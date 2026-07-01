Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời

Từng là biểu tượng nhan sắc và khí chất của điện ảnh châu Á, Trương Mạn Ngọc được xem là đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc). Những năm 1990, người ta gọi bà là “người phụ nữ đẹp nhất châu Á” bởi vẻ đẹp không cần phấn son, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến màn ảnh sáng bừng.

Biểu tượng nhan sắc và tài năng của Hoa ngữ

Sinh năm 1964, Trương Mạn Ngọc học cách sống tự lập từ nhỏ. Năm 19 tuổi, bà bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.

Năm 1983, Trương Mạn Ngọc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải Á hậu. Với chiến thắng này, bà bắt đầu ký hợp đồng với đài TVB để trở thành một ngôi sao trong làng giải trí. Trương Mạn Ngọc nổi tiếng với nhan sắc và tài năng của bà cũng được công chúng, đồng nghiệp thừa nhận.

Trương Mạn Ngọc là biểu tượng nhan sắc và tài năng của Hoa ngữ.

Theo Sohu, thời kỳ cao điểm, Mạn Ngọc từng đóng đến 12 phim điện ảnh, truyền hình một năm; hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh và làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Từ Khắc, Vương Gia Vệ...

Những năm 1990, Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa. Bà cũng chính là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes (Pháp).

Trong sự nghiệp, bà 5 lần giành giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 4 lần giành giải Kim Mã trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là thành tích đáng nể với giới nghệ sĩ Hoa ngữ.

Trương Mạn Ngọc chinh phục khán giả với lối diễn xuất nhập tâm đầy thuyết phục.

Sau khi giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Cannes cho bộ phim Clean ở tuổi 40, bà chuyển sang sáng tác và biên tập âm nhạc. Trương Mạn Ngọc cũng cho ra mắt các tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Năm 2012, bà bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khiến nhiều người tiếc nuối. Bà dần vắng bóng tại các sự kiện của làng giải trí. Trương Mạn Ngọc hiện tại không đóng phim, ít lộ diện trước công chúng, từ chối mọi lời mời tham dự sự kiện và cắt quan hệ với nhiều đồng nghiệp.

Tuổi xế chiều lẻ bóng, sống bình dị khó tin

Từng là biểu tượng nhan khắc khiến không ít đàn ông theo đuổi, tuy nhiên Trương Mạn Ngọc lại là người lận đận tình duyên. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ đều say đắm vẻ đẹp của bà.

Trải qua nhiều cuộc tình ồn ào, Trương Mạn Ngọc lên xe hoa với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas vào năm 1998. Nhưng chỉ 3 năm sau, họ ly hôn mà không có con chung. Kể từ đó, bà chọn cuộc sống độc thân.

Nhiều người cho rằng, chính cuộc sống tình duyên lận đận khiến Trương Mạn Ngọc không còn thiết tha hoạt động trong làng giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Minh tinh chọn cuộc sống kín tiếng.

Ở tuổi 62, Trương Mạn Ngọc chọn cuộc sống giản dị, chậm rãi và an nhiên tại Pháp. Theo truyền thông Hoa ngữ, Trương Mạn Ngọc chuyển sang Pháp sống khoảng 3 năm qua. Bà sống tại một căn nhà cũ có giá thuê khoảng 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng) ở Bordeaux, Pháp. Nữ diễn viên tìm niềm vui mỗi ngày từ việc nuôi gà, trồng rau.

Khác với cuộc sống của một ngôi sao nổi tiếng, Trương Mạn Ngọc sống rất giản dị. Bà lái xe cũ, dùng túi xách bình dân, không mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thay vào đó, nữ diễn viên dùng tiền đóng góp cho các tổ chức từ thiện bảo vệ và cứu hộ động vật, giúp đỡ những người hàng xóm.

Trương Mạn Ngọc chọn cuộc sống bình dị.

Đứng trước những lời nhận xét về ngoại hình thay đổi, Trương Mạn Ngọc bày tỏ: “Từ lâu, tôi đã không còn để tâm quá nhiều đến sắc vóc. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, sao phải ép bản thân vì những lời nhận xét của người khác”.

Trương Mạn Ngọc thừa nhận, bà hạnh phúc với cuộc sống bình dị hiện tại, thay vì làm một ngôi sao nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng, Trương Mạn Ngọc đang sống cho bản thân và ủng hộ lựa chọn của ngôi sao nổi tiếng.