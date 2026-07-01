"Tình yêu mới" của Phương Oanh

Sau quãng thời gian gần như vắng bóng trên mạng xã hội vì những biến cố của gia đình, Phương Oanh đang dần trở lại với một hình ảnh rất khác. Không còn xuất hiện dày đặc ở các sự kiện hay chia sẻ nhiều về công việc, nữ diễn viên giờ đây tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị của cuộc sống.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi khoe thành quả tự tay ngâm những hũ sấu chua ngọt đầy ắp. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu với những rổ sấu xanh, ớt, tỏi, gừng cho đến lúc hoàn thiện thành phẩm, Phương Oanh đều hào hứng ghi lại và chia sẻ với khán giả. Những hũ sấu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn bếp, bên cạnh bình hoa tươi khiến không gian càng thêm ấm cúng, đúng chất "nghiện bếp" của bà mẹ hai con.

Phương Oanh và tình yêu với căn bếp

Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục khởi động lại series nấu ăn từng rất được yêu thích. Từ những bữa cơm gia đình, các món ăn cầu kỳ cho đến những công thức chế biến theo mùa, cô đều tự tay thực hiện và chia sẻ một cách đầy hào hứng. Mỗi video đều cho thấy sự chỉn chu trong cách bày biện, nấu nướng cũng như niềm yêu thích thật sự dành cho công việc nội trợ.

Có thể thấy, sau thời gian dài yên ắng, Phương Oanh cũng cởi mở hơn với cuộc sống cá nhân. Trang cá nhân của nữ diễn viên không còn chỉ xoay quanh những bộ ảnh chỉn chu mà xuất hiện nhiều khoảnh khắc đời thường hơn. Khi thì cô chia sẻ chuyến du lịch cùng gia đình, lúc lại đăng tải những câu chuyện xoay quanh hai con Jimmy và Jenny, hay đơn giản là niềm vui khi hoàn thành một món ăn mới trong căn bếp.

Nữ diễn viên quay trở lại với series nấu ăn của mình

Phương Oanh hào hứng chia sẻ công thức nấu ăn với khán giả

Sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Dưới mỗi bài đăng, khán giả liên tục để lại lời động viên, mong nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan sau quãng thời gian không dễ dàng vừa qua. Nhiều người cho rằng Phương Oanh đang dần lấy lại sự cân bằng, lựa chọn chia sẻ những điều tích cực thay vì né tránh mạng xã hội như trước.

Có lẽ ở thời điểm này, "tình yêu mới" của Phương Oanh không phải điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là những bữa cơm tự tay chuẩn bị, những khoảnh khắc bình yên bên các con và niềm vui khi được chia sẻ tất cả với những người vẫn luôn dõi theo mình.

Phương Oanh thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội

Ngoài ra, Phương Oanh cũng dành thời gian để du lịch

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai một gái bằng phương pháp sinh mổ. Hai bé được đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny. Kể từ khi làm mẹ, Phương Oanh gần như dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc hai con. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ cuộc sống bỉm sữa lên mạng xã hội, từ chuyện cho con ăn, ru ngủ đến những khoảnh khắc đời thường như đưa hai bé đi tiêm, đi bơi hay cùng đi du lịch với bố mẹ.

Sau sinh, Phương Oanh nhanh chóng gia nhập hội "mẹ bỉm nghiện con", liên tục cập nhật hình ảnh Jimmy và Jenny trên mạng xã hội. Hai bé cũng sớm trở thành những nhóc tỳ được quan tâm vì loạt biểu cảm lém lỉnh, đáng yêu. Nữ diễn viên từng tiết lộ con trai Jimmy khá tinh nghịch, thích “tấu hài”, còn bé Jenny điệu đà và hay dỗi.

Nhiều khán giả cũng chờ đợi bà mẹ 2 con sớm trở lại với màn ảnh

Ảnh: FBNV