Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 2/7 và sáng 3/7 có 3 trận đấu. Tây Ban Nha sẽ gặp Áo trên sân SoFi (Mỹ) trước khi Bồ Đào Nha chạm trán Croatia ở sân BMO (Canada). Trận đấu cuối cùng chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thụy Sỹ và Algeria tại sân vận động BC Place (Canada).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 2/7 và sáng 3/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 3/7 2h Tây Ban Nha vs Áo VTV3, VTV6, VTV9 3/7 6h Bồ Đào Nha vs Croatia VTV3, VTV6, VTV10 3/7 10h Thụy Sỹ vs Algeria VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, Tây Ban Nha không có màn ra mắt như mong đợi khi bị Cape Verde cầm hòa. Dù vậy, thầy trò HLV Luis de la Fuente nhanh chóng lấy lại phong độ bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Uruguay để khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng H.

Ở chiều ngược lại, dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, đội tuyển Áo duy trì lối chơi giàu năng lượng, liên tục gây sức ép bằng những pha pressing tầm cao và tinh thần thi đấu quyết liệt. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định nơi hàng thủ vẫn là bài toán chưa có lời giải khi Áo đã nhận tới 6 bàn thua sau vòng bảng.

Tây Ban Nha khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng H. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha tiến vào vòng 1/16 với thành tích bất bại, nhưng những gì họ thể hiện vẫn chưa thực sự thuyết phục. Sở hữu lực lượng được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất giải, đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn chưa mang dáng dấp của một ứng viên vô địch. Ngoài chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể, Bồ Đào Nha chỉ giành được hai trận hòa trước CHDC Congo và Colombia.

Trong khi đó, sau thất bại 2-4 trước Anh trong trận mở màn, đoàn quân Croatia nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana để giành vé đi tiếp. Croatia bộc lộ hạn chế khi thường gặp khó trước những đối thủ hàng đầu, bởi cả bốn thất bại trong giai đoạn này đều đến trước các đội tuyển thuộc nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.

Thụy Sỹ bước vào vòng 1/16 với tư cách đội nhất bảng sau khi duy trì thành tích bất bại, giành 7 điểm qua ba lượt trận. Trong khi đó, Algeria phải cạnh tranh ở bảng J rất khắc nghiệt, nơi có sự hiện diện của Argentina, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đại diện châu Phi khởi đầu không như ý nhưng đã bứt phá đúng lúc. Chiến thắng trước Jordan cùng trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Áo giúp thầy trò HLV Vladimir Petkovic góp mặt ở vòng knock-out. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Riyad Mahrez, Houssem Aouar và Amine Gouiri, Algeria vẫn đủ khả năng tạo nên bất ngờ, đặc biệt trong các tình huống phản công.