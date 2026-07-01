Nhận định, dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo: Cảnh giác với Wissa

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h ngày 1/7 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Siêu máy tính của Opta đánh giá Anh có 73,9% khả năng thắng trong 90 phút, CHDC Congo là 11,3%, còn tỷ lệ hòa ở mức 14,8%.

Đội tuyển Anh đứng đầu bảng L với 7 điểm với màn trình diễn chưa thật thuyết phục. CHDC Congo là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng và lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Thông tin nhanh trận Anh vs CHDC Congo Thời gian: 23h ngày 1/7. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Nhận định bóng đá Anh vs CHDC Congo

Anh thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 rồi hạ Panama 2-0 để giữ ngôi đầu bảng L. Kết quả đủ tốt, nhưng cách vận hành chưa xóa hết nghi ngờ. Đội bóng của Thomas Tuchel có giai đoạn cầm bóng nhiều, đưa bóng sang 1/3 cuối sân thường xuyên, nhưng thiếu tốc độ ra quyết định khi đối thủ thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm.

Đội tuyển Anh đấu với CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026.

CHDC Congo đi tiếp theo cách đáng nhớ. Họ hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia và thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối sau khi bị dẫn bàn sớm. Đội bóng châu Phi không có nhiều thời lượng kiểm soát bóng, nhưng giàu sức tranh chấp và biết tận dụng các khoảnh khắc của Yoane Wissa.

Anh có lợi thế rõ về chất lượng cá nhân. Tuy nhiên, trận đấu này không chỉ là bài toán kiểm soát bóng. Tuchel cần thêm chuyển động không bóng từ Bellingham, Rashford và Saka để kéo CHDC Congo khỏi trục phòng ngự 5 người.

Phong độ Anh

Anh bất bại 11 trận chính thức dưới thời Thomas Tuchel, thắng 10 và hòa 1. Đây là nền tảng quan trọng trước vòng loại trực tiếp, dù đội tuyển Anh vẫn bị đặt dấu hỏi sau trận hòa Ghana với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78,9% nhưng không ghi bàn.

Bellingham là ngòi nổ thứ hai của đội tuyển Anh, bên cạnh Kane. (Ảnh: Reuters)

Trận thắng Panama 2-0 đem lại vài tín hiệu tích cực hơn. Bellingham mở tỷ số từ một pha xử lý nhanh sau tình huống phạt góc, Kane ghi bàn thứ 11 tại World Cup để vượt Gary Lineker và trở thành chân sút số một của bóng đá Anh ở giải đấu này. Bellingham và Kane cũng là 2 ngòi nổ chính của “Tam sư”.

Elliot Anderson là điểm mới đáng chú ý. Tiền vệ này dẫn đầu đội tuyển Anh về đường chuyền xuyên tuyến, số lần đoạt bóng và tranh chấp thắng tại World Cup 2026. Sự hiện diện của Anderson giúp Anh có thêm người đưa bóng qua tuyến giữa, nhất là khi Rice trở lại sau vấn đề ở bắp chân.

Phong độ CHDC Congo

CHDC Congo chỉ có 38,5% thời lượng kiểm soát bóng trung bình ở vòng bảng World Cup 2026 , nhưng không phải đội chỉ biết chịu trận. Họ có thể thay đổi cấu trúc theo đối thủ: đá 3 trung vệ trước Bồ Đào Nha và Colombia, rồi chuyển sang 4-4-2 chủ động hơn trong trận quyết định với Uzbekistan.

Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan là cột mốc lớn. CHDC Congo bị dẫn trong 10 phút đầu, nhưng Wissa gỡ hòa từ chấm 11 m, Mayele ghi bàn sau khi vào sân, rồi Wissa hoàn tất cú đúp để đưa đội bóng châu Phi vào vòng knock-out lần đầu tiên.

Wissa là niềm hy vọng lớn nhất của CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Wissa là mũi nhọn đáng chú ý nhất. Anh ghi 3 trong 4 bàn của CHDC Congo tại giải, đạt hiệu suất 1 bàn mỗi 90 phút. Nếu Anh mất bóng ở khu vực biên hoặc phạm lỗi gần vùng cấm, Wissa và Masuaku có thể tạo ra các tình huống cố định nguy hiểm.

Thông tin lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải. Reece James chưa thể trở lại, còn Jarell Quansah dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Panama. Djed Spence vì vậy nhiều khả năng đá chính. Ezri Konsa cũng là phương án dự phòng nếu Tuchel muốn ưu tiên sự chắc chắn.

Declan Rice được dự báo trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ vì vấn đề bắp chân. Bukayo Saka và Marcus Rashford nhiều khả năng tiếp tục đá hai biên, hỗ trợ Bellingham và Kane.

CHDC Congo không có ca vắng quan trọng. HLV Sebastien Desabre có thể đưa đội về sơ đồ 3-5-2, với Steve Kapuadi trở lại hàng thủ. Fiston Mayele gây ấn tượng sau bàn thắng vào lưới Uzbekistan, nhưng kinh nghiệm của Cedric Bakambu vẫn giúp anh cạnh tranh suất đá cặp cùng Wissa.

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O‘Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

CHDC Congo: Mpasi; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi; Wan-Bissaka, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Masuaku; Wissa, Bakambu.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

Dự đoán Anh - CHDC Congo: Đội nào thắng?

Anh có xác suất thắng cao và nhiều điểm dứt điểm hơn trong vùng cấm. Dù vậy, trận này khó trở thành màn ghi bàn quá rộng nếu CHDC Congo giữ được đội hình 5 hậu vệ và buộc Anh phải chuyền ngang nhiều ở rìa vòng cấm.

Tổng bàn thắng có xu hướng nằm quanh 2 bàn. Anh giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất, trong khi CHDC Congo mới thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng, không trận nào nhận quá 1 bàn thua. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức không cao, nhưng không thể bỏ qua Wissa, người đang đạt hiệu suất dứt điểm rất tốt.

Số cú sút có thể nghiêng mạnh về Anh. Bóng cố định là điểm cần chú ý, bởi Rice và Saka phụ trách phạt góc, Kane - Bellingham nguy hiểm ở các pha bóng hai.

Dự đoán kết quả: Anh 2-0 CHDC Congo.