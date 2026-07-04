Việt Nam không có phim nào hay hơn thế này nữa đâu: Rating cao nhất lịch sử, dàn cast đổi đời sau 1 đêm

Giữa lúc mạng xã hội Threads liên tục xuất hiện những cuộc tranh luận về phim truyền hình Việt Nam xuất sắc nhất mọi thời đại, một cái tên được nhắc đến với tần suất áp đảo: Về Nhà Đi Con. Dưới các bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, phần đông khán giả đều đồng tình rằng đây là tác phẩm hiếm hoi hội tụ đủ mọi yếu tố của tác phẩm quốc dân: nội dung gần gũi, diễn xuất thuyết phục, sức lan tỏa mạnh mẽ và những giá trị gia đình còn nguyên tính thời sự sau nhiều năm phát sóng. Không chỉ gây sốt về mặt chuyên môn, Về Nhà Đi Con còn tạo nên kỷ lục rating mà đến nay chưa bộ phim truyền hình Việt Nam nào vượt qua.

Bộ phim khiến cả nước cùng “về nhà”

Lên sóng lần đầu vào tháng 4/2019, Về Nhà Đi Con xoay quanh cuộc sống của ông Sơn (NSND Trung Anh) cùng ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân). Mỗi người mang một tính cách, một số phận và những tổn thương riêng, nhưng tất cả đều được kết nối bởi tình cảm gia đình sâu sắc. Về Nhà Đi Con chinh phục khán giả bằng những câu chuyện rất đời thường. Từ áp lực hôn nhân, chuyện làm dâu, những xung đột thế hệ cho đến nỗi cô đơn của người cha đơn thân nuôi ba con gái trưởng thành, tất cả đều được kể bằng góc nhìn chân thực và gần gũi.

Điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt là việc mỗi nhân vật đều có đất diễn và hành trình phát triển riêng. Khán giả có thể bắt gặp chính mình trong những lần Huệ nhẫn nhịn vì gia đình, trong sự mạnh mẽ nhưng tổn thương của Thư hay tính cách bộc trực, cá tính của Ánh Dương. Còn ông Sơn lại trở thành hình mẫu người cha khiến hàng triệu người xúc động bởi tình yêu thương vô điều kiện dành cho các con.

Ngay từ những tập đầu tiên, Về Nhà Đi Con đã tạo nên sức hút hiếm thấy. Mỗi tối phát sóng, bộ phim gần như trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Những đoạn preview cho tập tiếp theo thường xuyên đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải, thậm chí nhiều lần lọt top thịnh hành YouTube. Không ít câu thoại trong phim nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, được chia sẻ rộng rãi trên Facebook và các diễn đàn. Từ người trẻ đến khán giả trung niên, ai cũng có thể tham gia vào những cuộc bàn luận xoay quanh số phận các nhân vật.

Thời điểm phim kết thúc với 85 tập chính cùng 5 tập ngoại truyện, mức độ quan tâm của công chúng đã đạt đến đỉnh điểm. Từ khóa Về Nhà Đi Con nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam, còn phiên bản ngoại truyện cũng góp mặt trong danh sách những bộ phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất năm.

Theo các số liệu được công bố thời điểm đó, rating trung bình của phim đạt 14,1% tại Hà Nội, với tập cao nhất đạt 21.68% và 1,39% tại TP.HCM - mức được xem là kỷ lục đối với một bộ phim truyền hình Việt Nam. Doanh thu quảng cáo thu về khoảng 122,6 tỷ đồng, một con số cực kỳ ấn tượng đối với màn ảnh nhỏ.

“Mỏ vàng” tạo nên dàn sao đình đám

NSND Trung Anh vốn đã là một gương mặt thực lực của sân khấu và truyền hình, nhưng vai ông Sơn đã đưa tên tuổi ông đến gần công chúng hơn bao giờ hết. Hình ảnh người cha tảo tần, bao dung trở thành một trong những vai diễn được yêu thích nhất sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Bảo Thanh tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao truyền hình hàng đầu với vai Thư. Sự thông minh, sắc sảo nhưng giàu cảm xúc của nhân vật giúp nữ diễn viên chinh phục đông đảo khán giả và giành hàng loạt giải thưởng lớn.

Thu Quỳnh cũng có màn bứt phá mạnh mẽ với vai Huệ. Sau thành công của Quỳnh Búp Bê , nữ diễn viên chứng minh khả năng hóa thân đa dạng khi thể hiện hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhưng giàu nội lực. Trong khi đó, Bảo Hân trở thành phát hiện lớn nhất của bộ phim. Nhắc đến sự đổi đời nhờ Về Nhà Đi Con, cái tên tiêu biểu nhất có lẽ là Quốc Trường. Trước đó, nam diễn viên đã hoạt động nghệ thuật gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi bật trên phạm vi toàn quốc. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng đột biến, các hợp đồng quảng cáo liên tục tìm đến và tên tuổi của anh phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông.

Hiếm có bộ phim nào mà từ tuyến chính đến tuyến phụ đều nhận được sự yêu mến của khán giả như Về Nhà Đi Con. Chính điều đó đã biến tác phẩm trở thành bệ phóng cho cả một thế hệ diễn viên truyền hình phía Bắc.

Cơn mưa giải thưởng và vị thế khó thay thế

Sức hút của Về Nhà Đi Con không chỉ được thể hiện qua rating hay độ phủ sóng truyền thông mà còn được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá. Bộ phim càn quét mọi giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải phim, đại thắng năm 2019. Điều đáng nói là phần lớn các giải thưởng này đều được dự đoán từ trước bởi ở thời điểm đó, rất khó tìm ra một đối thủ có thể cạnh tranh với sức ảnh hưởng mà Về Nhà Đi Con tạo ra.

Đã hơn 7 năm kể từ ngày phát sóng, nhưng bộ phim vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại như một chuẩn mực của dòng phim gia đình Việt Nam. Nhiều tác phẩm sau này có thể sở hữu kinh phí lớn hơn, hình ảnh đẹp hơn hoặc được quảng bá rầm rộ hơn, nhưng xét về mức độ đồng thuận từ công chúng, sức lan tỏa xã hội và những con số rating thực tế, Về Nhà Đi Con vẫn là cái tên chưa có đối thủ.