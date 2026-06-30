Sướng như người dân Paraguay: Sau chiến thắng địa chấn ở World Cup, cả nước được nghỉ lễ để ăn mừng

Trên mạng xã hội X ngày 29/6, Tổng thống Peña chia sẻ hình ảnh ký sắc lệnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Hôm nay cả đất nước cùng ăn mừng."

Quyết định được đưa ra chỉ ít giờ sau khi đội tuyển Paraguay vượt qua Đức với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 World Cup. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đại diện Nam Mỹ tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu.

Đối với Paraguay, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn được xem là cột mốc lịch sử, khi họ đánh bại một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới với bốn lần vô địch World Cup.

Trong thông điệp gửi tới người dân, Tổng thống Peña cho rằng các cầu thủ đã đại diện cho những giá trị cốt lõi của đất nước.

"Đây là chiến thắng của một đội bóng đại diện cho phần sâu sắc nhất trong bản sắc của chúng ta, đó là sự kiên cường, niềm tin và sức mạnh của những con người không bao giờ bỏ cuộc".

Theo nội dung sắc lệnh, thành tích của đội tuyển đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một trận đấu bóng đá. Chính phủ đánh giá đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với tinh thần dân tộc và xứng đáng để toàn thể người dân cùng chia sẻ niềm vui.

Sắc lệnh cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ "không thể thờ ơ trước thành tựu to lớn này" và việc công bố ngày nghỉ lễ nhằm tạo điều kiện để người dân trên khắp cả nước cùng tham gia các hoạt động ăn mừng một ngày được xem là lịch sử.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều tuyến phố tại thủ đô Asunción và các thành phố lớn đã tràn ngập người hâm mộ mang theo quốc kỳ Paraguay, hát vang các bài cổ động và ăn mừng chiến thắng kéo dài suốt đêm.

Quyết định cho nghỉ lễ toàn quốc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng dành cho một chiến thắng được đánh giá là có thể đi vào lịch sử bóng đá Paraguay.

Paraguay cũng trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ hai tuyên bố nghỉ lễ vì thành tích tại World Cup năm nay. Trước đó ít ngày, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cũng đã công bố ngày nghỉ toàn quốc sau khi đội tuyển Ecuador đánh bại chính tuyển Đức với tỷ số 2-1 ở vòng bảng để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Việc hai quốc gia Nam Mỹ liên tiếp trao "món quà" đặc biệt cho người dân sau những chiến thắng tại World Cup cho thấy bóng đá vẫn giữ vị trí rất đặc biệt trong đời sống xã hội của khu vực này. Không chỉ là một môn thể thao, mỗi trận thắng lớn còn trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, gắn kết hàng triệu người trong cùng một khoảnh khắc cảm xúc.

Với Paraguay, kỳ tích trước Đức đã mang về nhiều hơn một tấm vé đi tiếp. Đó còn là một ngày nghỉ lễ hiếm có, khi cả đất nước tạm gác công việc để cùng ăn mừng chiến thắng được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá nước này.