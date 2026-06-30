Nữ diễn viên miền Nam đầu tiên đóng Táo Quân: "Cắt máy là tôi chạy vào bệnh viện truyền dịch"

Vừa qua, tại chương trình Studio 3 phát sóng trên VTV, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ về thời gian đỉnh cao và thăng trầm trong sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Thời gian tôi phủ sóng khắp truyền hình là những năm gameshow truyền hình lên ngôi. Thời gian đó, lúc nào tôi cũng xuất hiện trên sóng truyền hình giờ vàng.

Lâm Vỹ Dạ truyền nước

Tôi phải làm việc nhiều khủng khiếp và tôi quen với điều đó rồi. Cứ quay xong một show là mệt muốn ngất, phải đi truyền nước, truyền đạm. Nhiều khi tôi quay xong, cắt máy một cái là chạy vào bệnh viện truyền dịch rồi lại về trường quay để quay tiếp, cứ liên tục như thế.

Sau đại dịch Covid, số lượng gameshow bị cắt giảm khá nhiều. Thời gian đầu, tôi stress khủng khiếp vì tôi đã quen với mật độ làm việc dày như vậy rồi. Tôi không chấp nhận ngồi yên, phải tìm một cách gì đó để làm việc tiếp, bù lại khoảng trống đó.

Thế là tôi quay trở lại với sân khấu kịch. Nhưng không phải cứ nói quay trở lại là được, phải có thành tựu ở sân khấu mới gọi là quay trở lại. May mắn thay, tôi cũng có được một số thành tựu nhất định.

Năm vừa rồi, tôi được nhiều giải Mai Vàng, Ngôi Sao Xanh. Trộm vía là tôi cũng được nhiều giải nên đã có tiền đề để từ sân khấu bước sang lĩnh vực khác.

Nói về điện ảnh, thực sự các vai diễn của tôi chưa thực sự khởi sắc, chỉ là các vai phụ, khách mời. Chưa có một nhân vật nào của tôi để lại dấu ấn trên màn ảnh. Tuy nhiên, hai phim gần đây tôi đóng là Mang mẹ đi bỏ và Hẹn em ngày nhật thực cũng đạt doanh thu trăm tỷ.

Còn lại, tôi đóng 8 phim không có doanh thu cao nhưng tôi thì lại có doanh thu.

Thực ra, từ trước đến giờ tôi được đào tạo là diễn viên sân khấu, còn đóng điện ảnh lại cần cái gì đó đời hơn, diễn bằng ánh mắt nhiều hơn lời thoại. Vì vậy, tôi muốn được tham gia nhiều vai diễn điện ảnh hơn để học hỏi".

Lâm Vỹ Dạ đã ghi dấu ấn khi trở thành nữ nghệ sĩ miền Nam đầu tiên được mời tham gia chương trình Táo Quân vào năm 2021.

Cô vào vai một nhân vật "Táo" mới mẻ, mang làn gió hài hước đặc trưng của sân khấu miền Nam vào sân khấu Bắc.

Dù lần đầu đứng chung sân khấu với các "cây đa, cây đề" phía Bắc, nét diễn duyên dáng của cô trở thành một điểm sáng thú vị và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.