hổng bảo mật, giúp thiết bị chống lại các mối đe dọa mới. Với người dùng Android, tính năng Google Play Protect nên được kích hoạt để phát hiện và ngăn chặn ứng dụng độc hại.

Áp dụng phương thức xác thực hiện đại

Các hình thức đăng nhập bằng passkey như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt đang dần thay thế mật khẩu truyền thống. Nhờ được lưu trực tiếp trên thiết bị, chúng giúp hạn chế nguy cơ bị lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin.

Thường xuyên kiểm tra bảo mật

Công cụ Security Checkup cho phép rà soát toàn bộ tài khoản, từ thiết bị đăng nhập đến các ứng dụng bên thứ ba. Qua đó, người dùng có thể phát hiện và xử lý kịp thời những điểm yếu tiềm ẩn.

Rà soát quyền truy cập dữ liệu

Hãy kiểm tra lại các ứng dụng và dịch vụ đang kết nối với tài khoản của bạn. Đảm bảo rằng bạn không vô tình chia sẻ dữ liệu nhạy cảm, đồng thời hiểu rõ các điều khoản và quyền truy cập mà mình đã cấp.

Cảnh giác với liên kết lạ

Không nên vội vàng nhấp vào các đường link trong email, tin nhắn hay mạng xã hội nếu chưa xác minh độ tin cậy. Đây là một trong những chiêu thức phổ biến để đánh cắp thông tin cá nhân.

Giữ bình tĩnh trước các chiêu trò lừa đảo

Các đối tượng lừa đảo thường tạo áp lực tâm lý để khiến nạn nhân mất cảnh giác. Khi gặp tình huống đáng ngờ, hãy bình tĩnh đánh giá, không làm theo yêu cầu vội vàng và sẵn sàng từ chối.

Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ

Trước khi đăng tải hoặc lan truyền bất kỳ nội dung nào, người dùng nên kiểm tra nguồn tin, đối chiếu thông tin qua nhiều kênh để đảm bảo tính chính xác. Điều này không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn hạn chế việc phát tán thông tin sai lệch trên môi trường mạng.

(Tổng hợp)

Thùy Linh

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