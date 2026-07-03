Nữ ca sĩ 316 triệu views bán hết nhà hết xe để làm Nam Phương Hoàng Hậu

Thông tin Tăng Thanh Hà chính thức đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế , "ngọc nữ" màn ảnh Việt trở lại với một vai diễn lịch sử được xem là nhiều thử thách nhất trong sự nghiệp. Bộ phim do bộ đôi Bảo Nhân - Namcito thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu và giai đoạn cuối của triều Nguyễn.

Tăng Thanh Hà chính thức trở lại màn ảnh với vai Nam Phương Hoàng Hậu

Việc dự án chính thức công bố cũng khiến hình tượng Nam Phương Hoàng Hậu được nhắc đến nhiều hơn. Trước khi câu chuyện về vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn được đưa lên màn ảnh rộng, nhân vật lịch sử này từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Trong đó, một trong những màn hóa thân để lại dấu ấn rõ nét nhất thuộc về Hòa Minzy với MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp phát hành năm 2020. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc thành công nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn là dự án cô từng “đặt cược” gần như toàn bộ tài sản tích lũy để thực hiện.

Năm 2020, khi thị trường Vpop vẫn tràn ngập những MV mang màu sắc hiện đại, Hòa Minzy bất ngờ lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp không kể câu chuyện tình yêu của những người trẻ mà lấy cảm hứng từ mối tình giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu, một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam.

Hòa Minzy đã có màn hóa thân thành Nam Phương Hoàng Hậu vô cùng ấn tượng

Ngay từ khi công bố dự án, nữ ca sĩ đã xác định đây là sản phẩm lớn nhất kể từ khi hoạt động nghệ thuật. Thay vì thực hiện một MV đơn thuần, cô và ê-kíp xây dựng tác phẩm theo hướng phim ngắn với thời lượng gần 10 phút, đầu tư mạnh vào kịch bản, bối cảnh, phục trang, ánh sáng và mỹ thuật.

Để có được những thước phim mang màu sắc cung đình, ê-kíp dành nhiều tháng nghiên cứu tư liệu về triều Nguyễn, tham khảo các hình ảnh lịch sử cũng như phục trang truyền thống. Không gian trong MV được xây dựng theo hướng cổ điển, hạn chế tối đa các chi tiết hiện đại nhằm tạo cảm giác gần gũi với bối cảnh của câu chuyện.

Trang phục của Hòa Minzy diện trong MV rất ăn khớp với nhân vật lịch sử theo từng hoàn cảnh

Đó cũng là lý do kinh phí sản xuất tăng lên rất nhiều so với một MV thông thường.

Sau khi MV phát hành, Hòa Minzy tiết lộ cô đã bán nhà, bán xe và sử dụng gần như toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm để đầu tư cho dự án.

Hòa Minzy thể hiện trọn vẹn cảm xúc của Nam Phương Hoàng hậu

Chia sẻ này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi hiếm có nghệ sĩ Việt nào lựa chọn dồn toàn bộ tài sản vào một sản phẩm âm nhạc. Với Hòa Minzy, đây là quyết định mang tính "được ăn cả, ngã về không". Nếu thất bại, cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn mạo hiểm vì tin rằng một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc sẽ có giá trị lâu dài.

Hòa Minzy đã phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu hình ảnh Nam Phương Hoàng Hậu

Không chỉ đầu tư về hình ảnh, Hòa Minzy còn dành nhiều thời gian tìm hiểu về Nam Phương Hoàng Hậu trước khi bước vào ghi hình. Nữ ca sĩ đọc thêm tài liệu về cuộc đời vị Hoàng hậu cuối cùng, nghiên cứu phong thái, cách di chuyển, ánh mắt cũng như thần thái của phụ nữ hoàng gia để phục vụ cho vai diễn.

Nếu trước đó Hòa Minzy thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động thì Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đánh dấu sự thay đổi gần như hoàn toàn.

