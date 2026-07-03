Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ giàu có quyết không bỏ học, sợ làm một NSND thất vọng

| | Lifestyle

"Số tiền nhiều nhất tôi tích được là 80 triệu đồng, tích cóp trong mấy năm trời" – Võ Hạ Trâm nói.

Vừa qua, chương trình Studio 3 đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về con đường ca hát của mình. Cô nói: "Tôi thi vào Nhạc viện và xếp thứ 3 đầu vào. Những năm tháng tôi học ở Nhạc viện rất vui.

Nữ ca sĩ giàu có quyết không bỏ học, sợ làm một NSND thất vọng- Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm ngày xưa

Lần đầu tiên bước chân vào Nhạc viện, tôi cảm thấy đã quá vì xung quanh toàn nhạc. Tôi ao ước được học ở đây và trong quá trình học tôi thấy vui lắm. Những môn mọi người kêu khó quá thì tôi lại thấy dễ vì tôi thích học nó.

Trong thời gian đi học, tôi phải đi hát bè. Bài đầu tiên tôi hát bè được nhận 50 nghìn đồng tiền cát xê, cũng là vui lắm rồi. Tôi cũng đi hát ở quán cà phê, hát 10 bài được 500 nghìn đồng, chứ đâu phải hát 3 bài rồi về, nhưng cũng vui.

Tôi học ở Nhạc viện 1 năm thì đi thi Tiếng hát Truyền hình và đoạt giải năm 17 tuổi. Từ đó, tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời gian đó, tôi đi hát làm được bao nhiêu tiền là bỏ vào một bao thư để đằng sau tivi. Số tiền nhiều nhất tôi tích được là 80 triệu đồng, tích cóp trong mấy năm trời. Thế rồi tôi lấy tiền đó ra để làm đĩa, cứ lấy dần rồi tiền cũng vơi đi.

Nữ ca sĩ giàu có quyết không bỏ học, sợ làm một NSND thất vọng- Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm và người thầy cô vô cùng kính trọng - NSND Tạ Minh Tâm

Thật sự lúc mới đi hát tôi chưa có show nhiều và thời gian đó tôi xác định học là chính. Trong trường tôi lúc ấy nhiều bạn có tên tuổi bên ngoài thì sẽ bỏ học để đi chạy show.

Mọi người đều nghĩ tôi cũng như vậy thôi, nhưng tôi vẫn theo học đến cùng. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù mình có đi hát ở ngoài thì mình vẫn đảm bảo việc học.

Thầy tôi là NSND Tạ Minh Tâm, người mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi không bao giờ muốn làm điều gì để thầy thất vọng. Vì thế, tôi phải học đến cùng. Nhiều khi tôi đi hát, đang bay trên trời mà vẫn phải lấy sách vở ra học, để hôm sau về học. Tôi phải tranh thủ hết mức có thể và nghĩ mình phải cố gắng hết mức".

Võ Hạ Trâm hiện đang sống viên mãn bên chồng doanh nhân Ấn Độ với cuộc sống giàu có.


Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

Từ Khóa:
nữ ca sĩ, nsnd

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi nhà của Harry Kane

Ngôi nhà của Harry Kane Nổi bật

Kỹ sư Ấn Độ xây nhà độc nhất vô nhị: Không tốn 1 đồng cho máy điều hòa vẫn mát rượi, chấp hết nắng nóng

Kỹ sư Ấn Độ xây nhà độc nhất vô nhị: Không tốn 1 đồng cho máy điều hòa vẫn mát rượi, chấp hết nắng nóng Nổi bật

Top 1 tỉnh có nhiều lâu đài nhất Việt Nam

Top 1 tỉnh có nhiều lâu đài nhất Việt Nam

10:40 , 03/07/2026
"Anh Trường Giang bảo tôi: Thôi đừng đẻ nữa nhé em"

"Anh Trường Giang bảo tôi: Thôi đừng đẻ nữa nhé em"

10:14 , 03/07/2026
“Bộ đội chân dài” Ngô Lâm Phương từng gây sốt quốc tế giờ đã là Đại úy QNCN, chuyện tình cảm thì sao?

“Bộ đội chân dài” Ngô Lâm Phương từng gây sốt quốc tế giờ đã là Đại úy QNCN, chuyện tình cảm thì sao?

09:56 , 03/07/2026
Chùm ảnh độc quyền thực phẩm được chuyển vào lễ đường cưới Taylor Swift, cô dâu chú rể đãi khách ăn gì?

Chùm ảnh độc quyền thực phẩm được chuyển vào lễ đường cưới Taylor Swift, cô dâu chú rể đãi khách ăn gì?

09:55 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên