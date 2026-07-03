Ăn 30 quả trứng/ngày trong 1 tháng, người đàn ông ngỡ ngàng với sự thay đổi của cơ thể

Một câu chuyện gây chú ý trong giới thể thao khi một cầu thủ bóng chày trẻ tiết lộ chế độ ăn "khó tin" của mình: tiêu thụ tới 30 quả trứng sống mỗi ngày với mục tiêu tăng sức mạnh cơ bắp và rút ngắn thời gian hồi phục. Chỉ trong vòng một tháng, tổng lượng trứng anh ăn vào lên tới gần 900 quả.

Nhân vật được nhắc đến là Ryan Lambert, 23 tuổi, tài năng trẻ của đội New York Mets (Mỹ). Anh cho biết chế độ ăn này nghe có vẻ cực đoan, nhưng bản thân tin rằng nó đã góp phần cải thiện thể lực và hiệu suất thi đấu.

Cầu thủ bóng chày Ryan Lambert từng thử thách ăn 30 quả trứng mối ngày. Ảnh: UNILAD.

Lambert chia sẻ ý tưởng bắt nguồn từ các video trên mạng xã hội cách đây khoảng hai năm, trong đó trứng được xem như "siêu thực phẩm" giúp tăng cơ và phục hồi nhanh. Ban đầu, việc duy trì 30 quả trứng sống mỗi ngày không hề dễ dàng, nhưng anh coi đây như một thử thách để vượt giới hạn bản thân.

Hiện tại, anh không còn duy trì mức tiêu thụ cao như trước, nhưng cho rằng giai đoạn đó đã giúp cải thiện rõ rệt sức mạnh, đặc biệt là tốc độ ném bóng, từng có thời điểm vượt mốc 100 dặm/giờ.

Không chỉ riêng Lambert, Tiến sĩ Nick Norwitz một nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe cũng từng thực hiện thử nghiệm tương tự khi ăn 24 quả trứng mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp, tổng cộng 720 quả trứng.

Theo vị chuyên gia này lượng trứng này tương đương khoảng 133.200 mg cholesterol nạp vào cơ thể, và giả thuyết ban đầu là ăn nhiều trứng chưa chắc làm tăng cholesterol xấu (LDL).

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: chỉ số LDL không tăng như lo ngại, thậm chí còn giảm nhẹ trong những tuần đầu và tiếp tục giảm ở giai đoạn sau.

Theo giải thích, cơ thể có cơ chế tự điều chỉnh cholesterol: khi hấp thụ từ thực phẩm, gan sẽ giảm sản xuất nội sinh để giữ cân bằng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo không nên áp dụng chế độ ăn cực đoan trong thời gian dài nếu không có theo dõi y khoa, vì phản ứng cơ thể có thể khác nhau ở từng người.

Ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm và tham khảo ý kiến chuyên gia vẫn là nguyên tắc an toàn cho sức khỏe lâu dài.

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng nên sử dụng với lượng vừa phải để đảm bảo cân bằng cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Một quả trứng cỡ lớn cung cấp nguồn dinh dưỡng khá dồi dào, bao gồm:

Năng lượng: khoảng 74 kcal

Protein: 6 g

Chất béo: 5 g

Cholesterol: 207 mg

Canxi: 24 mg

Cholin: 169 mg

Vitamin A: 91 mcg

Vitamin D: 50 mcg

Trong trường hợp cần hạn chế cholesterol trong khẩu phần ăn, lòng trắng trứng có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Một lòng trắng trứng chỉ chứa khoảng 19 kcal, 4 g protein và hoàn toàn không có cholesterol.

Mỗi ngày ăn bao nhiêu quả trứng là tốt?

Nếu chưa chắc chắn về lượng trứng phù hợp, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, đặc biệt nếu có yếu tố nguy cơ tim mạch. Vì lòng đỏ chứa nhiều cholesterol, người có nguy cơ bệnh tim cần kiểm soát chặt lượng tiêu thụ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, không có bệnh lý nền hoặc yếu tố nguy cơ đặc biệt, việc ăn khoảng 1-2 quả trứng mỗi ngày thường được xem là an toàn.

Những ai nên hạn chế ăn trứng?

Không phải ai cũng phù hợp với việc ăn trứng hằng ngày. Những người có nguy cơ cao về tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu nên cân nhắc hạn chế và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên.

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Cần thận trọng hơn nếu bạn thuộc nhóm:

- Người có cholesterol cao.

- Người mắc bệnh tim mạch.

- Người bị tiểu đường.

- Người thừa cân, béo phì.

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim.

- Người có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch khác.

Ngoài ra, theo tuổi tác, nguy cơ rối loạn mỡ máu và bệnh tim thường tăng lên, vì vậy người lớn tuổi cũng nên điều chỉnh lượng trứng trong chế độ ăn sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

Minh Hoa (t/h)