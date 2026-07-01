Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé xem Ronaldo đá vòng 1/16 World Cup 2026 giá gần 4 cây vàng

| | Lifestyle

Vé trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 được bán lại với mức giá lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Theo trang tin A Bola (bồ Đào Nha), vé xem trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại World Cup 2026 đang được rao bán trên thị trường “chợ đen” với mức giá rất cao. Một số vé hạng VVIP được bán ở mức 18.500 euro (tương đương 555 triệu đồng). Số tiền này có thể mua được gần 4 cây vàng (theo mức giá ngày 30/6).

Trên các nền tảng như SeatGeek và StubHub, nhiều người đang chào bán vé với giá hàng nghìn euro. Trong đó vé cho một chỗ ngồi rẻ nhất có giá hơn 2.300 euro (tương đương 70 triệu đồng). Khi FIFA mở bán vé vào năm 2025, giá vé chính thức dao động từ 293 đến 767 euro.

Ronaldo tạo ra sức hút rất lớn ở Bồ Đào Nha.

Tờ A Bola bình luận: “ Khả năng đây là trận đấu World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo hoặc Luka Modric. Điều này đang tạo ra nhu cầu về vé xem World Cup lớn chưa từng có ở Toronto, Canada ”.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra tại Toronto (Canada). Thành phố này có 140.000 gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia sinh sống. Chính yếu tố đặc biệt về dân số cùng tính chất của trận đấu khiến nhu cầu “săn vé” xem trận đấu càng tăng cao đột biến. Đây cũng là lúc các “phe vé” nghiệp dư hoạt động.

Toronto là thành phố có luật rõ ràng về hoạt động giao dịch vé xem thể thao. Theo quy định, người dân không được phép bán lại vé xem bóng đá với mức giá cao hơn giá gốc. Tuy nhiên, chính các nền tảng phân phối vé trực tuyến thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi thực thi luật, nhất là khâu xác minh giá mà người mua vé phải bỏ ra.

Cristiano Ronaldo đang gặp rất nhiều áp lực tại World Cup 2026. Anh ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan nhưng lại “tịt ngòi” khi đụng độ các đội mạnh hơn như CHDC Congo hay Colombia. Ronaldo thừa nhận bản thân gặp áp lực lớn đến mức muốn giải nghệ.

Cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Tiền đạo 41 tuổi đang đặt quyết tâm lớn để xóa bỏ thành tích đáng quên này.

THEO MAI PHƯƠNG/VTC NEWS

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam diễn viên Vbiz lấy mẹ đơn thân có 1 con riêng, mang 88 cây vàng kèm 2 tỷ kim cương tới hỏi cưới

Nam diễn viên Vbiz lấy mẹ đơn thân có 1 con riêng, mang 88 cây vàng kèm 2 tỷ kim cương tới hỏi cưới Nổi bật

Mbappe lập kỷ lục Messi chưa từng phá, Ronaldo khó đuổi kịp

Mbappe lập kỷ lục Messi chưa từng phá, Ronaldo khó đuổi kịp Nổi bật

Nhan sắc đẹp như tranh vẽ của tiểu thư showbiz, camera cận mặt cũng phải "đầu hàng"

Nhan sắc đẹp như tranh vẽ của tiểu thư showbiz, camera cận mặt cũng phải "đầu hàng"

23:20 , 01/07/2026
Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Haidilao, mời 305 khách, đãi 30 bàn tiệc: Công khai hóa đơn khiến nhiều người bất ngờ

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Haidilao, mời 305 khách, đãi 30 bàn tiệc: Công khai hóa đơn khiến nhiều người bất ngờ

22:48 , 01/07/2026
Ngôi nhà của Erling Haaland

Ngôi nhà của Erling Haaland

22:22 , 01/07/2026
Nam nghệ sĩ Việt bị đột quỵ tại sân khấu: Gia cảnh khó khăn, chạy xe công nghệ kiếm sống

Nam nghệ sĩ Việt bị đột quỵ tại sân khấu: Gia cảnh khó khăn, chạy xe công nghệ kiếm sống

22:10 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên