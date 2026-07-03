Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde: Messi thử tài Vozinha

Trận Argentina vs Cape Verde diễn ra lúc 5h ngày 4/7 (giờ Việt Nam) tại sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Mỹ). Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Argentina có 81% khả năng thắng trong 90 phút, Cape Verde là 6,8%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 12,3%.

Argentina vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đầu bảng J, toàn thắng 3 trận và chỉ thủng lưới 1 lần. Cape Verde là hiện tượng của vòng bảng: lần đầu dự World Cup, không thua trận nào và đi tiếp sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha, Uruguay lẫn Ả Rập Xê Út.

Thông tin nhanh trận Argentina vs Cape Verde Thời gian: 5h ngày 4/7 (giờ Việt Nam) Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Argentina vs Cape Verde

Argentina đi qua vòng bảng theo đúng vị thế của nhà đương kim vô địch. Đội bóng của Lionel Scaloni thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1, ghi 8 bàn sau 3 trận. Họ không cần đẩy nhịp quá cao trong mọi thời điểm, nhưng luôn có đủ chất lượng để kết liễu trận đấu khi khoảng trống xuất hiện.

Argentina đấu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Cape Verde tạo nên một trong những câu chuyện đặc biệt nhất World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 rồi hòa Saudi Arabia 0-0 để đứng nhì bảng H. Điểm mạnh của họ là cự ly phòng ngự, khả năng chịu sức ép và sự tập trung của thủ môn Vozinha.

Bản lề trận đấu nằm ở cách Argentina đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và mọi vị trí Messi có mặt trên sân. Cape Verde có thể kéo nhịp xuống và bảo vệ khu vực trước vòng cấm, nhưng nếu Argentina mở tỷ số sớm, thế trận phòng ngự chờ thời điểm phản công của đội bóng này sẽ khó duy trì.

Phong độ Argentina

Argentina toàn thắng vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua ở vòng bảng World Cup 2026. Messi đóng góp 6 bàn, nhưng cách vận hành của đội bóng Nam Mỹ không chỉ phụ thuộc vào đội trưởng. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez giúp Argentina kiểm soát nhịp độ, trong khi Lautaro Martinez và Thiago Almada đã có dấu ấn ở trận gặp Jordan.

Messi ghi 6 bàn ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng chú ý là Argentina không mất nhiều cơ hội để tạo khác biệt. Họ thường kiểm soát bóng đủ lâu để kéo giãn hàng thủ đối phương, sau đó tăng tốc ở trung lộ hoặc nửa không gian hai biên. Trước Jordan, Argentina cầm bóng vượt trội và vẫn ghi bàn khi Messi chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Tính ổn định phòng ngự cũng là cơ sở lớn. Argentina giữ sạch lưới ở 2 trong 3 trận vòng bảng. Với Emiliano Martinez, Cristian Romero và Lisandro Martinez, Scaloni có bộ khung đủ mạnh để hạn chế các pha bóng trực diện của Cape Verde.

Phong độ Cape Verde

Cape Verde không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng 3 trận hòa là đủ để họ viết lịch sử. Đội bóng của HLV Bubista không ghi nhiều bàn, chỉ có 2 pha lập công đều đến ở trận hòa Uruguay 2-2. Tuy nhiên, 2 trận sạch lưới trước Tây Ban Nha và Saudi Arabia cho thấy đây không phải đối thủ dễ bị cuốn khỏi cấu trúc.

Vozinha là nhân vật nổi bật nhất. Thủ môn 40 tuổi nhiều lần cứu thua trong trận gặp Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục giúp Cape Verde giữ điểm ở lượt cuối. Trước một Argentina có nhiều điểm chạm sáng tạo, phong độ của Vozinha có thể quyết định Cape Verde trụ được bao lâu.

Vấn đề của Cape Verde là chất lượng cơ hội. Họ thường không có nhiều pha dứt điểm tốt từ bóng sống, trong khi Argentina hiếm khi để đối thủ duy trì sức ép liên tục. Nếu bị dẫn bàn, Cape Verde sẽ phải đẩy cao đội hình và chấp nhận rủi ro lớn hơn ở khoảng trống sau lưng tuyến giữa.

Cape Verde làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng World Cup trong lần đầu tham dự. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có cơ sở trở lại đội hình mạnh nhất sau khi xoay tua ở lượt cuối vòng bảng. Messi, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul nhiều khả năng đá chính. Cristian Romero từng gặp vấn đề sau trận thắng Áo, nhưng các nguồn tin trước trận cho biết trung vệ này đủ khả năng trở lại.

Cape Verde chờ thêm tình trạng của một số cầu thủ ở tuyến giữa và hàng công. Telmo Arcanjo gặp vấn đề cơ và khó góp mặt, trong khi Jamiro Monteiro cùng Kevin Lenini đã trở lại sau những lo ngại trước trận gặp Saudi Arabia. Sidny Lopes Cabral hết án treo giò, tạo thêm phương án cho vị trí hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Sidny Cabral; Kevin Pina, Deroy Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Livramento.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde

Dự đoán Argentina - Cape Verde: Đội nào thắng?

Argentina vượt trội về chất lượng cá nhân, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và số phương án tạo cơ hội. Cape Verde có thể kéo trận đấu về nhịp chậm, bảo vệ vùng cấm và chờ bóng cố định, nhưng họ sẽ phải chống đỡ áp lực lớn hơn nhiều so với vòng bảng.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn không cao, bởi Cape Verde chưa cho thấy đủ sức tạo cơ hội đều đặn từ bóng sống. Nếu Argentina mở tỷ số trong hiệp 1, đại diện Nam Mỹ có thể kiểm soát nhịp độ, giảm rủi ro và hướng tới trận thắng kèm sạch lưới.

Cape Verde đủ kỷ luật để tránh vỡ trận sớm, nhưng khoảng cách chất lượng vẫn rất lớn.

Dự đoán kết quả: Argentina 2-0 Cape Verde.