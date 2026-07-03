Mẹ vợ TGĐ Phan Thành đóng phim cùng Tăng Thanh Hà

Tại buổi họp báo công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng diễn ra ngày 2/7, ngoài sự chú ý dành cho tuyến nhân vật chính, cư dân mạng cũng đặc biệt quan tâm đến các gương mặt khác góp phần làm nên bộ phim. Một trong số đó là bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Powers Việt Nam, ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu và các nghệ sĩ nổi tiếng theo học.

Theo công bố tại dự án, bà Xuân Trang đảm nhận vai mẹ ruột Nam Phương Hoàng hậu (do Tăng Thanh Hà thủ vai).

Mẹ vợ Phan Thành tại buổi công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng (Nguồn: @uninetwork.unimedia)

Bà Xuân Trang đảm nhận vai mẹ Hoàng hậu

Sự xuất hiện của bà Xuân Trang trong danh sách diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, bà vốn được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà giáo dục, doanh nhân và giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Thậm chí, từ khóa liên quan đến bà cũng nhanh chóng lọt nhóm tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội sau sự kiện.

Tìm kiếm phổ biến liên quan đến bà Xuân Trang

Bà Võ Thị Xuân Trang vẫn luôn được biết đến là cái tên có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm, phong thái và hình ảnh tại Việt Nam. Với vai trò Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam, bà đã đồng hành cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Dương Trương Thiên Lý,...

Nhờ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và phát triển hình ảnh cá nhân, bà cũng thường xuyên được mời làm giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là nhiều mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Khán giả truyền hình hẳn không xa lạ với câu nói "trừ điểm thanh lịch" từng được bà nhiều lần nhắc tới khi nhận xét thí sinh. Phát ngôn này từng tạo nên dấu ấn đặc biệt, phản ánh quan điểm nhất quán của bà về sự chỉn chu trong cách ứng xử, phong thái và văn hóa giao tiếp - những giá trị cũng là triết lý đào tạo mà bà theo đuổi nhiều năm qua.

Bà Xuân Trang và Hoa hậu H'hen Niê

Về cuộc sống cá nhân, bà Xuân Trang có con gái và con rể nổi tiếng. Mỗi khi xuất hiện cùng các con, bà vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái điềm đạm và khí chất của một người phụ nữ thành đạt. Nhiều người cũng nhận xét Primmy Trương thừa hưởng khá nhiều nét đẹp và thần thái từ mẹ, từ ngoại hình cho tới cách giao tiếp nhẹ nhàng, chuẩn mực.

Trong một talkshow nhân Ngày của Mẹ năm 2023, bà Xuân Trang tiết lộ bản thân kết hôn từ khi còn là sinh viên. Năm nhất đại học, hai bên gia đình gặp gỡ, năm hai đính hôn, năm ba kết hôn và đến năm cuối đại học thì mang thai con gái đầu lòng.

Bà cho biết ngay từ khi Primmy Trương khoảng 8 tuổi, hai mẹ con đã bắt đầu có những cuộc trò chuyện nghiêm túc về công việc và trách nhiệm: “Tôi phải giải thích với con công việc của mình như thế nào để con không nghĩ mẹ chỉ ăn mặc đẹp rồi đi làm. Tôi kể cả những khó khăn trong công việc để con biết thương và thông cảm với mẹ”.

Khi Primmy Trương 14 tuổi, bà cũng chia sẻ với con về quyết định nhận nhượng quyền John Robert Powers Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sau này con gái sẽ tiếp tục đồng hành phát triển ngôi trường.

Bà Xuân Trang và con gái

Chính vì định hướng ấy, bà đặt ra nhiều nguyên tắc khá nghiêm khắc. Bà yêu cầu con gái phải gương mẫu vì luôn xem Primmy Trương là hình ảnh đại diện cho ngôi trường mà mình xây dựng. Có lần, Primmy Trương kể bị bạn học đổ cả cốc nước lên đầu và rất muốn phản ứng lại. Tuy nhiên, cô đã kìm nén vì nhớ lời mẹ dạy rằng mình là con của hiệu trưởng trường đào tạo nhân cách.

Bà Xuân Trang cũng thừa nhận bản thân có phần truyền thống trong việc giáo dục con. Bà không cho con đi bar, club, quy định 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, kể cả khi Primmy Trương đã bước sang tuổi 18. Ban đầu, con gái từng phản đối vì bạn bè cùng trang lứa đều được đi chơi muộn hơn, nhưng dần dần cũng chấp nhận và quen với nếp sinh hoạt ấy.

Nữ doanh nhân kể thêm, đến năm 25 tuổi, lần đầu tiên Primmy Trương về nhà lúc nửa đêm sau khi uống rượu. Dù hiểu con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, bà vẫn lo lắng đến mức bật khóc và thức trắng đêm chờ con.

Điều bà luôn muốn truyền cho con không phải áp lực thành công hay giàu có, mà là trở thành một người tử tế: "Tôi thường nói với con rằng mẹ không phải người thành công tuyệt đối, cũng không phải quá giàu có. Tôi muốn nói thật để con không kênh kiệu. Tôi nghĩ áp lực lớn nhất của Thảo không phải là phải nổi tiếng hay thành đạt, mà là trở thành người có nhân cách để mẹ tự hào”.

Sau khi Primmy Trương và Phan Thành công khai mối quan hệ rồi chính thức về chung một nhà, bà Xuân Trang cũng có những tương tác, chia sẻ đáng chú ý với con rể.

Chẳng hạn như dịp đầu năm 2021 - thời điểm cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới, bà Xuân Trang đăng ảnh con gái và con rể đang ôm nhau hạnh phúc cùng chia sẻ: “Hồi hộp quá, 2 ngày nữa là con gái lên xe hoa theo chồng. Cầu mong Phật Trời gia hộ cho 2 con hạnh phúc bên nhau trọn đời”.

Bố mẹ Primmy Trương trong dịp đám cưới con gái

Một thời gian sau đó, trong dịp Valentine 2021 - năm đầu tiên Primmy Trương và Phan Thành ở cạnh nhau với vai trò vợ chồng, bà Xuân Trang thả tim dưới bức ảnh của con gái và con rể, cho thấy sự quan tâm của vị phụ huynh này dành cho 2 con.

Hay gần đây nhất, bà Xuân Trang cũng xuất hiện trong dịp đám cưới em trai Phan Thành. Sự góp mặt của bà cùng gia đình thông gia thu hút sự chú ý, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai bên sau nhiều năm Primmy Trương và Phan Thành về chung một nhà.

Hiện tại, khi vợ chồng Primmy Trương đã có liên tiếp 2 em bé, bà Xuân Trang cũng thường xuyên đồng hành, kề cận và chăm sóc các cháu trong những dịp đặc biệt. Bà cho biết điều khiến bà hạnh phúc nhất là nhìn thấy con ngày càng trưởng thành, độc lập và biết cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình.