Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội

| | Lifestyle

Erling Haaland một lần nữa lên tiếng đúng thời điểm để giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại Dallas Stadium (Arlington), qua đó lần đầu tiên sau 28 năm góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Bắc Âu sẽ là Brazil.

Nusa mở điểm đẹp mắt, Diallo kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát

Na Uy nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số ở phút 39 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Antonio Nusa.

Nhận bóng bên cánh trái, tiền vệ đang khoác áo RB Leipzig cắt vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, không cho thủ môn Yahia Fofana cơ hội cản phá.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 1.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 2.

Bờ Biển Ngà không tạo được nhiều sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng vẫn biết cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 74, Amad Diallo phối hợp bật tường rồi dùng tốc độ xuyên phá hàng thủ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái gỡ hòa 1-1.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 3.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 4.

Bàn thắng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều hướng đến chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Haaland kết liễu trận đấu

Khi nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, Erling Haaland lại xuất hiện đúng lúc.

Phút 86, Patrick Berg căng ngang thuận lợi để tiền đạo của Manchester City băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 5.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 6.

Đây là pha lập công thứ 5 của Haaland tại World Cup 2026, giúp anh tiếp tục góp mặt trong nhóm những chân sút nổi bật nhất giải đấu.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 7.

Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đưa Na Uy trở lại vòng 16 đội mạnh nhất World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. 

Cuộc tái ngộ Brazil sau 28 năm

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà giúp Na Uy giành quyền gặp Brazil ở vòng 16 đội. Đây sẽ là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội sau 28 năm.

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 8.

Tại World Cup 1998, Na Uy từng đánh bại chính Brazil 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng để tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này. Đán

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội- Ảnh 9.

Chú thích ảnh

g chú ý, Na Uy cũng là một trong số rất ít đội tuyển chưa từng thua Brazil, với thành tích 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 lần đối đầu.

Lần gặp lại này chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều, nhưng lịch sử ít nhất đang mang đến cho Haaland và các đồng đội thêm niềm tin trước cuộc đối đầu với ứng viên vô địch World Cup 2026.

Theo Ánh Tuân

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng

Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Nóng: GS25 thông báo tạm ngừng hoạt động 1 cửa hàng, chuyện gì đây?

Nóng: GS25 thông báo tạm ngừng hoạt động 1 cửa hàng, chuyện gì đây? Nổi bật

Nam ca sĩ có anh trai là sao hạng S Việt Nam, vừa ra mắt đã nổi tiếng cả nước, hit 126 triệu views

Nam ca sĩ có anh trai là sao hạng S Việt Nam, vừa ra mắt đã nổi tiếng cả nước, hit 126 triệu views

05:03 , 01/07/2026
Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

23:23 , 30/06/2026
Sao nam tốn 2000 tỷ vẫn không hot, nay chỉ cần 4 tiếng đã khiến công chúng "quay xe"

Sao nam tốn 2000 tỷ vẫn không hot, nay chỉ cần 4 tiếng đã khiến công chúng "quay xe"

23:10 , 30/06/2026
Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ

Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ

23:06 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên