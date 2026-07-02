Hành động giữa sân khấu rõ thái độ Tăng Thanh Hà với nam diễn viên điển trai kém 11 tuổi

Chiều 2/7, dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức công bố dàn diễn viên, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Tăng Thanh Hà sau nhiều năm vắng bóng. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, còn Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại. Màn kết hợp của cặp diễn viên cách nhau 11 tuổi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ngay từ khi xuất hiện tại sự kiện, Tăng Thanh Hà đã gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà cùng thần thái sang trọng, đúng chuẩn hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và được đánh giá là khá phù hợp với vai vua Bảo Đại.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất lại đến từ một khoảnh khắc ngắn trên sân khấu. Khi vừa bước ra, Ma Ran Đô lập tức cúi người chỉnh lại phần tà váy giúp đàn chị để cô có màn xuất hiện chỉn chu hơn trước ống kính. Hành động diễn ra rất nhanh nhưng đủ tinh tế để ghi điểm trong mắt khán giả.

Clip: Ma Ran Đô cúi người, tinh tế chỉnh phần tà váy cho đàn chị

Sau khi được Ma Ran Đô hỗ trợ, Tăng Thanh Hà mỉm cười, cả hai trò chuyện thân thiết. Cách "ngọc nữ" và đàn em tương tác tự nhiên nhưng vẫn giữ khoảng cách phù hợp khiến nhiều người nhận xét đây là một trong những khoảnh khắc đẹp tại buổi ra mắt phim. Không ít bình luận cho rằng chỉ một hành động nhỏ cũng đủ cho thấy sự ga lăng, lịch thiệp của nam diễn viên sinh năm 1997 dành cho đàn chị.

Khoảnh khắc thân thiết của Tăng Thanh Hà và bạn diễn kém 11 tuổi gây chú ý

Việc Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô lần đầu hợp tác cũng tạo nên nhiều kỳ vọng. Một người là "ngọc nữ" từng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm đình đám trước khi lui về chăm lo gia đình và kinh doanh, người còn lại là gương mặt trẻ đang được đánh giá cao nhờ ngoại hình điện ảnh cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Chính vì vậy, màn kết hợp của cặp đôi được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Hoàng hậu cuối cùng.

Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Tăng Thanh Hà trên màn ảnh sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Ma Ran Đô tiếp tục có thêm một vai diễn quan trọng trong sự nghiệp, sánh vai cùng đàn chị nổi tiếng trong một tác phẩm được đầu tư lớn về bối cảnh và nội dung.

Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng Hậu còn Ma Ran Đô là vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

Diễn viên Ma Ran Đô là ai?

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ma Ran Đô từng hoạt động trong vai trò người mẫu. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng săn chắc cùng gương mặt nam tính, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các dự án phim. Sau loạt vai diễn ghi dấu ấn, nam diễn viên tiếp tục tạo bước tiến trong sự nghiệp khi tham gia các dự án điện ảnh: Tử Chiến Trên Không, Nụ Hôn Bạc Tỷ...

Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất, Ma Ran Đô còn được nhiều khán giả yêu mến nhờ hình ảnh đời thường gần gũi. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, selfie khoe ngoại hình điển trai hay những video hài hước với tính cách lầy lội, dí dỏm. Mỗi lần diện áo ba lỗ hoặc trang phục tôn vóc dáng, anh đều khiến dân mạng xuýt xoa bởi body săn chắc cùng phong thái chuẩn "bạn trai quốc dân".

Bên cạnh ngoại hình, cái tên Ma Ran Đô cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Nam diễn viên từng tiết lộ đây là tên thật, không phải nghệ danh. Anh chia sẻ bản thân từng không thích cái tên quá khác biệt vì thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Sau này, Ma Ran Đô mới biết bố mẹ lấy cảm hứng từ hai nhân vật nổi tiếng thế giới thời bấy giờ là ca sĩ Madonna và danh thủ Diego Maradona để đặt tên cho các con. Chị gái anh tên Ma Đô Na, còn anh được đặt là Ma Ran Đô để tránh trùng tên.

Chính cái tên đặc biệt này cũng từng mang đến không ít tình huống dở khóc dở cười. Ma Ran Đô kể có thời điểm nhiều đồng nghiệp nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội nhưng tưởng là tài khoản ảo nên không dám chấp nhận. Tuy nhiên, theo thời gian, cái tên độc đáo lại trở thành "thương hiệu" riêng, giúp nam diễn viên dễ dàng tạo dấu ấn và được khán giả nhớ mặt gọi tên giữa nhiều gương mặt trẻ của màn ảnh Việt.

Đây tiếp tục là cột mốc lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên

Thông tin Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh khiến công chúng đặc biệt quan tâm là bởi cô đã vắng bóng khỏi màn ảnh hơn một thập kỷ. Sau khi kết hôn, “ngọc nữ màn ảnh Việt” gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và kinh doanh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, sức hút của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm nhiệt. Không chỉ giữ được sức hút theo thời gian, Tăng Thanh Hà còn được xem là một trong những chuẩn mực hiếm hoi của hình ảnh “ngọc nữ” tại Vbiz. Từ nhan sắc, phong cách đến đời tư, cô gần như không có điểm trừ trong mắt công chúng. Chính sự chỉn chu và nhất quán suốt nhiều năm đã tạo nên một hình mẫu mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được.

Nhiều diễn viên đàn em dù sở hữu nhan sắc và sự nghiệp nổi bật vẫn thường được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng Tăng Thanh Hà lại là trường hợp đặc biệt không ai vượt qua. Ở một góc độ nào đó, vị trí của cô không còn nằm trong cuộc cạnh tranh thông thường, mà đã trở thành hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ và dè chừng khi đặt cạnh.