Căn nhà miền Tây viral khắp TikTok: Rộng như khu du lịch, đi vài phút đã mất phương hướng

Nhà miền Tây từ lâu đã gây ấn tượng với kiểu kiến trúc rộng rãi, bề thế, đặc biệt là cách thiết kế pha trộn nhiều phong cách trong cùng một không gian nên nhìn vừa lạ mắt vừa khó lẫn. Đây được xem là một trong những "đặc sản" rất riêng của nhà miền Tây. Dù không còn quá xa lạ, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện clip khám phá những cơ ngơi này là netizen lại được phen ngỡ ngàng vì độ hoành tráng và độc đáo.

Điển hình như mới đây, một đoạn clip house tour nhà miền Tây của một gia chủ đã nhanh chóng viral khắp TikTok, thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Video ghi lại cận cảnh cơ ngơi rộng mênh mông, đi mỏi chân vẫn chưa khám phá hết. Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là căn nhà có thiết kế lạ mắt, mỗi khu vực lại có phong cách và cách sắp xếp khác nhau, tạo cảm giác như đang tham quan nhiều căn nhà trong cùng một không gian.

Căn nhà miền Tây gây choáng ngợp với diện tích rộng rãi, nhiều chi tiết ở cổng nhà khiến người xem liên tưởng đến cổng chùa

Bước vào trong nhà, cơ ngơi gây ấn tượng với gam màu xanh - hồng rực rỡ. Ở phần bình luận, nhiều ý kiến lại cho rằng căn nhà có thiết kế như... trường mầm non

Độ rộng của nhà miền Tây thì không còn gì để bàn cãi. Căn nhà trong đoạn clip cũng không ngoại lệ khi sở hữu diện tích rộng lớn, nhiều tầng và còn có cả khoảng sân vườn ngay bên trong khuôn viên. Đi một vòng quanh nhà, người xem liên tục bắt gặp những không gian mang phong cách khác nhau, từ cách phối màu, nội thất đến kiểu trang trí. Việc mỗi khu vực có một thiết kế riêng cũng là nét khá đặc trưng của nhiều ngôi nhà miền Tây. Không ít gia đình lựa chọn xây dựng theo từng giai đoạn, có điều kiện đến đâu thì mở rộng đến đó. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp mỗi thành viên trong gia đình tự lên ý tưởng cho không gian mình sử dụng, nên tổng thể ngôi nhà không đi theo một phong cách thống nhất mà mang màu sắc đa dạng, phản ánh sở thích của từng người.

Không gian bếp nấu và khoảng sân vườn trong cơ ngơi bề thế

Tầng 2 tiếp tục mở ra không gian rộng rãi, có cực kỳ nhiều phòng

Khu vực sân thượng to rộng miễn bàn

Ngắm nhìn cơ ngơi của gia chủ miền Tây, nhiều netizen không khỏi choáng ngợp dù đã quá quen với "đặc sản" nhà rộng ở vùng sông nước. Không ít người ví von đây chẳng khác nào một lâu đài hay cung điện thu nhỏ bởi diện tích quá đồ sộ, đi mãi vẫn chưa hết các khu vực trong nhà.