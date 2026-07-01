Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mbappe lập kỷ lục Messi chưa từng phá, Ronaldo khó đuổi kịp

| | Lifestyle

Tiền đạo Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục ở World Cup mà ngay cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều bị bỏ xa.

Sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Thụy Điển với tỉ số 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trong đó, cú đúp của tiền đạo Kylian Mbappe cùng pha lập công của Bradley Barcola mang về chiến thắng cho “Les Bleus”. Cả Mbappe và đội tuyển Pháp đều thiết lập kỷ lục khó phá sau trận đấu này.

Mbappe tiếp tục bùng nổ tại World Cup 2026.

Với thành tích 2 bàn ở vòng 1/16 World Cup 2026, Kylian Mbappe chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại trực tiếp của giải đấu. Tiền đạo sinh năm 1998 có được 10 bàn thắng, vượt qua 2 huyền thoại Brazil là Leonidas và Ronaldo Nazario (cùng có được 8 pha lập công). Mbappe cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18 (sau 18 trận), chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của Lionel Messi.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở các trận đấu vòng knock-out World Cup, bất chấp việc đã dự giải đấu 6 lần và ghi bàn ở tất cả kỳ tham gia. Khả năng Ronaldo chạm đến kỷ lục của Mbappe rất khó xảy ra.

Lionel Messi mới có 5 lần lập công ở vòng knock-out, tất cả đều được thực hiện ở World Cup 2022. Tiền đạo người Argentina ghi 1 bàn trước Australia ở vòng 1/8, ghi 1 bàn trước Hà Lan ở vòng tứ kết, có 1 pha lập công trước Croatia ở bán kết và cú đúp bàn thắng vào lưới Pháp ở trận chung kết. Messi không ghi được bàn nào ở vòng loại trực tiếp các kỳ World Cup trước đó.

Tại World Cup 2026, Mbappe cân bằng thành tích 6 bàn của Messi để cùng dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Pháp hơn Messi ở thông số kiến tạo (2 lần so với 0).

Cú đúp của Mbappe cũng góp phần quan trọng giúp đội tuyển Pháp thiết lập kỷ lục ngoạn mục tại đấu trường World Cup. “Les Bleus” là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử ghi từ 3 bàn trở lên trong 5 trận liên tiếp tại World Cup. Đáng chú ý, trong chuỗi trận này có cả chung kết World Cup 2022.

THEO MAI PHƯƠNG/VTC NEWS

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ

Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ Nổi bật

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội Nổi bật

"Nàng cỏ" Goo Hye Sun hết thời đi bán lô cuốn tóc kiếm cơm?

"Nàng cỏ" Goo Hye Sun hết thời đi bán lô cuốn tóc kiếm cơm?

15:06 , 01/07/2026
Ca khúc hot nhất thế giới hiện tại

Ca khúc hot nhất thế giới hiện tại

14:45 , 01/07/2026
Trùm Điền Quân Color Man chính thức quay lại TP.HCM làm một việc

Trùm Điền Quân Color Man chính thức quay lại TP.HCM làm một việc

13:50 , 01/07/2026
Nam nghệ sĩ Việt nguy kịch vì đột quỵ, đứt mạch máu não

Nam nghệ sĩ Việt nguy kịch vì đột quỵ, đứt mạch máu não

13:40 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên