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Nam ca sĩ nổi đình đám một thời, U60 đi bán cafe ở Thảo Điền chạy "bán mạng" nhưng tuyên bố 1 điều

| | Lifestyle

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời, U60 đi bán cafe ở Thảo Điền chạy "bán mạng" nhưng tuyên bố 1 điều

Clip chạy "bán mạng" do nam ca sĩ nổi đình đám một thời nay đi bán thêm cafe đăng tải thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời, U60 đi bán cafe ở Thảo Điền chạy "bán mạng" nhưng tuyên bố 1 điều- Ảnh 1.

Sự hài hước, gần gũi của Đàm Vĩnh Hưng hút 1,7 triệu lượt xem.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip bắt trend "chạy quảng cáo" đang được nhiều người bán hàng trên mạng xã hội hưởng ứng. Theo trào lưu này, người bán sẽ vừa chạy "bán mạng" vừa giới thiệu sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại biến tấu nội dung theo cách hài hước khi chạy theo khách để đưa hóa đơn đòi tiền quên thanh toán, đồng thời khéo léo giới thiệu thêm đồ uống mới. Kèm theo đoạn clip, anh dí dỏm chia sẻ: "Tui khẳng định: Không hề chạy quảng cáo nha khách iu ơi".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 2.000 bình luận từ cư dân mạng với khoảng 1,7 triệu người đã xem. Phần lớn khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự hài hước, duyên dáng và gần gũi của Đàm Vĩnh Hưng.

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời, U60 đi bán cafe ở Thảo Điền chạy "bán mạng" nhưng tuyên bố 1 điều- Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng.

"Duyên quá anh ơi"; "Tôi biết anh Hưng đẹp trai đang quảng cáo nhưng tôi không thể chứng minh được"; "Cười không ngậm được mồm anh Hưng ơi"; "Ca sĩ nổi tiếng mà cũng diễn hài hay quá"; "Cưng quá"; "Dễ thương quá Hưng ơi! Cô xem miết mà không nhịn được cười"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Anh là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng của nhạc Việt trong hơn hai thập kỷ qua, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Nửa vầng trăng...

Đầu tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng chính thức khai trương "Tiệm Cà Phê Cà Pháo" tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngay sau khi mở cửa, quán cà phê của nam ca sĩ nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải. Thậm chí, có thời điểm quán phải tạm ngừng hoạt động trong 5 ngày do thiếu hụt nhân sự.

Đến nay, cơ sở tại Thảo Điền đã đi vào hoạt động ổn định với lượng khách duy trì đều đặn. Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên có mặt để trực tiếp quản lý và giao lưu với người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ thực khách ở khu vực trung tâm TP.HCM, anh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị khai trương cơ sở thứ hai.

Theo Hoa Bay

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Đàm Vĩnh Hưng

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