Mỹ nhân sinh năm 2002 thông báo tốt nghiệp đại học sau nửa năm làm dâu nhà cựu Chủ tịch tập đoàn

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân Hương Liên gây chú ý khi đăng tải clip chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng cử nhân.

Hương Liên tại lễ tốt nghiệp.

Trong lễ tốt nghiệp, vợ thiếu gia Lê Minh Trung chọn style thanh lịch, nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp trong veo, nhẹ nhàng, được nhiều netizen ví như “thần tiên tỉ tỉ”. Sau phần trao bằng, người đẹp dành thời gian chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn bè để đánh dấu cột mốc đáng nhớ.

Clip Hương Liên đi nhận bằng tốt nghiệp đại học.





Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại lời chúc mừng và dành lời khen cho nhan sắc của Hương Liên. Không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ khi biết cô vừa hoàn thành chương trình đại học. Một số bình luận nổi bật như: "Xinh quá, chúc mừng tốt nghiệp nhé" , "Giờ mới biết Hương Liên vẫn đang đi học đại học" , hay "Visual ngày nhận bằng đẹp như phim" .

Được biết, Hương Liên theo học tại Trường Đại học Lao động - Xã hội ở Hà Nội. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình đại học, cô cũng theo học khóa đào tạo diễn viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để theo đuổi định hướng nghệ thuật.

Hương Liên học Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Đoạn video Hương Liên chia sẻ chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc cá nhân trong lễ tốt nghiệp nên nhiều cư dân mạng cũng tò mò về sự xuất hiện của ông xã Lê Minh Trung. Song, nhiều người cũng cho rằng đây chỉ là một clip tổng hợp ngắn những hình ảnh trong buổi lễ, vì vậy không phản ánh đầy đủ toàn bộ những người có mặt trong ngày đặc biệt này.

Thời gian gần đây, Hương Liên tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại The Face Vietnam 2026. Trước đó, cô từng lọt Top 6 của chương trình và dừng chân trước thềm chung kết. Sau gần ba năm, người đẹp quyết định trở lại đường đua với hình ảnh được nhận xét trưởng thành và sắc sảo hơn.

Cô nàng tại The Face Vietnam 2026.

Ngay từ vòng giới thiệu, Hương Liên gây chú ý khi chia sẻ lý do tham gia chương trình bằng một câu nói ngắn gọn: "Mình đến The Face Vietnam 2026 để hoài niệm lại tuổi 18."

Sinh năm 2004, Hương Liên được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần được ví là "thần tiên tỷ tỷ" hay "Kim Tae Hee Việt Nam" bởi những đường nét được nhận xét có phần tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc. Ngoài công việc người mẫu, Hương Liên từng thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim trên VTV.

Bên cạnh đó, người đẹp còn theo đuổi nhiều bộ môn nghệ thuật như ballet, đàn tranh Việt Nam, đàn cổ tranh Guzheng và nhảy.

Tháng 11/2025, Hương Liên kết hôn với Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Từ sau khi lập gia đình, cuộc sống của cô nhận được nhiều sự quan tâm khi thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, khoảnh khắc chăm sóc tổ ấm hay những hoạt động đời thường trên mạng xã hội.

Hương Liên và chồng.

So với thời điểm mới kết hôn, Hương Liên hiện cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Dù vẫn giữ sự riêng tư nhất định, cô không còn quá kín tiếng mà thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh cùng chồng cũng như những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.

Trong một lần tham dự sự kiện, Hương Liên từng cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình để tiếp tục học tập và trải nghiệm sau kết hôn. Người đẹp khẳng định nếu có những chương trình hoặc dự án phù hợp với bản thân, cô vẫn sẵn sàng tham gia thay vì chỉ tập trung vào cuộc sống gia đình.

Hương Liên dạo này.

Ảnh: FBNV