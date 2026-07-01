Nam ca sĩ có anh trai là sao hạng S Việt Nam, vừa ra mắt đã nổi tiếng cả nước, hit 126 triệu views

MONO vừa ra mắt đã có hit trăm triệu view

MONO là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop vài năm qua. Nam ca sĩ tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000 tại Thái Bình. Năm 2022, anh chính thức ra mắt với album đầu tay mang tên 22 mang màu sắc pop, R&B và city pop trẻ trung.

MONO là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop vài năm qua

Ngay khi xuất hiện, MONO gây tò mò vì là em trai Sơn Tùng M-TP, nhưng cú bùng lên thật sự của nam ca sĩ lại đến từ âm nhạc. Album 22 giới thiệu hình ảnh một ca sĩ trẻ theo hướng trình diễn, có vũ đạo, visual sáng và âm nhạc bắt tai. Trong album, nhiều ca khúc được khán giả chú ý như Quên Anh Đi, Anh Không Thể, Em Là. Tuy nhiên, cái tên làm thay đổi hoàn toàn độ nhận diện của MONO là Waiting For You.

Ngay khi xuất hiện, MONO gây tò mò vì là em trai Sơn Tùng M-TP - nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop, nhưng cú bùng lên thật sự của nam ca sĩ lại đến từ âm nhạc. Album 22 giới thiệu hình ảnh một ca sĩ trẻ theo hướng trình diễn, có vũ đạo, visual sáng và âm nhạc bắt tai. Trong album, nhiều ca khúc được khán giả chú ý như Quên Anh Đi, Anh Không Thể, Em Là. Tuy nhiên, cái tên làm thay đổi hoàn toàn độ nhận diện của MONO là Waiting For You.

Waiting For You là bản hit đưa tên tuổi MONO đến gần với khán giả

Ca khúc này nhanh chóng trở thành một hiện tượng khắp làng nhạc. Waiting For You được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, xuất hiện dày đặc trong các video ngắn, clip biểu diễn và nhiều sân khấu âm nhạc. Phần điệp khúc dễ nhớ, giai điệu có độ “gây nghiện” cùng vũ đạo lắc hông giúp MONO trở thành cái tên được nhắc liên tục trong năm 2022.

Trên YouTube, bản audio Waiting For You trên kênh chính thức của MONO hiện đạt khoảng 126 triệu lượt xem. Đây là con số đáng chú ý với một ca sĩ mới ra mắt, nhất là khi bài hát nằm trong album đầu tay. Không chỉ có lượt xem lớn, ca khúc còn giúp MONO có một dấu ấn đại chúng rất rõ khi nhắc đến anh, nhiều khán giả lập tức nhớ đến bản hit này.

Trên YouTube, bản audio Waiting For You trên kênh chính thức của MONO hiện đạt khoảng 126 triệu lượt xem Trên YouTube, bản audio Waiting For You trên kênh chính thức của MONO hiện đạt khoảng 126 triệu lượt xem

Hiệu ứng từ Waiting For You giúp tên tuổi MONO nhanh chóng được phủ sóng mạnh mẽ. Anh liên tục xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc, sự kiện giải trí và những chương trình lớn. Hình ảnh nam ca sĩ trẻ với phong cách trình diễn tự tin, vũ đạo nổi bật và trang phục bắt mắt trở thành điểm nhận diện quen thuộc. Không chỉ vậy, Waiting For You còn giúp MONO được đề cử và nhận nhiều giải thưởng tại lễ trao giải cuối năm.

Hiệu ứng từ Waiting For You giúp tên tuổi MONO nhanh chóng được phủ sóng mạnh mẽ Hiệu ứng từ Waiting For You giúp tên tuổi MONO nhanh chóng được phủ sóng mạnh mẽ

Tiếp tục hoạt động năng nổ sau thành công đầu tiên



Sau thành công của Waiting For You, MONO tiếp tục duy trì hoạt động bằng nhiều sản phẩm mới. Năm 2023, anh phát hành EP Đẹp với ca khúc nổi bật Em Xinh. Sản phẩm vẫn giữ tinh thần trẻ trung, giai điệu dễ nghe và phần hình ảnh nhiều màu sắc. Em Xinh cũng được nam ca sĩ mang lên nhiều sân khấu, giúp anh giữ nhịp xuất hiện sau giai đoạn bùng nổ đầu tay.

Sau thành công của Waiting For You, MONO tiếp tục duy trì hoạt động bằng nhiều sản phẩm mới Sau thành công của Waiting For You, MONO tiếp tục duy trì hoạt động bằng nhiều sản phẩm mới

Bên cạnh đó, MONO lần lượt giới thiệu các ca khúc như Open Your Eyes, Đi Tìm Tình Yêu, Ôm Em Thật Lâu, Chăm Hoa. Anh thử nhiều cách thể hiện hơn, từ pop sôi động, giai điệu bắt tai đến những ca khúc có tiết tấu mềm hơn. Trên sân khấu, nam ca sĩ thường đầu tư cho vũ đạo, concept trang phục và cách xuất hiện trước khán giả. Đây cũng là lợi thế giúp anh duy trì sức hút ngoài sản phẩm âm nhạc. Không chỉ được nhắc đến qua ca khúc, MONO còn có độ nhận diện ở hình ảnh biểu diễn, thời trang và phong cách cá nhân. Ngoài âm nhạc, MONO góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang, chương trình giải trí và nhiều quảng cáo.

Trên sân khấu, nam ca sĩ thường đầu tư cho vũ đạo, concept trang phục và cách xuất hiện trước khán giả Trên sân khấu, nam ca sĩ thường đầu tư cho vũ đạo, concept trang phục và cách xuất hiện trước khán giả

Năm 2026, MONO có những dự án trở lại với âm nhạc, MONO chính thức ra mắt Công Tử Văn Thơ vào ngày 15/5, đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng. Ca khúc mang màu sắc Á Đông với bối cảnh Huế cổ kính, kết hợp hình ảnh áo dài, ngựa trắng và không gian giàu chất thơ. Sản phẩm được xem là bước mở đầu cho dự án âm nhạc mới của anh, trước khi album Mỹ Diệu Ca dự kiến phát hành vào ngày 9/7.