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"Anh Trường Giang bảo tôi: Thôi đừng đẻ nữa nhé em"

| | Lifestyle

"Anh ấy sợ cảm giác thấy tôi sinh nở, thấy tôi đau đớn, lo ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi" – Nhã Phương nói.

Mới đây, tại chương trình Kháng thương của Vietcetera, diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ về hành trình sinh con của mình.

Cô nói: "Có những thứ tính toán cũng không được. Vợ chồng tôi từng tính với nhau, xem ngày nào con ra đời thì anh Trường Giang sẽ ở nhà. Anh Trường Giang cũng đã chừa một khoảng thời gian dài để ở nhà với tôi.

"Anh Trường Giang bảo tôi: Thôi đừng đẻ nữa nhé em" - Ảnh 1.

Trường Giang và Nhã Phương

Nhưng rất tiếc, đợi hoài mà con không ra, đúng ngày anh Trường Giang đi diễn xa không về được thì con lại ra. Anh Trường Giang hay nói đùa với tôi rằng, mình tính không bằng con tính.

Được cái là tới lần sinh đứa con thứ ba này, anh Trường Giang được chứng kiến tôi sinh em bé qua điện thoại. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, nên anh có thời gian, còn hai bé trước tôi sinh khi anh Trường Giang đang ở trong set quay nên không được chứng kiến.

Sau lần đó, chồng tôi sợ. Anh Trường Giang bảo tôi, thôi đừng đẻ nữa nhé em. Anh ấy sợ cảm giác thấy tôi sinh nở, thấy tôi đau đớn, lo ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Anh ấy không muốn tôi chịu cực nữa.

Hơn nữa, anh Trường Giang cũng không muốn giữ tôi lại ở vai trò người mẹ, người vợ. Anh ấy muốn tôi được là chính tôi. Vì khi tôi được là chính tôi thì tôi hạnh phúc, từ đó, tôi có thêm nhiều năng lượng để yêu thương gia đình mình.

"Anh Trường Giang bảo tôi: Thôi đừng đẻ nữa nhé em" - Ảnh 2.

Khi tôi không được là chính tôi, tôi bị mệt và không đủ năng lượng để chăm con. Trong hành trình làm mẹ của tôi lúc nào cũng đủ đầy yêu thương, năng lượng, hạnh phúc để có thể ôm con cả ngày.

Lần thứ nhất tôi sinh con khá bất ngờ, không nghĩ tới. Tôi đặt tên bé là Destiny vì đây là định mệnh kết nối hai vợ chồng lại với nhau. Bé đầu tiên khiến tôi thay đổi nhiều thứ lắm. Trong hành trình làm mẹ, tôi tìm được nhiều về bản thân mình hơn. Tôi thấy mình ở một phiên bản khác khi làm mẹ.

Tới bé thứ hai là bé Hope cũng là cái duyên trời cho. Cả hai bé tôi đều sinh khi anh Trường Giang đang đi quay. Bé đầu tiên tôi sinh khi chồng đang ở trên máy bay. Bé thứ hai thì chồng kịp đưa tôi tới bệnh viện, nhưng phải vội đi quay show.

Tới bé thứ ba tôi cũng sinh khi chồng đang đi quay xa nhưng quay xong rồi nên đêm không ngủ, thức canh tôi sinh".

"Anh Trường Giang nói thẳng với tôi: Cô có muốn làm nghề nữa không?"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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