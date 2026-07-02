Trên sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ), đội tuyển Anh vượt qua CHDC Congo để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội bóng châu Âu gặp nhiều khó khăn sau khi thủng lưới sớm. Dù vậy, màn tỏa sáng của Harry Kane trong hiệp 2 giúp đội tuyển Anh lật ngược tình thế, thắng CHDC Congo với tỷ số 2-1.

Harry Kane lập cú đúp trong hiệp 2 giúp đội tuyển Anh lật ngược tình thế trước CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Thống kê trận đấu cho thấy sự áp đảo của đội tuyển Anh. “Tam sư” kiểm soát bóng 60%, tung ra 16 cú sút và 7 lần trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,04. CHDC Congo chỉ có một cú dứt điểm trúng đích ở mỗi hiệp nhưng một trong số đó lại là bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ ở phút thứ 7.

Video: CHDC Congo ghi bàn 1-0

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CHDC Congo tấn công đúng vào điểm yếu ở vị trí phòng ngự cánh phải của đội tuyển Anh. Brian Cipenga băng lên trống trải và tung cú sút rất mạnh vào góc gần, đánh bại thủ môn Jordan Pickford để đưa đại diện của bóng đá châu Phi vượt lên.

Cipenga ghi bàn nhưng nhân vật nổi bật của CHDC Congo trong hiệp một là thủ môn Lionel Mpasi. Cầu thủ chỉ ra sân 4 trận cho câu lạc bộ ở mùa trước có tới 4 pha cứu thua xuất sắc để ngăn cản các pha dứt điểm của Jude Bellingham và Harry Kane. Đến khi Mpasi không có cơ hội cản phá, CHDC Congo vẫn có Aaron Wan-Bissaka đứng trước vạch cầu môn để cản cú sút của Marcus Rashford.

Video: Harry Kane gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh

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Đội tuyển Anh kiểm soát bóng 59% trong hiệp một, tung 8 cú sút với tỷ lệ trúng đích 50% chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ. “Tam sư” tăng sức ép trong hiệp 2 nhưng những điều chỉnh của huấn luyện viên Thomas Tuchel không tạo ra khác biệt đáng kể về mặt thế trận. Đội tuyển Anh phải trông cậy vào những quả tạt.

Video: Harry Kane ghi bàn quyết định giúp Anh thắng 2-1

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Ở thời điểm khó khăn, ngôi sao quan trọng nhất của đội tuyển Anh là Harry Kane tỏa sáng đúng lúc. Tiền đạo 32 tuổi gỡ hòa ở phút 75 bằng pha đánh đầu sau đường chuyền của Anthony Gordon. Hơn 10 phút sau, cũng nhận bóng từ Gordon trước vòng cấm, Kane xoay người dứt điểm trái phá khiến thủ môn của CHDC Congo không kịp phản ứng.

Đội tuyển Anh thắng CHDC Congo với tỷ số 2-1. Lần đầu tiên kể từ năm 1966, “Tam sư” giành chiến thắng ở World Cup trong thế bị dẫn bàn. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, đội tuyển Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 diễn ra sáng 6/7 (giờ Việt Nam).

Anh 2 1 CHDC Congo Kane 75‘ 7’ Cipenga Kane 86‘

Thống kê trận Anh 2-1 CHDC Congo.

Chấm điểm cầu thủ Anh và CHDC Congo.

Thông tin Anh và CHDC Congo trước trận đấu

Anh gặp CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Anh và CHDC Congo gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng trong trận đấu này gặp Mexico ở vòng 1/8.

Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Anh có 73,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của CHDC Congo là 11,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 14,8%.

Đội tuyển Anh đấu với CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0. CHDC Congo đứng thứ ba bảng K với 4 điểm. Đội bóng châu Phi hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1 để giành vé đi tiếp.

Ở vòng bảng, Anh có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 65,3%, còn CHDC Congo chỉ đạt 38,5%. Anh giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất. Đội tuyển này cũng bất bại trong 9 trận gặp các đại diện châu Phi ở World Cup.