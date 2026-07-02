Ngôi nhà của Harry Kane

Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, Harry Kane không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng săn bàn mà còn được đánh giá là người có chiến lược đầu tư tài sản bài bản. Khác với nhiều ngôi sao sân cỏ cùng thế hệ, đội trưởng tuyển Anh sớm xây dựng danh mục bất động sản riêng thông qua công ty Edward James Investments Limited, thành lập tại Anh từ năm 2015. Theo các thông tin công bố, công ty đầu tư của Kane hiện sở hữu khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 15 triệu bảng, cùng khoảng 2,2 triệu bảng tiền mặt. Đây là danh mục đầu tư được tách biệt hoàn toàn với thu nhập từ thi đấu, bản quyền hình ảnh hay các hợp đồng quảng cáo của chân sút đang khoác áo Bayern Munich.

Bên cạnh những khoản đầu tư dài hạn, Harry Kane còn sở hữu hoặc sinh sống tại nhiều bất động sản đắt đỏ ở Anh và Đức, từ biệt thự được ví như "Cung điện Buckingham thu nhỏ" cho tới siêu villa nằm giữa khu dân cư dành cho giới siêu giàu ở Munich.

Biệt thự 20 triệu bảng tại Surrey được ví như "Cung điện Buckingham" thu nhỏ

Nổi bật nhất trong danh mục bất động sản của Harry Kane là siêu biệt thự đang được xây dựng tại Wentworth Estate, hạt Surrey - một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất nước Anh, nơi quy tụ nhiều doanh nhân, vận động viên và người nổi tiếng. Năm 2023, Kane được cho là đã chi 6,5 triệu bảng để mua lại khu đất cùng căn nhà cũ tại đây. Thay vì cải tạo công trình sẵn có, anh quyết định phá dỡ hoàn toàn để xây dựng một dinh thự mới theo phong cách Neo-Georgian (Tân Gruzia). Khi hoàn thiện, tổng giá trị của công trình được ước tính lên tới khoảng 20 triệu bảng.

Ngay từ bên ngoài, biệt thự đã gây ấn tượng với mặt tiền cân đối, các hàng cửa sổ bố trí đối xứng cùng cổng vòm lớn được chống đỡ bởi những cột trụ đồ sộ. Kiến trúc bề thế khiến nhiều cư dân địa phương ví ngôi nhà giống như một phiên bản thu nhỏ của Cung điện Buckingham.

Điểm đặc biệt nhất của công trình lại nằm hoàn toàn dưới lòng đất. Theo hồ sơ quy hoạch, tầng hầm được thiết kế như một khu phức hợp giải trí và chăm sóc sức khỏe dành riêng cho gia đình. Nơi đây tích hợp rạp chiếu phim riêng, hồ bơi trong nhà, quầy bar, phòng trị liệu và phòng gym hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thư giãn cũng như phục hồi thể lực của một vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là gara ngầm có sức chứa tới 5 ô tô. Để việc đưa xe ra vào thuận tiện hơn trong không gian kín, Kane còn lắp đặt một hệ thống bàn xoay tự động trị giá khoảng 20.000 bảng, cho phép xe đổi hướng ngay trong gara mà không cần quay đầu theo cách thông thường.

ẢNH: SUN SPORTS

Theo bản thiết kế, ngôi nhà có 4 phòng ngủ lớn dành cho vợ chồng Kane và các con. Ngoài ra còn có thêm 2 phòng ngủ khép kín dành riêng cho nhân sự phục vụ sinh sống trong nhà, giúp đảm bảo sự riêng tư giữa không gian của gia đình và khu vực dành cho nhân viên. Hiện tại, Harry Kane cùng vợ và bốn người con vẫn sinh sống tại Đức trong thời gian anh thi đấu cho Bayern Munich. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh được cho là xem biệt thự tại Surrey là tổ ấm lâu dài của gia đình sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài và trở về quê hương.

Siêu villa giữa khu nhà giàu Munich

Sau khi chuyển sang Bayern Munich vào mùa hè năm 2023, Harry Kane cùng gia đình ban đầu lưu trú tại khách sạn Vier Jahreszeiten Kempinski - một trong những khách sạn sang trọng nhất Munich, nơi có giá phòng trung bình khoảng 12.000 euro mỗi đêm. Tuy nhiên, mục tiêu của gia đình Kane vẫn là nhanh chóng ổn định cuộc sống bằng một ngôi nhà riêng. Ban lãnh đạo Bayern Munich đã giới thiệu cho anh khu Grünwald, nằm cách trung tâm Munich khoảng 12 km về phía tây nam và chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển tới sân tập của đội bóng. Grünwald được mệnh danh là "Hollywood của vùng Bavaria" nhờ tập trung nhiều lâu đài, biệt thự và nhà hàng cao cấp. Đây cũng là khu vực sinh sống quen thuộc của giới siêu giàu tại Đức.

Grünwald là khu phố đẹp nhất của Munich.

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, gia đình Harry Kane hiện đặc biệt quan tâm đến một căn biệt thự gồm 12 phòng ngủ có giá khoảng 33 triệu euro. Bên trong, bất động sản này được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp như hầm rượu, rạp chiếu phim mini, khu chăm sóc sức khỏe, cùng hệ thống bể bơi nước nóng trong nhà và ngoài trời. Không gian dành cho khách được bố trí tách biệt với khu sinh hoạt chính, giúp đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ cũng như khách lưu trú. Tổng diện tích của căn biệt thự vượt 400 m². Tuy nhiên, theo Bild, trước mắt Harry Kane vẫn chưa có ý định mua ngay mà muốn thuê để trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mức giá thuê của bất động sản này vào khoảng 80.000 euro mỗi tháng.

Nếu lựa chọn sinh sống tại đây, Harry Kane sẽ trở thành hàng xóm của nhiều ngôi sao Bayern Munich như Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting, Benjamin Pavard và Leroy Sané. Khu vực này cũng sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp, từ các nhà hàng đạt sao Michelin đến trường quốc tế Munich dành cho con em cư dân.

Căn biệt thự 17 triệu bảng thời còn khoác áo Tottenham

Trước khi chuyển sang Đức, Harry Kane từng sinh sống cùng vợ Katie Goodland trong một căn biệt thự thuê tại London có giá khoảng 17 triệu bảng. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ lớn, phòng gym hiện đại và một khu vực riêng dành cho việc giải trí, chơi game. Đây là nơi Kane cùng gia đình nhỏ trải qua nhiều năm thi đấu trong màu áo Tottenham Hotspur.

Theo truyền thông Anh, tiền đạo này phải trả khoảng 15.000 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 780.000 bảng mỗi năm để thuê căn biệt thự. Không gian sống thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những khoảnh khắc đời thường của Kane bên vợ con, từ phòng khách, bàn ăn đến khu vực tập luyện tại nhà, cho thấy gia đình anh luôn ưu tiên một cuộc sống riêng tư và đề cao các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Bàn ăn.

Khu giải trí.

Khu chơi cho con.

Phòng gym là nơi xuất hiện nhiều nhất trong các bức ảnh thường ngày của vợ chồng cầu thủ.

Nguồn: Tổng hợp