Hòa Minzy còn "ghi điểm" với diễn xuất trong MV

Trong MV, nữ ca sĩ xuất hiện với tà áo dài truyền thống, trang sức cung đình cùng lối trang điểm tối giản. Điều được nhiều khán giả đánh giá cao không chỉ nằm ở tạo hình mà còn ở thần thái. Hòa Minzy không lựa chọn cách diễn cường điệu. Thay vào đó, cô tiết chế biểu cảm, sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể để khắc họa một Nam Phương Hoàng Hậu điềm đạm, chuẩn mực nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm khi chứng kiến cuộc hôn nhân dần xuất hiện những rạn nứt.

Hòa Minzy “hái quả ngọt” với sản phẩm âm nhạc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp

Đây cũng là một trong số ít lần Hòa Minzy được khen ngợi về khả năng diễn xuất bên cạnh giọng hát. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã tạo nên một hình tượng Nam Phương Hoàng Hậu vừa đủ sang trọng, vừa giữ được sự gần gũi, giúp câu chuyện lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Những gì Hòa Minzy đánh đổi cuối cùng mang về kết quả vượt ngoài mong đợi.

Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi phát hành. MV liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam, đồng thời ghi nhận nhiều thành tích trên bảng xếp hạng YouTube thế giới. Đến nay, MV đã gần 50 triệu lượt xem trên Youtube.

Tạo hình của Hòa Minzy trong MV

Không chỉ thành công về mặt con số, MV còn được xem là một trong những sản phẩm hiếm hoi của Vpop khai thác chất liệu lịch sử nhưng vẫn tiếp cận được đông đảo khán giả đại chúng. Sau sản phẩm này, Hòa Minzy cũng được nhìn nhận như một nghệ sĩ sẵn sàng đầu tư lớn cho các dự án mang màu sắc văn hóa và lịch sử, thay vì chỉ chạy theo những xu hướng ngắn hạn.

Hòa Minzy đã gây ấn tượng mạnh khi tái hiện hình ảnh Nam Phương Hoàng Hậu

Không chỉ mang về nhiều thành tích ấn tượng, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp còn được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Hòa Minzy. Thành công của dự án giúp nữ ca sĩ mạnh dạn theo đuổi hướng đi gắn với những câu chuyện, nhân vật và giá trị văn hóa Việt Nam trong các sản phẩm tiếp theo.

Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục giới thiệu Thị Mầu , ca khúc lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng trong nghệ thuật chèo truyền thống. Đến năm 2025, nữ ca sĩ đưa định hướng này lên quy mô lớn hơn với Bắc Bling . MV không chỉ khai thác những nét đặc trưng của văn hóa Kinh Bắc như dân ca quan họ, lễ hội, làng nghề hay kiến trúc truyền thống mà còn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, trở thành một trong những hiện tượng nổi bật của Vpop. Thành công của hai dự án cho thấy việc đưa chất liệu văn hóa dân tộc vào âm nhạc đại chúng hoàn toàn có thể chạm đến đông đảo khán giả nếu được kể bằng ngôn ngữ hiện đại và được đầu tư chỉn chu.

Bắc Bling là ca khúc có nhiều view nhất của Hòa Minzy tính đến thời điểm hiện tại

Nhìn lại hành trình ấy, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp có thể xem là "viên gạch đầu tiên" cho định hướng nghệ thuật mà Hòa Minzy đang theo đuổi. Từ câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu đến hình tượng Thị Mầu rồi những giá trị văn hóa Kinh Bắc trong Bắc Bling , nữ ca sĩ từng bước xây dựng dấu ấn riêng với những sản phẩm đậm bản sắc Việt.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi xuất hiện một dự án mới về Nam Phương Hoàng Hậu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp vẫn thường được nhắc đến như một trong những phiên bản thành công nhất từng được thực hiện trong làng giải trí Việt. Vì thế, việc Tăng Thanh Hà chính thức đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu không chỉ mở ra thêm một cách tiếp cận mới trên màn ảnh rộng mà cũng khiến khán giả nhớ lại dự án từng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hòa Minzy.

Ảnh: FBNV