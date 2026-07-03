Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana: Phong tỏa James Rodriguez

Trận Colombia vs Ghana diễn ra lúc 8h30 ngày 4/7 (giờ Việt Nam) tại sân GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City (Mỹ). Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Colombia có 64,8% khả năng thắng trong 90 phút, Ghana là 13,8%, còn tỷ lệ hòa ở mức 21,4%.

Colombia đứng đầu bảng K, xếp trên cả Bồ Đào Nha và mới thủng lưới 1 bàn từ đầu giải. Ghana đi tiếp bằng suất dành cho một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt, với nền tảng phòng ngự giúp họ từng cầm hòa đội tuyển Anh.

Thông tin nhanh trận Colombia vs Ghana Thời gian: 8h30 ngày 4/7 (giờ Việt Nam). Sân: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Colombia vs Ghana

Colombia vào vòng loại trực tiếp với 7 điểm sau 3 trận: thắng Uzbekistan 3-1, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0. Đội bóng của Nestor Lorenzo không ghi quá nhiều bàn, nhưng kiểm soát trận đấu tốt và hạn chế tối đa rủi ro trước khung thành Camilo Vargas.

Colombia đấu với Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Ghana đứng thứ ba bảng L với 4 điểm. Họ thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2. Đội bóng của Carlos Queiroz có cự ly phòng ngự khá chắc, nhưng sản lượng tấn công còn thấp.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở hai biên Colombia. Daniel Munoz đã ghi 2 bàn ở World Cup 2026 dù đá hậu vệ phải, trong khi Luis Diaz là mũi tấn công có khả năng tạo đột biến tốt nhất. Nếu Colombia kéo giãn được hàng thủ Ghana, James Rodriguez sẽ có thêm khoảng trống để đưa bóng vào vùng 16,5 m.

Phong độ Colombia

Colombia bất bại ở vòng bảng World Cup 2026, ghi 4 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Trận hòa Bồ Đào Nha 0-0 cho thấy đội bóng Nam Mỹ có thể kiểm soát nhịp độ trước đối thủ mạnh mà không bị cuốn vào thế đôi công. Họ tung ra 24 cú sút ở trận này, con số cao nhất của Colombia trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.

James Rodriguez là “nhạc trưởng” của đội tuyển Colombia. (Ảnh: Reuters)

Hiệu suất dứt điểm của Colombia chưa thật sắc, nhưng khối lượng tấn công rất đáng chú ý. Sau 3 trận, họ có 59 cú sút và tạo chỉ số bàn thắng kỳ vọng 6,05. Vấn đề là chuyển hóa áp lực thành bàn thắng, nhất là trước một Ghana thường kéo đội hình xuống thấp và phòng ngự số đông quanh vùng cấm.

James Rodriguez vẫn là điểm chạm sáng tạo quan trọng. Tuy nhiên, Colombia không chỉ phụ thuộc vào đội trưởng. Sự xuất hiện của Munoz ở biên phải và Diaz ở cánh trái giúp họ có thêm hướng tấn công khi trung lộ bị bịt lại.

Phong độ Ghana

Ghana đi tiếp theo cách thực dụng. Họ chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận, nhưng trận hòa 0-0 trước Anh là bằng chứng cho khả năng chịu sức ép của đội bóng châu Phi. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Ghana ở vòng bảng chỉ hơn 36%, thuộc nhóm thấp nhất trong các đội vượt qua vòng bảng.

Vấn đề lớn nhất của Ghana là đầu ra tấn công. Antoine Semenyo chưa có cú sút trúng đích nào tại giải, trong khi Jordan Ayew phải gánh nhiều nhiệm vụ làm tường và giữ bóng hơn là dứt điểm liên tục. Nếu Ghana bị dẫn bàn, họ sẽ gặp khó vì chưa cho thấy khả năng tạo sức ép dài hơi.

Semenyo chưa tạo ra dấu ấn rõ ràng ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Abdul Fatawu là phương án đáng chú ý từ ghế dự bị. Dù thi đấu ít phút, anh đã tạo dấu ấn bằng khả năng rê bóng và tạo cơ hội. Ghana có thể cần mẫu cầu thủ này nếu trận đấu bước sang hiệp 2 trong thế phải đẩy cao đội hình.

Thông tin lực lượng Colombia vs Ghana

Colombia không có ca chấn thương đáng kể trước trận. Luis Suarez từng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở lượt cuối vòng bảng, nhưng tiền đạo này đã sẵn sàng đá chính. Nestor Lorenzo nhiều khả năng đưa Daniel Muñoz và Johan Mojica trở lại hai cánh hàng thủ để tăng khả năng leo biên.

Ghana còn một vài dấu hỏi. Antoine Semenyo gặp vấn đề ở cổ chân cuối trận gặp Croatia, nhưng khả năng cao vẫn góp mặt từ đầu. Thủ môn Lawrence Ati-Zigi chưa đạt trạng thái tốt nhất, vì vậy Benjamin Asare có thể tiếp tục bắt chính. Jordan Ayew nhiều khả năng giữ vai trò trung phong.

Đội hình dự kiến Colombia vs Ghana

Colombia: Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; J. Arias, James Rodriguez, Diaz; Suarez.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Owusu, Partey, Sibo; Semenyo, Ayew, Sulemana.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana

Dự đoán Colombia - Ghana: Đội nào thắng?

Colombia nhỉnh hơn rõ về khả năng kiểm soát bóng, số cú sút và sự đa dạng trong cách tạo cơ hội. Ghana có thể kéo nhịp trận xuống, bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ phản công, nhưng họ cần cải thiện chất lượng xử lý cuối cùng để thật sự gây áp lực lên hàng thủ Colombia.

Trận đấu không dễ vượt quá mốc 2 bàn. Ghana mới ghi 2 bàn từ đầu giải, trong khi Colombia giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp và chỉ thủng lưới 1 lần. Nếu Colombia mở tỷ số sớm, họ có thể giảm nhịp và buộc Ghana phải rời cấu trúc phòng ngự quen thuộc.

Số cú sút có thể nghiêng mạnh về Colombia, nhưng chất lượng cơ hội mới là điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Colombia 1-0 Ghana.