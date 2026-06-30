Mỹ nhân showbiz cưới chồng đại gia, 35 tuổi sinh quý tử nối dõi: Sống như bà hoàng trong biệt thự đôi triệu đô

Diễm My 9X là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn hay Tình yêu và tham vọng . Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm với doanh nhân Vinh Nguyễn trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Diễm My và Vinh Nguyễn lần đầu gặp nhau vào năm 2016 khi cùng tham dự một liên hoan phim tại Australia. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Đến cuối tháng 12/2023, ở tuổi 33, Diễm My 9X chính thức lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm yêu. Ông xã của nữ diễn viên tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT (Australia). Anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và sở hữu một nhà hàng từng được Michelin lựa chọn. Sau khi kết hôn, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2025 và hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của Diễm My 9X và chồng thiếu gia.

Sau khi trở thành mẹ, Diễm My cùng chồng và con chuyển về sinh sống trong căn biệt thự rộng 120m² nằm trên khu đất 480m² của gia đình ở ngoại ô TP.HCM. Không gian sống hiện đại, ngập tràn cây xanh và ánh sáng tự nhiên cũng phản ánh quan điểm sống mà nữ diễn viên theo đuổi sau khi lập gia đình.

Ngôi nhà của Diễm My được xây dựng trên khu đất rộng 480m² gồm hai căn biệt thự liền kề, do kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình thiết kế với tên gọi "Twin House". Một căn là nơi ở của vợ chồng Diễm My, căn còn lại thuộc về bố mẹ chồng. Theo kiến trúc sư, hai công trình được xây dựng ở hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn nằm trong cùng một tổng thể thống nhất. Thiết kế hướng tới sự cân bằng giữa nhu cầu có không gian riêng của gia đình trẻ và sự gắn kết với cha mẹ, một nét đặc trưng trong văn hóa gia đình Việt. Hai căn nhà không giống hệt nhau nhưng sử dụng cùng một ngôn ngữ kiến trúc, tạo nên tổng thể hài hòa và liền mạch.

Điểm nổi bật của biệt thự là ánh sáng tự nhiên và cây xanh xuất hiện ở hầu hết các góc nhìn. Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, vợ chồng Diễm My chủ động dành nhiều khoảng trống cho sân vườn và các mảng xanh, giúp không gian luôn thông thoáng. Theo nữ diễn viên, sau khi có con, cô càng nhận thấy môi trường sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, việc ưu tiên ánh sáng và thiên nhiên trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất khi hoàn thiện ngôi nhà.

Toàn bộ căn biệt thự theo đuổi phong cách tân cổ điển pha hiện đại với bảng màu trung tính gồm trắng kem, be, nâu gỗ và xám đá. Thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, ngôi nhà tạo cảm giác ấm cúng nhờ hệ thống ánh sáng vàng dịu, sàn gỗ xương cá, những ô cửa vòm đặc trưng cùng các tác phẩm nghệ thuật được bố trí khắp không gian. Cây xanh xuất hiện ở nhiều vị trí, kết hợp cùng hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc nhà.

Bước vào tầng trệt là không gian mở kết nối phòng khách, bàn ăn và bếp. Phòng khách sử dụng những bộ sofa màu kem, ghế đơn bọc vải cùng đèn chùm pha lê hiện đại tạo điểm nhấn. Xung quanh là nhiều tranh nghệ thuật, tượng điêu khắc và đồ trang trí mang hơi hướng gallery, khiến căn nhà vừa sang trọng vừa đậm dấu ấn cá nhân. Ngay cạnh là bàn ăn gỗ lớn đặt ở vị trí trung tâm, phía trên treo đèn chùm tinh xảo. Hệ cửa kính cao sát trần mở ra khoảng sân xanh bên ngoài giúp khu vực này luôn ngập ánh sáng và thông thoáng.

Một trong những điểm nổi bật nhất của căn biệt thự là khoảng thông tầng kết hợp cầu thang gỗ uốn cong mềm mại. Hai bên là các ô cửa kính lớn nhìn ra tiểu cảnh với cây xanh, biến khu vực di chuyển thành một "giếng trời" tự nhiên. Những mái vòm và đường cong xuất hiện xuyên suốt trong thiết kế khiến tổng thể ngôi nhà mang vẻ mềm mại, cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại.

Khu bếp được thiết kế theo tông trắng kem kết hợp mặt đá vân xám sang trọng. Hệ tủ bếp cao kịch trần giúp tối ưu lưu trữ, trong khi đảo bếp lớn kiêm bàn ăn sáng trở thành trung tâm của không gian. Những chiếc ghế bọc nhung xanh lá tạo điểm nhấn nổi bật giữa gam màu trung tính. Toàn bộ khu vực được bố trí gọn gàng với đầy đủ thiết bị hiện đại nhưng vẫn giữ cảm giác gần gũi, đúng tinh thần là nơi cả gia đình quây quần mỗi ngày.

Khác với nhiều căn biệt thự chỉ sử dụng tầng hầm làm nơi để xe, không gian dưới mặt đất của nhà Diễm My được biến thành khu thư giãn đúng nghĩa. Những bức tường ốp đá, trần bê tông thô cùng hệ mái vòm tạo cảm giác như một hầm rượu châu Âu. Bên trong bố trí sofa lớn, bàn trà, góc chơi cờ, khu tiếp khách và không gian thưởng rượu, mang đến bầu không khí ấm cúng để gia đình, bạn bè sum họp sau những ngày làm việc.

Phòng ngủ master được thiết kế tối giản với gam màu trắng và be chủ đạo. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng, kết hợp cửa sổ rộng và cửa ban công hình vòm mở ra khoảng cây xanh bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng, trong khi nội thất được tiết chế tối đa nhằm tạo cảm giác thư giãn và riêng tư.

Toàn bộ tầng áp mái được bố trí thành phòng làm việc, phòng thờ, phòng gym và khu giặt. Không gian sử dụng tông xanh pastel nhẹ nhàng, nổi bật với hệ giá sách gỗ âm tường chứa hàng trăm đầu sách. Bộ ghế sofa uốn cong, ghế thư giãn cùng cửa sổ lớn đón nắng khiến căn phòng vừa mang cảm giác học thuật vừa rất thư thái, là nơi lý tưởng để đọc sách hoặc làm việc tại nhà.

Theo kiến trúc sư, công trình mất khoảng một năm rưỡi để hoàn thiện. Phần tốn nhiều thời gian nhất không nằm ở quá trình xây dựng mà là giai đoạn hoàn thiện khi gia chủ liên tục điều chỉnh vật liệu, ánh sáng và từng chi tiết nội thất để phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài.

Đối với Diễm My, giá trị lớn nhất của căn biệt thự không nằm ở quy mô hay thiết kế. Nữ diễn viên cho biết đây là nơi lưu giữ hành trình của gia đình nhỏ và điều khiến cô hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là được trở về nhà, nhìn thấy chồng và con khỏe mạnh, vui vẻ. Cũng theo kiến trúc sư, "Twin House" không đơn thuần là câu chuyện về kiến trúc mà còn là sự cân bằng giữa khoảng cách và sự gắn kết của nhiều thế hệ trong cùng một mái ấm.