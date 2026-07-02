Trên sân vận động Levi‘s Stadium ở Santa Clara (California, Mỹ), đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Folarin Balogun là nhân vật nổi bật của trận đấu với một bàn thắng, một lần ghi bàn không được công nhận và một tấm thẻ đỏ khiến anh bị cấm thi đấu ở vòng sau.

Balogun ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ kiểm soát tốt hơn trong hiệp một và tạo được khác biệt ở cuối hiệp. Đội chủ nhà cầm bóng 62%, tung 5 cú sút. Bosnia & Herzegovina chỉ có 1 pha dứt điểm ở đầu trận đấu với khả năng thành bàn chỉ 4% theo tính toán của hệ thống dữ liệu.

Folarin Balogun là nhân vật nổi bật trên hàng công của đội tuyển Mỹ trong hiệp một. Cựu tiền đạo Arsenal thi đấu năng nổ, liên tục gây sức ép lên các hậu vệ Bosnia & Herzegovina. Số 20 của đội tuyển Mỹ đưa bóng vào lưới đối thủ ở phút 32 nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Video: Balogun ghi bàn mở tỷ số

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Dù vậy, Balogun và đội chủ nhà không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 45, hậu vệ Bosnia & Herzegovina phá bóng vô tình đến đúng vị trí của Balogun băng lên. Tiền đạo số 20 xoay sở nhanh và dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

Đội tuyển Mỹ nhập cuộc thận trọng ở hiệp hai. Balogun lại tạo điểm nhấn trong trận đấu nhưng lần này không mang đến niềm vui cho đội chủ nhà. Tiền đạo số 20 giẫm vào mắt cá chân của đối thủ trong pha tranh chấp. Trọng tài tham khảo VAR, xem lại băng hình và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Balogun vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng.

Bosnia & Herzegovina tận dụng lợi thế hơn người để ép sân. Đội bóng châu Âu nâng tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 2 lên 65%, tung ra tới 9 pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng cơ hội và các cú sút của Bosnia & Herzegovina không cao với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,2.

Ngược lại, đội tuyển Mỹ tận dụng rất tốt cơ hội hiếm có để củng cố lợi thế. Malik Tillman thực hiện cú sút phạt rất chuẩn, khiến thủ môn Bosnia & Herzegovina dù chạm bóng vẫn không thể cứu thua.

Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 và giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 gặp đội tuyển Bỉ. Như vậy, cả 3 đội chủ nhà của giải đấu đều vượt qua vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Mỹ 2 0 Bosnia & Herzegovina Balogun 45’ Tillman 82‘

Thống kê trận Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina.

Thông tin Mỹ và Bosnia & Herzegovina trước trận đấu

Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Mỹ. Đây là trận knock-out trên sân nhà của đội tuyển Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina gặp đội thắng cặp Bỉ vs Senegal ở vòng 1/8.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Mỹ có 67,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bosnia & Herzegovina là 14,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 18,3%.

Đội tuyển Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Mỹ đứng đầu bảng D với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0 rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 khi đã chắc vé đi tiếp. Bosnia & Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 và thắng Qatar 3-1 để giành quyền vào vòng 1/16.

Lịch sử gặp các đội châu Âu tại World Cup không ủng hộ Mỹ. Đội tuyển này chỉ thắng 1 trong 21 trận gần nhất trước đại diện UEFA ở World Cup, và chưa thắng 13 trận liên tiếp kể từ trận thắng Bồ Đào Nha năm 2002.

Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup. Đội bóng này chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận đã chơi ở lịch sử giải đấu.