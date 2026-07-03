Nữ ca sĩ giàu có quyết không bỏ học, sợ làm một NSND thất vọng

Vừa qua, chương trình Studio 3 đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về con đường ca hát của mình. Cô nói: "Tôi thi vào Nhạc viện và xếp thứ 3 đầu vào. Những năm tháng tôi học ở Nhạc viện rất vui.

Võ Hạ Trâm ngày xưa

Lần đầu tiên bước chân vào Nhạc viện, tôi cảm thấy đã quá vì xung quanh toàn nhạc. Tôi ao ước được học ở đây và trong quá trình học tôi thấy vui lắm. Những môn mọi người kêu khó quá thì tôi lại thấy dễ vì tôi thích học nó.

Trong thời gian đi học, tôi phải đi hát bè. Bài đầu tiên tôi hát bè được nhận 50 nghìn đồng tiền cát xê, cũng là vui lắm rồi. Tôi cũng đi hát ở quán cà phê, hát 10 bài được 500 nghìn đồng, chứ đâu phải hát 3 bài rồi về, nhưng cũng vui.

Tôi học ở Nhạc viện 1 năm thì đi thi Tiếng hát Truyền hình và đoạt giải năm 17 tuổi. Từ đó, tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời gian đó, tôi đi hát làm được bao nhiêu tiền là bỏ vào một bao thư để đằng sau tivi. Số tiền nhiều nhất tôi tích được là 80 triệu đồng, tích cóp trong mấy năm trời. Thế rồi tôi lấy tiền đó ra để làm đĩa, cứ lấy dần rồi tiền cũng vơi đi.

Võ Hạ Trâm và người thầy cô vô cùng kính trọng - NSND Tạ Minh Tâm

Thật sự lúc mới đi hát tôi chưa có show nhiều và thời gian đó tôi xác định học là chính. Trong trường tôi lúc ấy nhiều bạn có tên tuổi bên ngoài thì sẽ bỏ học để đi chạy show.

Mọi người đều nghĩ tôi cũng như vậy thôi, nhưng tôi vẫn theo học đến cùng. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù mình có đi hát ở ngoài thì mình vẫn đảm bảo việc học.

Thầy tôi là NSND Tạ Minh Tâm, người mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi không bao giờ muốn làm điều gì để thầy thất vọng. Vì thế, tôi phải học đến cùng. Nhiều khi tôi đi hát, đang bay trên trời mà vẫn phải lấy sách vở ra học, để hôm sau về học. Tôi phải tranh thủ hết mức có thể và nghĩ mình phải cố gắng hết mức".

Võ Hạ Trâm hiện đang sống viên mãn bên chồng doanh nhân Ấn Độ với cuộc sống giàu có.



