Mẹ đơn thân Phú Thọ lấy thiếu gia nhỏ hơn 2 tuổi, sống giữa khu nghỉ dưỡng rộng 12.000m2 vẫn bán hàng online để “mưu sinh”

Đó là Quỳnh Lương!

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Lương gây chú ý khi đăng tải thêm những hình ảnh trong khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m2 của gia đình tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ).

Quỳnh Lương đăng ảnh trong nhà vườn 12.000m2.

Nhà vườn ngập tràn cây xanh của Quỳnh Lương.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận thấy khuôn viên ngập tràn cây xanh, có hồ nước, khu vực chèo SUP, nhiều góc check-in và không gian mở mang đậm phong cách nghỉ dưỡng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quỳnh Lương khoe không gian sống. Kể từ khi sinh con gái thứ hai, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ và làm dâu tại nhà chồng ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Gia đình cô hiện sinh sống trong khu nhà vườn kết hợp mô hình nghỉ dưỡng do gia đình chồng đầu tư và phát triển.

Vì được định hướng theo mô hình retreat nên toàn bộ khuôn viên được quy hoạch với nhiều cây xanh, mặt nước và các loại kiểng lá nhiệt đới, mang đến cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Không gian này cũng thường xuyên xuất hiện trong những video, hình ảnh đời thường của Quỳnh Lương.

Chính nữ diễn viên nhiều lần tiết lộ chồng mình - doanh nhân Nguyễn Tiến Phát - có niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh. Theo Quỳnh Lương, ông xã thường xuyên sưu tầm nhiều loại cây có giá trị để bổ sung vào khu vườn. Hồi đầu tháng 3, cô từng hài hước than thở khi biết Tiến Phát chi 15 triệu đồng mua một cây cảnh, trong khi bản thân đùa rằng "vợ con không dám ăn không dám mặc". Những màn tung hứng của cả hai nhận được nhiều bình luận thích thú từ cư dân mạng.

Nếu Tiến Phát dành nhiều thời gian để phát triển khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng thì Quỳnh Lương vẫn duy trì nguồn thu nhập bằng việc livestream, bán hàng online và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu.

Cô có những pha quảng cáo sản phẩm ngay giữa vườn nhà gây chú ý.

Quỳnh Lương chăm chỉ bán hàn online.

Nữ diễn viên thường xuyên quay video giới thiệu sản phẩm ngay tại khu nhà vườn đang sinh sống, đồng thời gắn link bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi trước đó, Quỳnh Lương cho biết cuộc sống hiện tại rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cô sống cùng bố mẹ chồng nhưng không cảm thấy áp lực vì được gia đình chồng yêu thương, tôn trọng. Phần lớn thời gian mỗi ngày, nữ diễn viên đều dành để chăm sóc con gái nhỏ Nala và hạn chế thuê người giúp việc.

Mỗi khi có lịch làm việc ở TP.HCM, Tiến Phát thường trực tiếp lái xe đưa vợ, con và trợ lý từ Vĩnh Long lên thành phố rồi trở về trong ngày để tiện chăm sóc em bé.

Quỳnh Lương kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát vào năm 2025. Đến đầu tháng 8 cùng năm, cả hai đón con gái chung, tên ở nhà là Nala.

Quỳnh Lương và chồng dạo này.

Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1997) hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và từng được nhiều người biết đến với biệt danh "thiếu gia miền Tây". Cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn sau khi nên duyên tại chương trình Người Ấy Là Ai .

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Quỳnh Lương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân khi còn rất trẻ. Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên tìm thấy hạnh phúc mới bên Tiến Phát, xây dựng tổ ấm và hiện là mẹ của hai con.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh lookbook trước khi được chú ý qua nhiều MV ca nhạc và chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim như Lối Nhỏ Vào Đời , Đừng Làm Mẹ Cáu , Gara Hạnh Phúc và Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do .