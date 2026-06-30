6 ý tưởng lưu trữ mẹ tôi nhất quyết bắt làm khi sửa nhà: Ban đầu cả nhà phản đối, đến lúc dọn vào ở mới thấy "đáng tiền"

Không ít người cho rằng chỉ những căn hộ nhỏ mới đau đầu vì chuyện lưu trữ. Thực tế, dù diện tích rộng hay hẹp, một khi có người sinh sống thì đồ đạc cũng sẽ ngày một nhiều lên. Nếu không tính toán ngay từ khâu thiết kế, ngôi nhà rất dễ rơi vào cảnh bừa bộn chỉ sau vài tháng.

Khi cải tạo căn hộ cũ, mẹ tôi là người trực tiếp lên ý tưởng cho toàn bộ hệ thống lưu trữ. Ban đầu, nhiều người trong gia đình cho rằng bà quá cầu kỳ, nhưng sau khi chuyển về ở, chúng tôi mới hiểu vì sao người có nhiều năm kinh nghiệm nội trợ luôn nhìn thấy những vấn đề mà người trẻ thường bỏ qua.

Dưới đây là 6 thiết kế đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

1. Tủ giày có ngăn mở dành riêng cho giày đi hằng ngày

Gia đình tôi từng có một chiếc tủ giày khá lớn nhưng khu vực cửa ra vào lúc nào cũng ngổn ngang.

Nguyên nhân rất đơn giản: mọi người ngại mở cửa tủ chỉ để cất một đôi giày.

Lần cải tạo này, mẹ quyết định dành hai ngăn mở ở phía dưới tủ.

- Ngăn dưới để giày đi ngoài.

- Ngăn trên để dép đi trong nhà.

Nhờ vậy, giày dép được phân khu rõ ràng, không phải mở cửa tủ liên tục nhưng lối vào vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của cả nhà.

2. Thiết kế riêng một tủ chứa đồ tích trữ

Gia đình nào cũng có những thời điểm mua giấy vệ sinh, nước giặt, nước rửa chén hay đồ dùng cá nhân theo lốc lớn khi siêu thị giảm giá.

Trước đây, những món đồ này được chất tạm ở góc nhà, vừa chiếm diện tích vừa bám bụi.

Lần sửa nhà này, mẹ tận dụng phần tường giữa hành lang và phòng ngủ phụ để làm một chiếc tủ âm mỏng.

Tuy chỉ sâu khoảng 10cm nhưng chiếc tủ vẫn đủ sức chứa: giấy vệ sinh; nước giặt, nước lau sàn; đồ vệ sinh cá nhân; mũ, túi và các phụ kiện ít dùng.

Đóng cửa tủ lại, toàn bộ khu vực hành lang lập tức trở nên gọn gàng.

3. Dành hẳn một khu vực cho đồ của trẻ nhỏ

Gia đình có con nhỏ thường gặp tình trạng đồ chơi, sách, xe đẩy và vật dụng của bé xuất hiện ở khắp nơi.

Thay vì cất tản mát, mẹ tôi chia thành hai khu vực riêng.

Trạm chăm sóc em bé

Bên cạnh giường ngủ được đặt một tủ nhỏ kết hợp xe đẩy lưu trữ.

Tất cả sữa, bỉm, khăn, bình nước và đồ dùng hằng ngày đều nằm trong tầm tay.

Khi con lớn hơn, chiếc tủ này vẫn có thể dùng để cất đồ chơi hoặc chuyển sang phòng khách làm tủ chứa đồ lặt vặt.

Góc sách tranh

Phía sau cánh cửa phòng trẻ được lắp một giá sách mỏng bằng bảng pegboard.

Thiết kế chỉ dày khoảng 10cm nên không ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa nhưng đủ để đựng: sách tranh; đồ chơi nhỏ; mũ; ảnh trang trí.

Điểm hay là trẻ cũng có thể tự lấy và cất sách, hình thành thói quen ngăn nắp từ sớm.

4. Thiết kế "khu vực thứ hai" dành cho quần áo đã mặc nhưng chưa cần giặt

Đây là ý tưởng khiến cả nhà phản đối nhiều nhất.

Mùa đông, áo khoác, áo len hay quần áo mặc ở nhà thường được cởi ra nhưng chưa đủ bẩn để giặt. Nếu không có chỗ riêng, chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện trên ghế sofa, lưng ghế ăn hay cuối giường.

Mẹ tôi giải quyết bằng cách bố trí hai khu vực.

Một khu vực chung ở lối vào với các móc treo dành cho áo khoác và túi xách.

Mỗi phòng ngủ lại có thêm một góc mở trong tủ quần áo để cất những bộ đồ mặc nhiều lần như áo len, đồ mặc nhà hay áo giữ nhiệt.

Nhờ vậy, quần áo không còn bị vứt lung tung, cũng không bị nhăn vì chất đống.

5. Làm tủ riêng cho các vật dụng cồng kềnh

Vali, quạt cây, thang gấp, ghế dự phòng hay máy hút bụi là những món đồ ít dùng nhưng rất khó cất.

Lần cải tạo này, mẹ dành riêng một tủ đa năng đặt cạnh ban công phòng khách.

Chiếc tủ được chia thành nhiều khoang với kích thước khác nhau để chứa: vali; quạt điện; thang gấp; ghế dự phòng; máy hút bụi; dụng cụ vệ sinh.

Nhờ có chỗ cố định, ban công luôn thông thoáng thay vì biến thành nơi chất đồ.

6. Bố trí chỗ chứa rau củ không cần để tủ lạnh

Một chi tiết mà trước đây cả nhà chưa từng nghĩ tới là nơi để rau củ sau khi đi chợ.

Khoai tây, hành, bí đỏ hay một số loại trái cây không phù hợp để trong tủ lạnh nhưng nếu đặt trên mặt bếp sẽ rất chật chội.

Giải pháp của mẹ là chừa một khoang trống ở tủ bếp dưới rồi đặt vào đó chiếc kệ nhiều tầng có bánh xe.

Nhờ vậy: rau củ được bảo quản nơi khô ráo; dễ lấy khi nấu ăn; mặt bếp luôn thông thoáng.

Kết luận

Sau khi dọn vào ở, điều khiến cả gia đình hài lòng nhất không phải là màu sơn hay kiểu nội thất mới, mà chính là những thiết kế lưu trữ tưởng như rất nhỏ.

Một ngôi nhà đẹp chưa chắc đã dễ sống, nhưng một ngôi nhà được tính toán kỹ về lưu trữ sẽ giúp việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn, sinh hoạt thuận tiện hơn và luôn giữ được cảm giác ngăn nắp. Đôi khi, kinh nghiệm của những người đã sống qua nhiều lần sửa nhà lại chính là "bí quyết" đáng để học hỏi nhất.