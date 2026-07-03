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Khoảng 60.000 CĐV Argentina đổ bộ đến World Cup như vũ bão, vé trận gặp Cape Verde tăng phi mã, lo ngại tái diễn hỗn loạn

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Đường phố Miami đã phủ kín sắc áo xanh - trắng của người hâm mộ Argentina trước thềm trận đấu giữa nhà đương kim vô địch thế giới và Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào 5h sáng 4/7 (giờ Việt Nam).

Argentina sẽ thi đấu trên sân Hard Rock Stadium - địa điểm từng chứng kiến họ đánh bại Colombia để vô địch Copa América 2024. Tuy nhiên, ký ức về trận chung kết năm đó cũng khiến giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại, bởi hàng loạt vụ hỗn loạn và xâm nhập trái phép sân vận động từng xảy ra trước giờ bóng lăn.

Argentina đối đầu với Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Trong trận chung kết Copa América 2024, Argentina đánh bại Colombia 1-0 nhờ bàn thắng của Lautaro Martínez trong hiệp phụ. Tuy nhiên, trận đấu đã phải lùi giờ khai cuộc tới 1 giờ 22 phút do tình trạng hỗn loạn bên ngoài sân.

Hàng nghìn người hâm mộ tìm cách chen lấn, thậm chí phá rào và xâm nhập Hard Rock Stadium mà không có vé. Ban tổ chức buộc phải hoãn trận đấu tới ba lần. Nhiều người bị thương trong vụ việc, trong khi không ít cổ động viên đã bị lực lượng an ninh bắt giữ.

Tình trạng hỗn loạn ở chung kết Copa América 2024 khiến BTC World Cup 2026 càng phải thận trọng (Ảnh: Getty)

Theo TyC Sports của Argentina, để tránh lặp lại kịch bản này, giới chức Mỹ đã áp dụng các biện pháp an ninh chưa từng có tại World Cup 2026. Thay vì khung cảnh quen thuộc với những bữa tiệc nướng và người hâm mộ tụ tập ở bãi đỗ xe trước trận đấu như thường thấy tại các sân vận động ở Mỹ, khu vực quanh Hard Rock Stadium sẽ được thiết lập ba vòng an ninh - sân vận động duy nhất tại World Cup năm nay áp dụng mô hình này. Chỉ những người sở hữu vé mới được phép đi vào cả ba khu vực kiểm soát.

Không chỉ vấn đề an ninh, số lượng vé cũng đang trở thành bài toán đau đầu với ban tổ chức. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia, thừa nhận đội tuyển nước này có khoảng 50.000 CĐV sang Mỹ mà không có vé, đồng thời cho biết AFA đang làm việc với FIFA để xin phân bổ thêm vé.

CĐV Argentian đổ bộ như vũ bão đến Miami để cổ vũ Messi và các đồng đội ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

"Chúng tôi hiểu rằng có khoảng 50.000 người hâm mộ đi theo đội tuyển mà không có vé. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa, nhưng không phải ai cũng có thể vào sân", ông Tapia chia sẻ với TyC Sports.

Trong khi đó, giá vé trên thị trường cũng tăng lên mức rất cao. Theo trang bán lại vé chính thức, vé vẫn còn ở hầu hết các khu vực của sân nhưng mức giá khởi điểm đã lên tới 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng).

Ở vòng bảng, khoảng 25.000 CĐV Argentina đã theo chân đội tuyển đến Mỹ. Trước trận đấu loại trực tiếp với Cape Verde, con số này còn tiếp tục tăng khi nhiều người hâm mộ mới đáp chuyến bay đến Miami. Hãng hàng không Aerolíneas Argentinas đã phải bổ sung thêm nhiều chuyến bay và khung giờ phục vụ nhu cầu di chuyển. Bên cạnh đó, bang Florida hiện cũng có khoảng 50.000 người Argentina sinh sống, theo số liệu điều tra dân số gần nhất.

Argentina bước vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng ở bảng J. Đội bóng của Lionel Messi lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để giành ngôi nhất bảng với hiệu suất giành điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, Cape Verde xếp nhì bảng H sau ba trận bất bại, gồm trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, hòa 2-2 với Uruguay và hòa 0-0 trước Saudi Arabia, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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