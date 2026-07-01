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Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao

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Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, địa phương này đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng về du lịch.

Những chính sách mang tính đột phá được triển khai trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh. Năm 2025, GRDP của địa phương tăng 11,89% - mức cao nhất cả nước và cũng là tốc độ tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Theo ước tính, quy mô nền kinh tế Quảng Ninh trong năm 2025 đạt khoảng 368.445 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 82.250 tỷ đồng, tương đương 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán của tỉnh, đồng thời tăng 53% so với năm 2024.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được cùng dư địa phát triển còn rất lớn, ngày 7/4, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, với định hướng phát triển theo mô hình xanh, hiện đại và giàu bản sắc.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại đây, du lịch cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón hơn 10,1 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng lượng khách đến Quảng Ninh, khách du lịch nội địa đạt hơn 7,9 triệu lượt, trong khi khách quốc tế vượt 2,2 triệu lượt. Số lượt khách lưu trú đạt gần 3 triệu. Nhờ lượng khách tăng mạnh, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Vẻ đẹp thiên nhiên được nhiều tạp chí thế giới vinh danh

Nhiều năm qua, Quảng Ninh liên tiếp có nhiều địa danh được các tạp chí du lịch uy tín của Mỹ vinh danh. Đầu năm 2025, tạp chí Travel + Leisure lựa chọn Vịnh Hạ Long là điểm đến phù hợp dành cho người tuổi Tỵ trong năm, đồng thời gợi ý du khách khám phá những điểm tham quan nổi bật như Động Thiên Cung và các bãi biển của di sản.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 2.

Núi Bài Thơ ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: Instagram/ @emquiniudoi

Đến năm 2026, Vịnh Bái Tử Long tiếp tục ghi dấu ấn khi được tạp chí Condé Nast Traveler xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan nổi bật nhất Đông Nam Á. Tạp chí đánh giá cao vẻ đẹp nguyên sơ, không gian yên bình và những trải nghiệm khác biệt mà vịnh mang lại, qua đó tôn vinh nơi đây là một trong những điểm đến tiêu biểu của khu vực.

Trước đó, Vịnh Hạ Long cũng từng được báo Mỹ ca ngợi là "thánh địa du lịch của châu Á" nhờ cảnh quan kỳ vĩ với hàng nghìn đảo đá vôi, hệ thống hang động độc đáo và giá trị di sản thiên nhiên thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sở hữu các công trình nổi bật

Cầu Bãi Cháy

Cầu Bãi Cháy là công trình biểu tượng bắc qua vịnh Cửa Lục, khánh thành năm 2006. Đây là cầu dây văng bê tông cốt thép có nhịp chính dài 435 m, được xây dựng bằng vốn ODA của Nhật Bản kết hợp vốn đối ứng trong nước. Cây cầu kết nối Hòn Gai và Bãi Cháy, góp phần hoàn thiện tuyến Quốc lộ 18 và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Bắc.

Thư viện - Bảo tàng Quảng Ninh

Thư viện - Bảo tàng Quảng Ninh hoàn thành năm 2013, nổi bật với mặt ngoài phủ kính đen phản chiếu Vịnh Hạ Long. Công trình lưu giữ nhiều hiện vật về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của Quảng Ninh, đồng thời là điểm tham quan kiến trúc nổi tiếng của thành phố.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 3.

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn dài 4,7 km, được nâng cấp năm 2019 với 6 làn xe. Tuyến đường không chỉ cải thiện giao thông mà còn hình thành nhiều không gian công cộng như bãi tắm, khu thể thao và điểm ngắm Vịnh Hạ Long.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Tuyến đường ven biển dài 18,7 km được thông xe năm 2023, kết nối Hạ Long với Cẩm Phả và Vịnh Bái Tử Long. Công trình góp phần giảm tải cho Quốc lộ 18 và mang đến cung đường ven biển có cảnh quan núi, rừng và biển đặc sắc.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 4.

Cầu Bạch Đằng

Cầu Bạch Đằng được đưa vào sử dụng năm 2018, nổi bật với ba trụ tháp hình chữ H tượng trưng cho Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long. Công trình giúp rút ngắn quãng đường từ Hạ Long đến Hà Nội còn khoảng 130 km và đến Hải Phòng còn khoảng 25 km.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng tàu du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, đi vào hoạt động cuối năm 2018. Công trình có khả năng tiếp nhận cùng lúc hai tàu du lịch cỡ lớn, góp phần nâng cao năng lực đón khách quốc tế cho Quảng Ninh.

Ẩm thực hấp dẫn không thể bỏ qua

Chả mực Hạ Long

Chả mực Hạ Long là đặc sản nổi tiếng nhất của Quảng Ninh và từng được xếp vào nhóm món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Chả được làm từ mực tươi, giã thủ công để giữ độ dai, vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 5.

Gà đồi Tiên Yên

Gà Tiên Yên nổi tiếng nhờ giống gà thả đồi, thịt săn chắc, ngọt và da giòn. Món gà luộc được nhiều thực khách yêu thích vì giữ trọn hương vị nguyên bản.

Hải sản Quảng Ninh

Với đường bờ biển dài, Quảng Ninh sở hữu nguồn hải sản phong phú như ngán, sá sùng, sam, ruốc lỗ… Ngoài hải sản tươi, các sản phẩm khô như mực, tôm khô hay ruốc tép cũng là lựa chọn được nhiều du khách mua về làm quà.

Nem Quảng Yên

Nem Quảng Yên gồm nem chua và nem chạo, được chế biến từ bì lợn, thính gạo cùng gia vị truyền thống. Món ăn có vị thơm bùi, dễ bảo quản và thích hợp làm quà.

Chả rươi Đông Triều

Chả rươi là món ngon đặc trưng của vùng Đông Triều. Chả rươi có hương thơm hấp dẫn, vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng, được xem là đặc sản theo mùa.

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được tạp chí Mỹ đánh giá cao - Ảnh 6.

Cà sáy Quảng Ninh

Cà sáy là giống gia cầm lai giữa vịt và ngan. Thịt mềm vừa phải, đậm vị, thường được chế biến thành các món hấp hoặc nướng.

Sữa chua trân châu Hạ Long

Sữa chua trân châu Hạ Long là món ăn vặt nổi tiếng với sự kết hợp giữa sữa chua mát lạnh, trân châu dẻo và nước cốt dừa béo ngậy, được nhiều du khách yêu thích khi đến Hạ Long.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)

Thùy Linh

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