Quả mít 53kg ở Lạng Sơn khiến cả chợ kéo đến xem, được bán với giá 500.000 đồng, bổ ra sau 30 phút hết sạch

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lưu Thị Ngọc Lan (sinh năm 1978), tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ Đồng Mỏ (xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), cho biết chị mua được quả mít vào sáng 30/6.

"Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi chở quả mít đi rao, nhưng vì lớn quá nên mãi chưa bán được. Chợ ở đây nhỏ, gần như không ai có nhu cầu mua cỡ quả lớn đến vậy để ăn", chị nói.

Thương chủ nhân quả mít chật vật dưới nắng, chị Lan quyết định mua ủng hộ, dự định sau đó xẻ nhỏ ra bán lại.

Chị cho hay năm nay mít ở địa phương được mùa nên giá rẻ, chỉ khoảng 7.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, quả mít lớn bị sâu một mảng, song chị vẫn quyết định trả người đàn ông 500.000 đồng.

Quả mít nặng 53 kg được chị Lan mua với giá 500.000 đồng.

Sáng cùng ngày, chị Lan đã bổ mít ngay tại chợ, thu hút nhiều người tò mò đến xem. Quả mít múi to, vàng ươm, ít xơ và thơm ngọt đậm vị. Nữ tiểu thương vừa bán, vừa mời mọi người nếm thử miễn phí, chỉ sau khoảng 30 phút đã hết hàng. Hình ảnh chị Lan khi chụp chung quả mít khổng lồ sau đó cũng được nhiều người thích thú chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi có hỏi chủ vườn, ông ấy nói ngày xưa mua mít Thái về ăn rồi lấy hạt trồng. Nhưng không rõ có phải do lai với giống mít cổ khác trong vườn không mà xuất hiện quả lớn đến vậy, hương vị cũng thơm ngon", chị Lan nói thêm.

Chia sẻ với Dân trí, chị Lan cho biết, dù gắn bó với nghề kinh doanh trái cây tại chợ Đồng Mỏ (Lạng Sơn) hơn 20 năm, chị Lan từng nhiều lần nhìn thấy những quả mít nặng 70-80kg được chở đến chợ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người phụ nữ trực tiếp mua và bổ một quả mít với trọng lượng lớn để bán cho khách.

Mới đây, chị Thu Phương (ở Quảng Ninh) cũng háo hức chia sẻ khoảnh khắc thu hoạch quả mít nặng 26,5kg khi về quê chồng ở xã Hải Anh (Ninh Bình).

Quả mít hơn 26kg ở Ninh Bình, gia chủ bổ chia cho hàng xóm

Theo chị Phương, cây mít của gia đình được trồng cách đây hơn 3 năm, mỗi năm chỉ cho đúng 2 quả và quả nào cũng có trọng lượng lớn, khoảng gần 30kg.

Gần đây, một trong hai quả mít đã chín trên cây, hương thơm lan tỏa cả khu vườn. Thay vì bán, gia đình giữ lại để ăn và chia cho bà con, hàng xóm cùng thưởng thức.

“Chiều qua, khi bổ mít, cứ thấy ai đi ngang qua nhà, gia đình tôi lại cắt chia cho một miếng mang về ăn thử. Khoảng 20 hộ trong xóm được thưởng thức quả mít ấy", chị vui vẻ kể.

Theo chị Phương, mít có múi to, cùi dày, vị ngọt đậm và ăn rất ngon. Ở bên ngoài, quả mít nhìn rất lớn và ấn tượng, tuy nhiên khi lên ảnh lại trông nhỏ hơn khá nhiều so với kích thước thật.