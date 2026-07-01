Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội

Nusa mở điểm đẹp mắt, Diallo kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát

Na Uy nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số ở phút 39 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Antonio Nusa.

Nhận bóng bên cánh trái, tiền vệ đang khoác áo RB Leipzig cắt vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, không cho thủ môn Yahia Fofana cơ hội cản phá.

Bờ Biển Ngà không tạo được nhiều sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng vẫn biết cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 74, Amad Diallo phối hợp bật tường rồi dùng tốc độ xuyên phá hàng thủ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều hướng đến chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Haaland kết liễu trận đấu

Khi nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, Erling Haaland lại xuất hiện đúng lúc.

Phút 86, Patrick Berg căng ngang thuận lợi để tiền đạo của Manchester City băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Đây là pha lập công thứ 5 của Haaland tại World Cup 2026, giúp anh tiếp tục góp mặt trong nhóm những chân sút nổi bật nhất giải đấu.

Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đưa Na Uy trở lại vòng 16 đội mạnh nhất World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Cuộc tái ngộ Brazil sau 28 năm

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà giúp Na Uy giành quyền gặp Brazil ở vòng 16 đội. Đây sẽ là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội sau 28 năm.

Tại World Cup 1998, Na Uy từng đánh bại chính Brazil 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng để tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này. Đán

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g chú ý, Na Uy cũng là một trong số rất ít đội tuyển chưa từng thua Brazil, với thành tích 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 lần đối đầu.

Lần gặp lại này chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều, nhưng lịch sử ít nhất đang mang đến cho Haaland và các đồng đội thêm niềm tin trước cuộc đối đầu với ứng viên vô địch World Cup 2026.