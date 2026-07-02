Tiểu thư "nấm lùn" chỉ cao 1m55 nhưng mặc gì cũng đẹp như hack

Sở hữu gương mặt thanh tú với những đường nét ngọt ngào, kiều diễm cùng nụ cười dễ mến, beauty blogger Hà My và cũng là bà xã của TikToker Trí Thịt Bòa luôn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc tiểu thư đài các trong trẻo, cô còn được nhiều người yêu mến bởi gu thẩm mỹ tinh tế. Dù chỉ cao khoảng 1m55, Hà My vẫn khiến hội chị em liên tục xin "infor" outfit nhờ khả năng phối đồ khéo léo, giúp vóc dáng trông cân đối và cao ráo hơn.

"Vibe" của cô luôn thiên về sự thanh lịch, nhẹ nhàng thay vì cầu kỳ hay chơi những gam màu nổi bật. Từ những set đồ nữ tính đến năng động, cô nàng đều mix match cực mượt, chứng minh rằng mặc đẹp chưa bao giờ phụ thuộc vào chiều cao.

Khi xuống phố, Hà My khéo léo kết hợp chiếc áo chấm bi cùng quần dài ôm sát màu đen. Điểm nhấn của set đồ là chi tiết xẻ tà phối voan ren nhẹ nhàng ở gấu quần, giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên cho cô nàng 1m55. Nhìn tổng thể, outfit này tuy đơn giản nhưng toát lên vibe một quý cô hiện đại, sành điệu và ngập tràn năng lượng.

Lần khác, người đẹp cũng ăn mặc tinh giản với outfit tone-sur-tone trắng. Cô chọn chiếc áo thun baby tee dáng ôm ngắn phối cùng quần ống rộng, một công thức "vàng" giúp tôn vòng eo con kiến và ăn gian chiều cao triệt để.

Thả dáng dưới nắng hè, Hà My gây ấn tượng với outfit mát mẻ, tươi tắn. Nàng beauty blogger mix chiếc áo hai dây ôm sát tone vàng bơ cùng chân váy ngắn họa tiết chấm bi màu nâu hot trend. Thiết kế váy ngắn cạp cao ôm vòng eo không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn giúp cô nàng 1m55 ăn gian chiều cao, mang lại diện mạo năng động, ngọt ngào làm ai nhìn cũng thấy dễ chịu.

Hóa thân thành cô nàng nóng bỏng trên bãi biển, bà xã Trí Thịt Bòa chọn bộ bikini hai mảnh màu xanh rêu kết hợp cùng khăn voan mỏng họa tiết hoa nhí thắt ngang hông. Món phụ kiện này vừa để tạo điểm nhấn hờ hững, vừa là item "chống ngại" cho những ai không muốn mặc quá hở.

Hà My chọn diện chiếc váy ngắn sát nách màu trắng với phần chân váy xếp ly bồng bềnh. Thiết kế đầm dáng ngắn chiết eo cao chính giúp cô nàng "ăn gian" chiều cao, tạo hiệu ứng đôi chân dài và thon gọn hơn đáng kể, nhìn thế nào cũng thấy ngọt ngào, lãng mạn như quý cô nước Pháp.

Xuất hiện tại sự kiện, Hà My chiếm trọn mọi ánh nhìn trong chiếc đầm ren hai dây màu trắng dáng xòe sang chảnh. Thiết kế ôm sát phần thân trên kết hợp tùng váy xếp tầng bồng bềnh xếp nếp lớn giúp cô nàng tôn lên thắt eo thon gọn, đồng thời giấu nhẹm nhược điểm chiều cao 1m55. Chi tiết dây áo đính hoa ren tinh tế phối cùng chiếc túi xách Lady Dior mini đồng điệu tạo nên tổng thể kiêu kỳ nhưng không kém phần ngọt ngào của nàng tiểu thư.





Cuối cùng là layout chuẩn nàng thơ đài các trong layout mang hơi hướng cổ điển. Outfit này giúp Hà My khoe vẻ đẹp thanh lịch, gồm áo quây cúp ngực mix với chân váy lụa tone màu trắng kem sang trọng. Việc khéo léo kết hợp thêm chiếc khăn choàng lụa giúp tổng thể layout toát lên vibe tiểu thư quyền quý, nhẹ nhàng và đầy cuốn hút.



