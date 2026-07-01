Trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3h ngày 2/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Senegal nhanh nhất.

Đội tuyển Bỉ đấu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Xem trực tiếp bóng đá Bỉ vs Senegal trên kênh nào?

Trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3h ngày 2/7 trên sân Lumen Field, Seattle, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Toàn bộ các trận đấu World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng chính thức của VTV và các hệ thống truyền hình trực tuyến khác được tiếp sóng như TV360, FPT Play.

Thông tin nhanh trận Bỉ vs Senegal Thời gian: 3h ngày 2/7. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Bỉ vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng G, trong khi Senegal giành vé đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đây là cặp đấu đáng chú ý giữa một đại diện châu Âu giàu kinh nghiệm và đội bóng châu Phi vừa tạo cú hích lớn ở lượt cuối vòng bảng. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal hôm nay

Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTV: https://vtvgo.vn/home

Trận Bỉ vs Senegal được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Thông tin trận Bỉ vs Senegal

Đội tuyển Bỉ đứng đầu bảng G sau vòng bảng với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0, trước khi thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối. Chiến thắng này giúp Bỉ giải tỏa sức ép sau 2 trận đầu chưa thuyết phục, đồng thời tạo đà tâm lý trước vòng knock-out.

Senegal xếp thứ ba bảng I nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. Đại diện châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3, sau đó thắng Iraq 5-0 ở lượt trận cuối. Ismaila Sarr là nhân tố đáng chú ý nhất của Senegal khi có phong độ tốt tại giải, trong khi Bỉ vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm của Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku.

Về lực lượng, Bỉ có gần đủ đội hình mạnh nhất nhưng cần theo dõi tình trạng của Zeno Debast. Senegal gặp vấn đề ở vị trí thủ môn khi Edouard Mendy chấn thương, còn Kalidou Koulibaly không chắc suất đá chính sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Iraq.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3h ngày 2/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16. Đội thắng tron trận đấu này gặp Mỹ hoặc Bosnia & Herzegovina, tùy vào kết quả các trận đấu.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 2/7 có 2 trận đấu thuộc vòng 1/16. Bỉ gặp Senegal lúc 3h, sau đó Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina lúc 7h.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.