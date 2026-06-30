So Ji Sub phá kỷ lục 5 năm của Hàn Quốc

Bộ phim Hàn Quốc Agent Kim Reactivated (tên tiếng Việt: Đặc vụ Kim tái khởi động ) đã có màn ra mắt ấn tượng trên đài truyền hình SBS với rating thời gian thực chạm mốc 21.87%. Tác phẩm của nam diễn viên So Ji Sub được khen ngợi là "kéo khán giả về với đài truyền hình truyền thống".

Không những vậy, phim còn đứng Top 1 độ yêu thích trên nhiều quốc gia khi phát sóng trên Netflix. Tập 1 của phim đạt rating 9,8%, tập 2 bùng nổ vượt mốc 15,7%. Kể từ sau siêu phẩm Penthouse 3 ( Cuộc chiến thượng lưu - 2021), khán giả mới thấy một bộ phim có sự tăng trưởng vượt bậc về tỷ suất người xem, chạm mốc 15% ở ngay tập 2 như vậy. Hiện tại, Agent Kim Reactivated cũng trở thành bộ phim truyền hình có rating cao nhất Hàn Quốc năm 2026.

Agent Kim Reactivated gây sốt nhờ diễn xuất chắc tay của nam chính So Ji Sub.

Agent Kim Reactivated đánh dấu màn trở lại của So Ji Sub sau thành công của bộ phim Mercy for None (2025). Lần này, nam diễn viên cũng chọn thể loại hành động phá án kịch tính để thu hút khán giả. Trong phim, So Ji Sub vào vai cựu điệp viên Mr. Kim từng có quá khứ lừng lẫy nhưng hiện tại giải nghệ, sống ẩn mình dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nuôi dạy con gái Min Ji. Song, Mr. Kim luôn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Triều Tiên.

Vì muốn cuộc sống bình thường, anh nhẫn nhịn, thậm chí quỳ gối để giải quyết vụ con gái bị bạo lực học đường. Tuy nhiên, hình ảnh này khiến con gái trở nên xa cách với cha. Rồi một ngày, con gái Min Ji đột ngột mất tích, khiến thế giới của anh sụp đổ. Để giải cứu con gái, Mr. Kim bước vào hành trình nghẹt thở, buộc "quái kiệt" ẩn danh phải chính thức tái xuất.

So Ji Sub vào vai người cha đi tìm con gái mất tích.

Trên Mydramalist , khán giả để lại đánh giá yêu thích bộ phim: "Sự trở lại của So Ji Sub thật đáng kinh ngạc, đến mức tôi phải xem lại lần thứ hai ngay lập tức". The Moviedb chấm bộ phim được 8.1/10 với lời khen: "Phim là sự kết hợp giữa những pha hành động gay cấn, gián điệp, bí ẩn và kịch tính gia đình đầy cảm xúc".

Tờ Chosun viết: "Tập đầu của Agent Kim Reactivated không chỉ mang đến cho chúng ta một bộ phim hành động trả thù gay cấn thông thường, phim còn phơi bày mâu thuẫn cốt lõi đầy trớ trêu và xuất sắc. So Ji Sub vào vai đặc vụ bí mật cực kỳ mạnh mẽ - vũ khí sống đúng nghĩa - nhưng anh lại hoàn toàn bất lực trước những quy luật sinh tồn đơn giản trong gia đình: Làm sao để hiểu cô con gái đang tuổi dậy thì của mình".

"Giống hầu hết phim truyền hình Hàn Quốc, tập đầu của Agent Kim Reactivated diễn biến khá chậm. Nhưng trong khoảng thời gian giới thiệu nhân vật và cốt truyện, phim đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về lý do cựu Đặc vụ Kim giờ lại trở thành người quản lý Kim hiền lành", trang K orean Vibe bình luận.

Phim hấp dẫn khán giả nhờ những màn đối đầu nghẹt thở.

Đội ngũ sản xuất phim cũng dành những lời có cánh cho màn thể hiện đầy cảm xúc của So Ji Sub. Anh không chỉ mạnh mẽ trong những pha hành động nguy hiểm mà còn xây dựng tốt hình ảnh người cha độc thân đang cố gắng hiểu con gái: "So Ji Sub đã thể hiện xuất sắc sự tuyệt vọng của một người cha quyết tâm tìm kiếm con gái bằng sự lạnh lùng đầy sức hút và những hành động bùng nổ".

So Ji Sub là diễn viên được yêu mến bậc nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Anh từng khiến màn ảnh châu Á chao đảo với những tác phẩm như Giày thủy tinh, Xin lỗi, anh yêu em, Chuyện tình vượt thời gian ... Ở mảng điện ảnh, khán giả hay nhắc đến Tứ hải huynh đệ (Rouch Cut), Đảo địa ngục hay Và khi em đến . Vẻ nam tính, lạnh lùng này lại trở thành "vũ khí" giúp So Ji Sub thu phục khán giả. Nhiều ý kiến nhận xét tài tử sinh năm 1977 sinh ra để mặc suit và những trang phục lịch lãm, cổ điển. Ở anh, người xem tìm thấy vẻ thu hút đặc trưng, khó trộn lẫn.

Có sự nghiệp thành công nhưng điều khiến khán giả càng yêu mến So Ji Sub hơn là sự lịch thiệp và tử tế với lối cư xử chuẩn mực, chân thành, nhờ đó nam diễn viên trở thành mẫu hình đàn ông lý tưởng của phụ nữ Hàn Quốc. Nhiều năm liền, anh luôn góp mặt trong danh sách quý ông đắt giá nhất ngành giải trí.