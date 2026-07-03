Người phụ nữ SN 1992 phát hiện tài khoản +120.000.000 đồng đúng 28/6, công an mời Giàng Thị Chúa SN 1996 tới làm việc

Theo công an tỉnh Tuyên Quang, công an xã Quản Bạ vừa hỗ trợ công dân hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm lớn.

Cụ thể, ﻿vào ngày 28/6/2026, tài khoản ngân hàng của chị Lương Thị Thúy (sinh năm 1992, trú tại thôn Tam Sơn 4, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ thông báo biến động số dư với số tiền tăng thêm lên đến 120.000.000 đồng. Đối với một gia đình vùng cao, đây là một khoản tiền vô cùng lớn, bằng cả một gia tài tích cóp nhiều năm.

Xác định đây không phải là số tiền do công sức mình làm ra và người chuyển nhầm chắc chắn đang vô cùng lo lắng, chị Thúy đã chủ động đến trụ sở Công an xã Quản Bạ để trình báo, phối hợp xác minh danh tính chủ tài khoản chuyển nhầm và nhờ lực lượng chức năng hướng dẫn thủ tục hoàn trả theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quản Bạ đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với phía ngân hàng để rà soát, xác minh thông tin giao dịch. Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an đã xác định được người chuyển nhầm là chị Giàng Thị Chúa (sinh năm 1996, trú tại thôn Lùng Cúng, xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang).

Đến ngày 01/7/2026, dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của Công an xã Quản Bạ, chị Lương Thị Thúy đã thực hiện việc hoàn trả đầy đủ, toàn vẹn số tiền 120.000.000 đồng cho chị Giàng Thị Chúa. Nhận lại số tiền từ tay chị Thúy, chị Chúa xúc động bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng vàng của chị Thúy cũng như sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của lực lượng Công an xã.

Hành động của chị Lương Thị Thúy không đơn thuần là việc trả lại tài sản, mà đó là biểu hiện sinh động của lòng trung thực, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong bối cảnh hiện nay, hành động này là một bông hoa đẹp trong vườn hoa "Người tốt, việc tốt", góp phần nhân lên những giá trị đạo đức tốt đẹp, làm ấm lòng tình người.

Bên cạnh giá trị đạo đức, việc làm của chị Thúy còn thể hiện sự hiểu biết pháp luật sâu sắc. Bởi theo quy định, việc cố tình chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản của người khác do chuyển nhầm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo đối với người dân:

- Cẩn trọng khi giao dịch: Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, ứng dụng điện tử, người dân cần kiểm tra thật kỹ các thông tin cá nhân của người nhận (số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng, số tiền) trước khi xác nhận giao dịch.

- Xử lý đúng cách khi nhận tiền lạ: Trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển nhầm hoặc có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không được tiêu xài, rút tiền hoặc chuyển tiếp sang tài khoản khác.

- Hiện nay có tình trạng tội phạm cố ý chuyển nhầm tiền để ép người dân vào bẫy "vay nặng lãi" hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng pháp luật, tránh phát sinh những rủi ro và hậu quả pháp lý không đáng có.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang﻿