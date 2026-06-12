Nữ diễn viên cả đời đóng vai phản diện: U50 không muốn lấy chồng, một mình nuôi con trong biệt thự 4 tầng ở Sài thành

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Sở hữu lối diễn xuất sắc sảo cùng khả năng hóa thân đa dạng, cô đặc biệt ghi dấu ấn qua những vai phản diện có chiều sâu, được khán giả ưu ái gọi là "bà trùm phản diện" của phim truyền hình Việt. Bên cạnh những vai ác làm nên tên tuổi, nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn thử sức với các dạng nhân vật tâm lý phức tạp, gai góc hơn trong tương lai.

Sau những thăng trầm trong hôn nhân, Thân Thúy Hà lựa chọn làm mẹ đơn thân và dành phần lớn thời gian cho hai con. Hiện nữ diễn viên đang sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, cơ ngơi của cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ không gian xanh mát, ngập tràn cây cối và hoa lá. Từng góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút cẩn thận, mang đến cảm giác bình yên, thư thái như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Biệt thự 4 tầng ngập tràn cây hoa của diễn viên Thân Thúy Hà

Biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ không gian sống xanh mát, ngập tràn cây cối và hoa lá. Nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết chăm chút cho khuôn viên nhà, tận dụng mọi khoảng trống từ cổng, sân vườn, hiên nhà đến các ban công để trồng đủ loại cây và hoa rực rỡ. Lối vào được lát đá sạch đẹp, kết hợp cùng khoảng sân rộng đủ chỗ đỗ xe, vừa thuận tiện cho sinh hoạt vừa mang đến cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Tổng thể ngôi nhà theo đuổi phong cách hiện đại nhưng vẫn ấm cúng, thư thái như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà không chỉ to đẹp mà còn ngập tràn hoa lá

Lối đi được lát đá đẹp mắt

Vào dịp lễ Tết, không gian lại càng sinh động hơn nhờ sự xuất hiện của những khóm hoa rực rỡ

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm cúng và thư thái. Nội thất được bố trí gọn gàng, tinh tế với tông màu trung tính chủ đạo, giúp tổng thể luôn thoáng đãng và dễ chịu. Tương tự khu vực ngoại thất, cây xanh và hoa tươi cũng xuất hiện ở nhiều góc trong nhà, từ phòng khách, hành lang đến các khoảng thông tầng, góp phần mang thiên nhiên vào không gian sống. Điều này cũng phần nào phản ánh lối sống nhẹ nhàng, an yên mà Thân Thúy Hà theo đuổi. Khu vực phòng khách được thiết kế rộng mở với hệ cửa kính lớn hướng ra sân vườn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khoảng xanh bên ngoài.

Không gian phòng khách trong biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà

Không gian có hệ cửa kính nhìn ra khu vực sân vườn thoáng đãng

Đằng sau phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn

Dãy hành lang được Thân Thúy Hà tận dụng triệt để để trồng cây và những giàn hoa đẹp mắt