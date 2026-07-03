Dân văn phòng đang "chân trong chân ngoài" phải biết 5 điều này

8 tiếng ở công ty, tối về nhận thêm việc freelance, cuối tuần tranh thủ bán hàng online hay làm xây kênh làm affiliate,... Với không ít dân văn phòng, chuyện “chân trong chân ngoài” kiểu này chẳng còn gì lạ nữa. Một công việc tay trái bây giờ không chỉ là để kiếm thêm thu nhập, mà còn là quá trình thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, công việc mới. Và quan trọng nhất: Nếu công việc chính chẳng may có vấn đề không ổn, bản thân cũng không quá bấp bênh.

Thế nên việc đa dạng thu nhập, một lúc “cân mấy job” là điều hoàn toàn chính đáng và cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta thích làm gì thì làm mà bỏ qua những nguyên tắc cơ bản.

1. Công việc chính vẫn phải là ưu tiên số một

Công việc phụ chỉ thực sự bền vững khi nó không làm giảm chất lượng công việc chính.

Nhiều người bắt đầu nhận thêm dự án với suy nghĩ "chỉ làm buổi tối", nhưng rồi deadline chồng chéo khiến họ thức khuya liên tục, sáng ngày ra đi làm trong trạng thái thiếu ngủ, mất tập trung. Có người còn tranh thủ trả lời khách hàng, xử lý công việc phụ ngay trong thời gian lẽ ra phải tập trung hoàn thành công việc chính.

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Công ty có thể không phản đối nhân viên kiếm thêm thu nhập nhưng đừng quên điều đó chỉ xảy ra khi bạn hoàn thành trách nhiệm của mình thật tốt. Khi các đầu việc được hoàn thành đúng hạn với kết quả tốt, việc nhân sự “chân trong chân ngoài” - dù cấp trên có biết hay không, cũng chẳng ai có quyền phàn nàn hay trách móc.

2. Đọc kỹ hợp đồng lao động và quy định của công ty

Không phải doanh nghiệp nào cũng có chính sách giống nhau. Có nơi tạo điều kiện, khuyến khích nhân viên phát triển dự án cá nhân. Nhưng cũng có doanh nghiệp quy định rõ về việc làm thêm, đặc biệt nếu công việc đó có khả năng cạnh tranh trực tiếp với công ty hoặc sử dụng nguồn lực của công ty cho mục đích cá nhân.

Vì vậy, trước khi nhận một công việc bên ngoài, hãy dành thời gian xem lại hợp đồng lao động, nội quy doanh nghiệp hoặc trao đổi với bộ phận nhân sự nếu cần.

Điều quan trọng không phải là "xin phép" cho mọi việc mình làm, mà là hiểu rõ giới hạn để tránh những rắc rối không đáng có về sau.

3. Đừng biến tài sản của công ty thành "công cụ kiếm tiền"

Đây là nguyên tắc rất nhiều người vô tình bỏ qua. Máy tính công ty, email công việc, phần mềm được doanh nghiệp cấp, dữ liệu khách hàng hay thậm chí là thời gian làm việc đều được sử dụng cho mục đích phục vụ công việc của doanh nghiệp.

Việc dùng các công cụ công ty cấp cho mình để làm “việc riêng” không chỉ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin, điều này còn dễ tạo ra hiểu lầm về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Nếu đã xác định phát triển công việc phụ 1 cách nghiêm túc, tốt nhất nên đầu tư thiết bị riêng, tài khoản riêng và không gian làm việc riêng. Điều đó vừa giúp bạn tránh rắc rối, vừa thể hiện sự tôn trọng với doanh nghiệp đang trả lương cho mình.

4. Kiếm thêm tiền quan trọng, nhưng giữ sức khỏe còn quan trọng hơn

Không ít người bắt đầu với mục tiêu kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng rồi lịch làm việc kín từ sáng đến đêm.

Ảnh minh họa

Ban ngày làm văn phòng, tối làm freelance, cuối tuần bán hàng hoặc nhận thêm dự án. Trong ngắn hạn, thu nhập tăng lên rõ rệt. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài mà không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần rất dễ lên tiếng. Làm nhiều không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với làm hiệu quả. Một người liên tục thiếu ngủ, căng thẳng và mất cân bằng sẽ khó duy trì chất lượng ở cả hai công việc.

Nguồn thu nhập phụ nên giúp cuộc sống dễ chịu hơn, chứ không phải khiến mỗi ngày đều trở thành một cuộc chạy đua kiệt sức. Và đôi khi, biết từ chối một dự án hoặc dành một buổi tối để nghỉ ngơi lại là lựa chọn khôn ngoan hơn cố gắng ôm đồm tất cả.

5. Hãy xây dựng công việc phụ theo hướng bền vững

Không phải nghề tay trái nào cũng cần mang phải mang lại mức thu nhập lý tưởng hay phát triển thành một doanh nghiệp. Nhưng dù quy mô ra sao, việc xây dựng theo hướng lâu dài vẫn quan trọng hơn chạy theo những khoản tiền ngắn hạn. Thay vì liên tục nhận mọi công việc đến với mình, hãy thử tập trung vào một lĩnh vực mình có chuyên môn hoặc đam mê, đầu tư kỹ năng, xây dựng uy tín và tạo ra nguồn thu ổn định theo thời gian.

Cách làm này giúp giảm áp lực, hạn chế tình trạng "việc gì cũng nhận nhưng việc nào cũng dở", đồng thời tạo nền tảng nếu sau này muốn chuyển hướng nghề nghiệp hoặc khởi nghiệp.

Quan trọng hơn, một công việc phụ được xây dựng bài bản sẽ bổ trợ cho sự nghiệp chính, thay vì cạnh tranh với nó.

Suy cho cùng, xu hướng đa dạng hóa thu nhập sẽ còn tiếp tục phát triển khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và cơ hội kiếm tiền ngày càng mở rộng. Dân văn phòng “chân trong chân ngoài” không phải điều gì sai trái, miễn là mỗi người biết cân bằng giữa trách nhiệm, sức khỏe và mục tiêu lâu dài.

Kiếm thêm tiền là một lựa chọn thông minh. Nhưng kiếm tiền theo cách bền vững, chuyên nghiệp và không đánh đổi những giá trị quan trọng mới là điều giúp hành trình ấy đi được lâu.