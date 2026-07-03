Nóng: Quảng Ninh thông báo tới toàn bộ mọi người

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện hoạt động trên biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép đối với tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vào sáng 4/7 (thứ Bảy), bão số 1 sẽ đi qua đảo Hải Nam rồi tiến vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Maysak, trưa 3/7.

Trước nguy cơ xuất hiện các nhiễu động khí tượng gây lốc cục bộ trên biển trong giai đoạn trước bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị liên quan cùng UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép đối với các phương tiện thủy phục vụ lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh kể từ 12 giờ ngày 3/7.

Đối với các loại phương tiện thủy còn lại, việc tạm dừng cấp phép sẽ bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày. Trường hợp cần thiết, các tàu có thể được xem xét cho phép di chuyển về nơi tránh trú và hoàn thành việc này trước 7 giờ ngày 4/7.

Việc tạm ngừng cấp phép sẽ được duy trì cho đến khi cơ quan khí tượng phát hành bản tin cuối cùng về bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thực tế của thời tiết để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đồng thời yêu cầu các đơn vị và địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Ngoài việc 'cấm' biển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.