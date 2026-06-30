Mới đây, MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện trong thiết kế áo dài thuộc bộ sưu tập mới nhất của NTK Kenny Thái. Điểm nhấn của trang phục nằm ở những họa tiết vẽ và thêu thủ công lấy cảm hứng từ hoa sen, lá sen, mây ngũ sắc và chiếc quạt truyền thống – những biểu tượng đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thiết kế gây ấn tượng với phần cổ yếm hiện đại, vai phủ voan xuyên thấu cùng hai dải lụa mềm buông dài như đôi cánh, tạo vẻ thướt tha, kiêu sa nhưng vẫn giữ được tinh thần của tà áo dài truyền thống. Phần tua rua được xử lý khéo léo ở tà trước giúp mỗi bước di chuyển thêm uyển chuyển, tôn lên nét mềm mại và quyến rũ của người mặc.

Kim Huyền Sâm trong thiết kế áo dài mới nhất của Kenny Thái.

Khi được hỏi vì sao sở hữu vóc dáng gợi cảm nhưng hầu như luôn chọn áo dài khi xuất hiện tại các sự kiện, Kim Huyền Sâm cho biết mỗi nghệ sĩ đều có một hình ảnh riêng muốn xây dựng và gìn giữ.

"Tôi nghĩ áo dài không chỉ là một bộ trang phục mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam – dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn đủ sức tôn lên nét quyến rũ rất riêng.

Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của những thiết kế hiện đại và cũng từng nhận được nhiều lời khen khi diện váy dạ hội. Tuy nhiên, tôi luôn lựa chọn trang phục phù hợp với từng sự kiện. Đặc biệt, trong những chương trình quan trọng hay các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, tôi luôn ưu tiên mặc áo dài.

Theo tôi, áo dài không hề che đi vẻ đẹp của người phụ nữ mà ngược lại còn tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế, sang trọng. Tôi mong khi nhắc đến Kim Huyền Sâm, khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh một người nghệ sĩ yêu văn hóa dân tộc, trân trọng những giá trị truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại", cô chia sẻ.

Cận nhan sắc nữ MC kiêm ca sĩ.

Nữ nghệ sĩ cho biết tình yêu dành cho áo dài đã hình thành từ khi còn nhỏ. Với cô, tà áo dài luôn gắn liền với những ký ức đẹp về sự dịu dàng, nền nã và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

"Khi bước vào con đường nghệ thuật, tôi có cơ hội được mặc và tìm hiểu nhiều hơn về áo dài. Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, tôi không chỉ cảm thấy mình đẹp hơn mà còn ý thức được trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa một giá trị văn hóa của dân tộc. Có lẽ vì vậy mà theo năm tháng, tình yêu ấy không hề vơi đi, ngược lại còn lớn dần và trở thành một phần trong hình ảnh cũng như con đường nghệ thuật mà tôi theo đuổi", Kim Huyền Sâm bộc bạch.

Nói về mối duyên với NTK Kenny Thái, Kim Huyền Sâm cho biết trong hơn 22 năm hoạt động nghệ thuật, cô may mắn được khoác lên mình nhiều thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng, trong đó Kenny Thái là người gắn bó đặc biệt.

Kim Huyền Sâm và NTK Kenny Thái

Theo nữ nghệ sĩ, hai người quen biết nhau gần 20 năm. Lần đầu gặp gỡ là khi Kenny Thái thực hiện phần trang điểm cho cô trong buổi chụp ảnh bìa tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Thời điểm đó, anh đã là chuyên gia trang điểm nổi tiếng của nhiều hoa hậu và nghệ sĩ.

"Từ đó đến nay, anh em luôn đồng hành và dành cho nhau sự quý mến. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tôi có cơ hội biểu diễn tại 26 quốc gia trong khuôn khổ các chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam. Mỗi lần chuẩn bị lên đường, tôi chỉ cần gọi điện là anh Kenny Thái lại tận tâm thiết kế những bộ áo dài phù hợp nhất với từng sự kiện cho tôi, từ màu sắc đến kiểu dáng.

Ngay cả những chương trình truyền hình trực tiếp trong nước, anh cũng luôn ưu ái dành cho tôi những thiết kế mới nhất, nhiều mẫu còn là phiên bản độc bản", Kim Huyền Sâm kể.

Không chỉ đồng hành trong công việc, nữ MC cho biết cô và Kenny Thái còn xem nhau như người thân trong cuộc sống. Mỗi khi có sự kiện quan trọng hay những thay đổi trong công việc, cả hai đều chia sẻ, động viên và đưa ra những lời khuyên dành cho nhau.

Kim Huyền Sâm là một nghệ sĩ đa tài nổi bật trong nhiều vai trò như ca sĩ, MC... Cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đã có gần 20 năm cống hiến tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.



