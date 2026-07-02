Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bỉ và Senegal là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 giải quyết thắng thua trong hiệp phụ. Đội tuyển Bỉ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước 0-2. Những bàn thắng ở cuối hiệp hai và cuối hiệp phụ thứ hai giúp đội bóng châu Âu giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Cú xoạc tạo ra bước ngoặt định đoạt trận đấu trong hiệp phụ thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Thống kê trận đấu phản ánh đúng cục diện cân bằng giữa 2 đội. Senegal có lý do để tiếc nuối khi họ chơi không kém trong phần lớn thời gian thi đấu. Cả 2 đội đều tung ra 19 pha dứt điểm, 5 lần trúng đích với tỷ lệ kiểm soát bóng tương đương nhau. Senegal thậm chí có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao gấp đôi đội tuyển Bỉ.

Bỉ và Senegal tạo ra hiệp một có nhịp độ cao với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng. Đội bóng châu Phi là bên có chất lượng cơ hội vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,9. Đội tuyển Bỉ có giai đoạn ép sân dài hơn nhưng chủ yếu chuyền qua lại mà không tạo ra sức uy hiếp đáng kể.

Senegal nhập cuộc sắc hơn ở các pha đưa bóng vào vòng cấm. Ismaila Sarr là điểm đến nguy hiểm nhất, hai lần khiến khung thành Bỉ chao đảo với các pha dứt điểm trúng cột. Trong tình huống ở phút 25, Habib Diarra có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào khung thành rộng mở.

Video: Senegal ghi bàn 1-0

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Những ngôi sao tấn công của đội tuyển Bỉ là Jeremy Doku, Leandro Trossard và Kevin De Bruyne không có điểm nhấn trong hiệp một. Cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng châu Âu trong nửa đầu trận đấu là thủ môn Thibaut Courtois với những pha cứu thua xuất sắc.

Bước sang hiệp 2 trong thế bị dẫn bàn, đội tuyển Bỉ chưa kịp tạo ra thế trận dồn ép thì Senegal ghi bàn thứ hai. Sarr đón đường chuyền dài của đồng đội và tung cú sút mạnh vào góc cao khung thành đấnh bại thủ môn Courtois.

Video: Senegal ghi bàn thứ 2

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Đội tuyển Bỉ buộc phải chơi tất tay trong thời gian còn lại. Họ tung ra 11 cú sút, 8 lần dứt điểm trong vòng cấm nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ trong hiệp 2 chỉ là 0,71. Senegal phòng ngự chắc chắn để hóa giải hầu hết các pha hãm thành từ đối thủ.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng châu Phi không duy trì được sức chống đỡ ở thời điểm rất gần chiến thắng. Khi đội tuyển Bỉ tăng sức ép trong những phút cuối hiệp hai, bước ngoặt xảy ra. Chỉ trong vòng 3 phút, lần lượt Romelu Lukaku và Youri Tielemans ghi bàn giúp đội bóng châu Âu gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Video: Bỉ bắt đầu cuộc lội ngược dòng

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Đội tuyển Bỉ và Senegal cuối cùng phân định thắng thua bằng một cú đá 11 mét, nhưng không phải luân lưu. Khi hiệp phụ thứ hai dần đi đến hồi kết, Tielemans kiếm về quả phạt đền cho đội tuyển Bỉ. Chính tiền vệ này thực hiện thành công cú sút quyết định giúp đội bóng châu Âu giành chiến thắng 3-2.

Đội tuyển Bỉ vào vòng 1/8 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu của Bỉ ở vòng sau diễn ra vào sáng 7/7 (giờ Việt Nam).

Bỉ 3 2 Senegal Lukaku 86‘ 25’ Diarra Tielemans 89‘ 52’ Sarr Tielemans 120+5‘

Thống kê trận đấu Bỉ 3-2 Senegal.

Chấm điểm cầu thủ Bỉ và Senegal

Thông tin Bỉ và Senegal trước trận đấu

Bỉ gặp Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Bỉ và Senegal gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng cặp Bỉ vs Senegal gặp đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/8.

Bỉ đấu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bỉ đứng đầu bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 và thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối. Senegal đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3 và thắng Iraq 5-0.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bỉ có 46,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Senegal là 25,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,5%.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng về kịch bản có bàn thắng. Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 có tổng cộng 14 bàn, trong đó đội bóng châu Phi ghi 8 bàn và thủng lưới 6 lần.

Bỉ bất bại 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội tuyển này là đội đầu tiên đứng nhất bảng World Cup dù không thắng 2 trận đầu kể từ Mỹ năm 2010.