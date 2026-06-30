Căn nhà miền Tây viral khắp TikTok: Rộng như khu du lịch, đi vài phút đã mất phương hướng
Clip khám phá căn nhà miền Tây đang viral khắp TikTok.
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Nhà miền Tây từ lâu đã gây ấn tượng với kiểu kiến trúc rộng rãi, bề thế, đặc biệt là cách thiết kế pha trộn nhiều phong cách trong cùng một không gian nên nhìn vừa lạ mắt vừa khó lẫn. Đây được xem là một trong những "đặc sản" rất riêng của nhà miền Tây. Dù không còn quá xa lạ, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện clip khám phá những cơ ngơi này là netizen lại được phen ngỡ ngàng vì độ hoành tráng và độc đáo.
Điển hình như mới đây, một đoạn clip house tour nhà miền Tây của một gia chủ đã nhanh chóng viral khắp TikTok, thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Video ghi lại cận cảnh cơ ngơi rộng mênh mông, đi mỏi chân vẫn chưa khám phá hết. Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là căn nhà có thiết kế lạ mắt, mỗi khu vực lại có phong cách và cách sắp xếp khác nhau, tạo cảm giác như đang tham quan nhiều căn nhà trong cùng một không gian.
Độ rộng của nhà miền Tây thì không còn gì để bàn cãi. Căn nhà trong đoạn clip cũng không ngoại lệ khi sở hữu diện tích rộng lớn, nhiều tầng và còn có cả khoảng sân vườn ngay bên trong khuôn viên. Đi một vòng quanh nhà, người xem liên tục bắt gặp những không gian mang phong cách khác nhau, từ cách phối màu, nội thất đến kiểu trang trí. Việc mỗi khu vực có một thiết kế riêng cũng là nét khá đặc trưng của nhiều ngôi nhà miền Tây. Không ít gia đình lựa chọn xây dựng theo từng giai đoạn, có điều kiện đến đâu thì mở rộng đến đó. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp mỗi thành viên trong gia đình tự lên ý tưởng cho không gian mình sử dụng, nên tổng thể ngôi nhà không đi theo một phong cách thống nhất mà mang màu sắc đa dạng, phản ánh sở thích của từng người.
Ngắm nhìn cơ ngơi của gia chủ miền Tây, nhiều netizen không khỏi choáng ngợp dù đã quá quen với "đặc sản" nhà rộng ở vùng sông nước. Không ít người ví von đây chẳng khác nào một lâu đài hay cung điện thu nhỏ bởi diện tích quá đồ sộ, đi mãi vẫn chưa hết các khu vực trong nhà.
Một số bình luận của CĐM:
- Nhà này sáng chạy thể dục 2 vòng quay nhà là khỏe.
- Mỗi lần dọn nhà là nhức nhức cái đầu. Nếu thuê người thì không nói chứ tự dọn thì thôi rồi luôn.
- Nhà hay trường mầm non vậy mọi người.
- Có thể là tổ chức rạp cưới trong nhà luôn cũng đc.
- Nhà tui chưa bằng 1/4 cái nhà này.
- Này đâu có gọi là nhà, gọi là cái cung điện á.
Phụ nữ mới