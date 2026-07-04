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Khẩn cấp cấm biển, khách du lịch vịnh Hạ Long cuống cuồng 'chạy bão'

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Kỳ nghỉ cuối tuần biến thành cuộc "chạy bão" bất đắc dĩ khi bão số 1 (Maysak) sắp đổ bộ. Quảng Ninh phát lệnh cấm biển khẩn cấp, nhiều khiến nhiều du khách hụt hẫng vì chuyến đi vịnh Hạ Long dang dở. Các công ty lữ hành tất tả hoàn tiền và chuyển hướng khách sang các điểm đến trên đất liền.

Ngày 3/7, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 (Maysak) có thể đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cùng Cảng vụ Đường thủy nội địa - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản dừng cấp phép tất cả các tàu bao gồm tàu tham quan nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy), rất đông khách du lịch đã hủy tour tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Đến cuối giờ chiều 3/7, tàu du lịch nối đuôi nhau trở về cảng để trả khách.

Dù là dịp cuối tuần, nhưng bên trong bến cảng trở nên vắng vẻ.

Khu vực bán vé vắng vẻ chỉ còn một vài người trực tại cảng.

Anh Nguyễn Mạnh Quân (du khách Hà Nội) cho biết cùng gia đình khoảng 10 người tới Quảng Ninh vào buổi sáng 3/7 và lên tàu để nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. "Trưa nay tôi nhận được thông báo từ thuyền trưởng về việc cấm biển do bão và phải quay nên cảm thấy rất buồn. Tôi và gia đình đã chuẩn cho chuyến đi này từ rất lâu", anh Quân chia sẻ.

Khách du lịch vội vã rời khỏi cảng tàu.

Tàu du lịch sau khi trả khách cũng quay đầu, rời khỏi cảng để đi trú bão.

Hướng dẫn viên của một đơn vị lữ hành lớn tại Quảng Ninh cho biết, đơn vị phải hủy toàn bộ tour tham quan tuyến ngày cũng như nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long trong 2 ngày cuối tuần vì bão đổ bộ vào Quảng Ninh. "Chúng tôi hoàn trả lại 50% số tiền tour khách đã trả, đây là sự cố ngoài ý muốn, đặc biệt khi du lịch biển phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết", hướng dẫn viên chia sẻ.

Một số đơn vị hướng du khách đến trải nghiệm tuyến du lịch trên bờ như Yên Tử, di tích nhà Trần tại Đông Triều hoặc đến một số điểm du lịch ở lân cận Quảng Ninh như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình....

Đến cuối giờ chiều, cả khu cầu cảng không còn bóng người, các tàu du lịch tranh thủ trả khách sau đó đi đến các điểm tránh trú bão.

Nhân viên bến cảng thu dọn các vật dụng, gia cố lại các vị trí để tránh hư hại, thiệt hại do bão gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16h chiều 3/7, bão Maysak đang áp sát đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 320km về phía Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía nam đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong tối nay, bão tăng tốc lên khoảng 15-20km/h, đi sâu vào phía Tây đảo Hải Nam, sáng 4/7 bão vào vịnh Bắc Bộ.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía đông, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, tiến lên phía bắc tỉnh Quảng Ninh vào khoảng đêm 4/7 và sáng 5/7, trước khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

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