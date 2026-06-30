Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ đơn thân Phú Thọ lấy thiếu gia nhỏ hơn 2 tuổi, sống giữa khu nghỉ dưỡng rộng 12.000m2 vẫn bán hàng online để “mưu sinh”

| | Lifestyle

Cô vẫn chăm chỉ bán hàng online để có thu nhập riêng.

Đó là Quỳnh Lương!

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Lương gây chú ý khi đăng tải thêm những hình ảnh trong khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m2 của gia đình tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ).

Quỳnh Lương đăng ảnh trong nhà vườn 12.000m2.

Nhà vườn ngập tràn cây xanh của Quỳnh Lương.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận thấy khuôn viên ngập tràn cây xanh, có hồ nước, khu vực chèo SUP, nhiều góc check-in và không gian mở mang đậm phong cách nghỉ dưỡng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quỳnh Lương khoe không gian sống. Kể từ khi sinh con gái thứ hai, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ và làm dâu tại nhà chồng ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Gia đình cô hiện sinh sống trong khu nhà vườn kết hợp mô hình nghỉ dưỡng do gia đình chồng đầu tư và phát triển.

Vì được định hướng theo mô hình retreat nên toàn bộ khuôn viên được quy hoạch với nhiều cây xanh, mặt nước và các loại kiểng lá nhiệt đới, mang đến cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Không gian này cũng thường xuyên xuất hiện trong những video, hình ảnh đời thường của Quỳnh Lương.

Chính nữ diễn viên nhiều lần tiết lộ chồng mình - doanh nhân Nguyễn Tiến Phát - có niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh. Theo Quỳnh Lương, ông xã thường xuyên sưu tầm nhiều loại cây có giá trị để bổ sung vào khu vườn. Hồi đầu tháng 3, cô từng hài hước than thở khi biết Tiến Phát chi 15 triệu đồng mua một cây cảnh, trong khi bản thân đùa rằng "vợ con không dám ăn không dám mặc". Những màn tung hứng của cả hai nhận được nhiều bình luận thích thú từ cư dân mạng.

Nếu Tiến Phát dành nhiều thời gian để phát triển khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng thì Quỳnh Lương vẫn duy trì nguồn thu nhập bằng việc livestream, bán hàng online và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu.

Cô có những pha quảng cáo sản phẩm ngay giữa vườn nhà gây chú ý.

Quỳnh Lương chăm chỉ bán hàn online.

Nữ diễn viên thường xuyên quay video giới thiệu sản phẩm ngay tại khu nhà vườn đang sinh sống, đồng thời gắn link bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi trước đó, Quỳnh Lương cho biết cuộc sống hiện tại rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cô sống cùng bố mẹ chồng nhưng không cảm thấy áp lực vì được gia đình chồng yêu thương, tôn trọng. Phần lớn thời gian mỗi ngày, nữ diễn viên đều dành để chăm sóc con gái nhỏ Nala và hạn chế thuê người giúp việc.

Mỗi khi có lịch làm việc ở TP.HCM, Tiến Phát thường trực tiếp lái xe đưa vợ, con và trợ lý từ Vĩnh Long lên thành phố rồi trở về trong ngày để tiện chăm sóc em bé.

Quỳnh Lương kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát vào năm 2025. Đến đầu tháng 8 cùng năm, cả hai đón con gái chung, tên ở nhà là Nala.

Quỳnh Lương và chồng dạo này.

Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1997) hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và từng được nhiều người biết đến với biệt danh "thiếu gia miền Tây". Cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn sau khi nên duyên tại chương trình Người Ấy Là Ai .

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Quỳnh Lương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân khi còn rất trẻ. Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên tìm thấy hạnh phúc mới bên Tiến Phát, xây dựng tổ ấm và hiện là mẹ của hai con.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh lookbook trước khi được chú ý qua nhiều MV ca nhạc và chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim như Lối Nhỏ Vào Đời , Đừng Làm Mẹ Cáu , Gara Hạnh Phúc Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do .

Tình hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam" vừa thua lỗ hơn 60 tỷ

Theo Trần Hà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
mẹ đơn thân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng

Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Showbiz vừa xuất hiện 2 “viên ngọc quý”: Nhan sắc như tiểu thư cành vàng lá ngọc, ma mị thôi miên dân tình cỡ này

Showbiz vừa xuất hiện 2 “viên ngọc quý”: Nhan sắc như tiểu thư cành vàng lá ngọc, ma mị thôi miên dân tình cỡ này Nổi bật

Sướng như người dân Paraguay: Sau chiến thắng địa chấn ở World Cup, cả nước được nghỉ lễ để ăn mừng

Sướng như người dân Paraguay: Sau chiến thắng địa chấn ở World Cup, cả nước được nghỉ lễ để ăn mừng

14:56 , 30/06/2026
Kim Huyền Sâm tiết lộ mối duyên gần 20 năm với NTK Kenny Thái

Kim Huyền Sâm tiết lộ mối duyên gần 20 năm với NTK Kenny Thái

14:53 , 30/06/2026
Ngày càng nhiều người trung niên bán nhà rồi chuyển sang thuê: Quyết định tài chính khôn ngoan hay một canh bạc nhiều rủi ro?

Ngày càng nhiều người trung niên bán nhà rồi chuyển sang thuê: Quyết định tài chính khôn ngoan hay một canh bạc nhiều rủi ro?

14:52 , 30/06/2026
Căn nhà miền Tây viral khắp TikTok: Rộng như khu du lịch, đi vài phút đã mất phương hướng

Căn nhà miền Tây viral khắp TikTok: Rộng như khu du lịch, đi vài phút đã mất phương hướng

14:45 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên