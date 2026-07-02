Thuê nhà full nội thất tưởng hời, đến cuối tháng nhìn hóa đơn điện mới biết: Chủ nhà tiết kiệm tiền mua đồ, người trả tiền điện là mình!

"Có điều hòa, có tủ lạnh, có máy giặt, bình nóng lạnh, bếp từ… chỉ việc xách vali vào ở thôi em ơi".

Anh môi giới nói câu đó nhẹ tênh, còn chị H. thì gật đầu cái rụp. Đi làm cả ngày mệt rồi, ai mà chẳng thích một chỗ ở "full đồ", không phải lỉnh kỉnh mua sắm.

Thế là dọn vào.

Tháng đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Cho đến khi chị mở hóa đơn điện.

"Tiền nhà 5 triệu, tiền điện gần 2 triệu… mình ở một mình mà tưởng đang nuôi cả xóm," chị kể lại, vừa cười vừa thở dài.

Lúc đó, chị mới bắt đầu nhìn lại từng món đồ trong nhà, với một ánh mắt… khác hẳn lúc mới xem phòng.

"Full đồ" nhưng là đồ… từ thời nào rồi?

Anh T., người đã thuê nhà gần chục năm, nghe chuyện thì gật gù:

"Đừng thấy full nội thất mà mừng vội. Nhiều khi full thật, nhưng là full đồ đời đầu".

Anh kể, có lần thuê một căn hộ nhìn rất ổn. Chủ nhà cũng nhiệt tình: "Cái gì vẫn chạy tốt thì anh giữ lại hết cho em dùng."

Nghe thì hợp lý nhưng vào ở rồi mới thấy "chạy tốt" ở đây nghĩa là… vẫn bật lên được.

- Điều hòa bật nửa tiếng mới bắt đầu có cảm giác mát.

- Tủ lạnh thì kêu như đang chạy marathon.

- Bình nóng lạnh phải bật trước cả buổi mới đủ nước tắm.

- Máy giặt giặt xong mà quần áo vẫn nhỏ nước tong tong.

"Nhìn thì cái nào cũng hoạt động, nhưng công tơ điện mới là thứ hoạt động chăm chỉ nhất," anh T. cười.

Điều hòa – "ông vua" của hóa đơn điện

Chị H. nhớ lại cái điều hòa trong phòng mình:

"Ban đầu mình nghĩ chắc do phòng nóng. Sau mới biết là do máy quá cũ".

Máy chạy ầm ầm, nhưng phải hạ nhiệt độ xuống rất thấp mới thấy mát. Mà càng hạ thì tiền điện càng leo thang.

Một người bạn của chị còn đùa:

"Cậu bật điều hòa 4 tiếng, nhưng thực ra cái máy nó phải 'gồng mình' suốt 4 tiếng để đạt được cái nhiệt độ đó".

Nghe xong chỉ biết cười trừ.

Tủ lạnh nhỏ xíu nhưng tiền điện không hề nhỏ

Anh K., ở trọ một mình, từng nghĩ tủ lạnh bé thì chắc tốn ít điện.

"Nhưng cái tủ nhà mình chắc phải hơn chục năm tuổi rồi. Gioăng cửa hở nhẹ, đóng không kín. Máy nén chạy gần như cả ngày". Bên ngoài vẫn lạnh, đồ ăn vẫn bảo quản được.

Chỉ có ví tiền là… nóng lên từng ngày.

Bình nóng lạnh – bật rồi… quên luôn

Chị M. thì có thói quen bật bình nóng lạnh trước khi tắm.

"Bật xong mình lướt điện thoại một tí. Xong rồi lại quên. Có hôm 30 phút sau mới nhớ ra".

Bình đời cũ vốn đã lâu nóng, lại thêm thói quen "bật trước cho chắc", thế là tiền điện cứ âm thầm tăng lên.

"Tiền điện tháng nào cũng 'ấm' như nước mình tắm vậy," chị nói nửa đùa nửa thật.

Máy giặt càng già càng "ăn khỏe"

Một anh bạn khác kể về chiếc máy giặt trong nhà thuê:

"Giặt thì vẫn giặt được, nhưng chạy lâu kinh khủng. Nước thì tốn, điện cũng tốn. Vắt xong mà quần áo vẫn ẩm ẩm".

Thế là phải phơi lâu hơn. Gặp hôm trời nồm thì lại phải mang đi sấy.

"Một vòng luẩn quẩn, mà vòng nào cũng tốn tiền," anh thở dài.

Nhiều người chọn nhà full nội thất vì nghĩ sẽ tiết kiệm được một khoản lớn ban đầu.

Điều đó không sai nhưng như chị H. nói: "Tiền mua đồ thì mình không phải bỏ ra, nhưng tiền vận hành thì mình trả dần mỗi tháng."

Có người còn đùa vui: "Chủ nhà đầu tư một lần từ năm 2014, còn mình đang trả tiền điện cho năm 2026".

Nghe thì buồn cười, nhưng nghĩ lại cũng… hơi chua.

Đi xem nhà, đừng chỉ hỏi "có gì", hãy hỏi "đời bao nhiêu"



Sau vài lần "trả học phí", nhiều người rút ra kinh nghiệm.

Anh T. chia sẻ: "Giờ đi xem nhà, mình không chỉ hỏi có điều hòa, tủ lạnh hay không. Mình hỏi luôn: dùng bao nhiêu năm rồi, có phải inverter không, có bảo dưỡng định kỳ không."

Chị H. cũng gật đầu: "Cùng một mức tiền thuê, nhưng nếu thiết bị tiết kiệm điện thì mỗi tháng có thể giảm vài trăm nghìn, thậm chí hơn một triệu tiền điện."

Một câu hỏi thêm lúc xem nhà, đôi khi tiết kiệm được rất nhiều về sau. Nhà đẹp, nội thất đầy đủ, ảnh đăng lung linh… tất cả đều dễ khiến mình thích ngay từ lần đầu.

Nhưng như anh K. nói: "Ở rồi mới biết. Hóa đơn điện mới là thứ nói thật nhất về căn hộ".

Nếu có cơ hội, nhiều người khuyên nên hỏi thẳng người thuê trước: "Tháng nóng nhất bạn trả bao nhiêu tiền điện?".

Câu trả lời đó đôi khi còn đáng tin hơn cả chục tấm ảnh đẹp. Và nếu sau một tháng ở, bạn mở hóa đơn điện mà vẫn thấy… bình tĩnh, thì xin chúc mừng. Có thể bạn đã tìm được một căn hộ hiếm hoi mà "full nội thất" cũng… full tiết kiệm điện.