Tin vui tới hàng triệu người ở Hà Nội

Nội dung này liên quan tới 1 loại hình phương tiện công cộng mới phát triển tại thủ đô Hà Nội - xe đạp, xe đạp điện công cộng. Cụ thể, theo thông báo TIN VUI từ TNGo trên trang fanpage chính thức, đơn vị này mở rộng mạng lưới trạm xe đạp, xe đạp điện công cộng. Một số trạm mới đã được đưa vào hoạt động tại phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, gồm các điểm ở 5 Trần Bình Trọng, 42 Nguyễn Du, 96 Lê Văn Hưu, 36 Hàn Thuyên, 20 Hàn Thuyên, đối diện số 29 Lê Thánh Tông, 26 Trần Hưng Đạo và 60 Ngô Quyền. Đây được giới thiệu là đợt cập nhật đầu tiên trong kế hoạch mở rộng hệ thống trạm xe đạp công cộng TNGo tại Hà Nội.

Thêm lựa chọn di chuyển xanh ở trung tâm Hà Nội

Các trạm mới đều nằm tại khu vực trung tâm, gần nhiều cơ quan, khu dân cư, tuyến phố lớn, điểm tham quan, không gian văn hóa và dịch vụ ăn uống. Với người thường xuyên di chuyển trong nội đô, đây là lựa chọn phù hợp cho các chặng ngắn như đi từ nhà tới bến xe buýt, ga tàu điện, cơ quan, trường học hoặc điểm hẹn.

Theo giới thiệu trên website TNGo, dịch vụ xe đạp công cộng này cho phép người dùng thuê xe bằng ứng dụng di động, di chuyển trong thành phố và trả xe tại các trạm TNGo bất kỳ. Đơn vị vận hành cho biết mô hình này hướng tới hình thức giao thông đô thị tiện lợi, tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, đồng thời có thể kết nối với các hệ thống giao thông công cộng khác như xe buýt, tàu điện.

Trước đó, theo Báo Điện tử Chính phủ, dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng tại Hà Nội được ra mắt từ tháng 8/2023. Trong giai đoạn đầu, hệ thống triển khai tại 79 điểm trạm với 1.000 phương tiện, gồm 500 xe đạp điện và 500 xe đạp cơ, bố trí tại 6 quận nội thành: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình và Tây Hồ.

Các trạm xe được bố trí gắn với điểm dừng xe buýt, công viên và điểm du lịch để người dân có thể đi bộ tiếp cận thuận lợi. Lãnh đạo doanh nghiệp vận hành từng cho biết việc phát triển xe đạp công cộng nhằm hỗ trợ, kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng, đa dạng hóa giao thông đô thị khu vực trung tâm, giảm ô nhiễm môi trường và tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch của thành phố.

Thuê xe thế nào, giá bao nhiêu?

Cách sử dụng TNGo khá đơn giản. Người dùng tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, nạp tiền, tìm trạm gần nhất rồi quét mã QR trên xe để mở khóa. Sau khi kết thúc chuyến đi, khách có thể trả xe tại một trạm TNGo bất kỳ, không bắt buộc quay lại trạm ban đầu. Theo điều khoản sử dụng của TNGo, dịch vụ cho phép khách nhận xe từ một trạm bất kỳ và gửi trả lại ở một trạm khác, bao gồm cả trạm gốc.

Hiện người dùng có thể kiểm tra số lượng xe có sẵn tại từng trạm trên ứng dụng TNGo hoặc E-TNGo để chủ động chọn nơi thuê xe phù hợp. Đây là thao tác nên làm trước khi di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm, cuối tuần hoặc tại các điểm gần khu du lịch.

Về chi phí, theo bảng giá công bố trên website TNGo, vé lượt xe đạp cơ là 10.000 điểm TNGo/lượt, thời lượng 60 phút; vé ngày là 50.000 điểm TNGo/ngày với thời lượng 450 phút; vé tháng phổ thông là 79.000 điểm TNGo/tháng, áp dụng cho các chuyến đi dưới 45 phút. Với xe đạp điện trợ lực, vé lượt là 20.000 điểm TNGo/lượt trong 60 phút, vé ngày là 100.000 điểm TNGo/ngày.

Người dùng nên kiểm tra lại bảng giá trên ứng dụng tại thời điểm thuê, bởi chính sách giá và loại vé có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn vận hành.

Du khách có thể khám phá Hà Nội bằng xe đạp công cộng

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, xe đạp công cộng còn là một cách trải nghiệm Hà Nội chậm rãi hơn. Với các chặng ngắn, du khách có thể kết hợp đi bộ, xe buýt, metro và xe đạp để khám phá nội đô mà không phải tự tìm chỗ gửi xe.

Từ các trạm ở khu trung tâm, khách có thể dễ dàng lên lịch trình quanh Hồ Gươm, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn, vườn hoa Lý Thái Tổ, phố sách, các tuyến phố Pháp cổ hoặc những điểm gần khu Cửa Nam - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du. Xa hơn, các cụm điểm như Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phan Đình Phùng, Hồ Tây, Trúc Bạch cũng phù hợp với kiểu tham quan ngắn, kết hợp đạp xe và dừng chân chụp ảnh.

Việc mở rộng thêm trạm xe đạp công cộng cũng diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy giao thông xanh. Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, vùng phát thải thấp trong phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường, trong đó có Cửa Nam; khu vực này rộng hơn 26 km², có khoảng 625.000 dân sinh sống và là trung tâm lịch sử, chính trị, hành chính, văn hóa, du lịch của Thủ đô. Thành phố khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh, xe điện hoặc giao thông công cộng.